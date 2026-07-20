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தனுஷ் அரசியல் கட்சி? தந்தை கஸ்தூரி ராஜா விளக்கம்

செல்வராகவன் கொடூரமாக படம் எடுக்கக் கூடியவர், அவரது இயக்கத்தில் நடிக்கல் கூப்பிட்டால் போக மாட்டேன் என கஸ்தூரி ராஜா கூறியுள்ளார்.

கஸ்தூரி ராஜா
கஸ்தூரி ராஜா (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 20, 2026 at 3:25 PM IST

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சென்னை: தனுஷ் அரசியல் கட்சி தொடங்கப் போவதாக வெளியான தகவல் குறித்து அவரது தந்தையும், இயக்குநருமான கஸ்தூரி ராஜா விளக்கம் அளித்துள்ளார்.

சென்னை தியாகராயர் நகரில் இயக்குநர் கஸ்தூரிராஜா செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். ‎அப்போது அவர் பேசுகையில், “‎ஹபீபி திரைப்படத்தில் எனக்கு ஒரு நடிகனாக இவ்வளவு நல்ல பெயர் கிடைக்கும் என்று எதிர்பார்க்கவில்லை. படத்தில் நன்றாக நடித்துள்ளீர்கள் என்று பலர் பாராட்டி வருகின்றனர். ‎இந்தப் படம் தான் என்னை உலகம் முழுவதும் தெரிய வைத்துள்ளது. தற்போது நிறைய பாட வாய்ப்புகள் வந்து கொண்டிருக்கின்றன.

‎முதல் மரியாதை திரைப்படத்தை பாரதிராஜாவை தவிர வேறு யாராலும், இயக்கியிருக்க முடியாது. இயக்குநர் கையில் தான் ஒருவரின் கதாபாத்திரம் உள்ளது. ஒரு இயக்குநருக்கு பிடித்தது போல் நடிப்பது மிகவும் கடினம், தற்போது தான் எனக்கு அந்த கடினம் தெரிகிறது. ‎ஒரு வேலையை எடுத்து அதில் முழுமையாக பணியாற்ற வேண்டும், அந்த வகையில் எனக்கு சினிமாவை தவிர வேற எதுவும் தெரியாது. நான் பணத்திற்காக நடிக்கவில்லை. அந்த படத்தில் நடித்த பிறகு என்னை எல்லோரும் யூசுப் என்று அழைக்கின்றனர், ஹபீபி திரைப்படத்தில் நடித்தது பெருமை” என கூறினார்.

மேலும் பேசுகையில், “‎இன்று உதவி இயக்குநராக வேலை செய்வதையே பலர் அவமானமாக பார்க்கின்றனர். பணத்தை மட்டுமே அவர்கள் பெரிது என்று கருதி, வேறு எதையோ நோக்கி சினிமாவை திசை திருப்பி இழுத்து செல்கின்றனர். அதன் காரணமாக இன்று அனுபவம் இல்லாமல் பலர் சினிமாவுக்கு வருகின்றனர். அது சினிமா சீரழிவுக்கு காரணமாகிறது. படம் இயக்குவதற்கு யாரும் நம்பி பணம் தருவார்களா என்று தெரியவில்லை. எனவே நடிக்க போகிறேன்” என கூறினார்.

நடிகர் தனுஷுக்கு மட்டும் தொடர்ந்து தேசிய விருதுகள் கிடைப்பதாக எழும் விமர்சனங்கள் குறித்த கேள்விக்கு, "தனுஷுக்கு இரண்டு தேசிய விருதுகள் கிடைத்தது பெருமையாக உள்ளது. அவர் மேலும் நிறைய விருதுகள் வாங்குவார். தேர்வு குழு மற்றும் அரசு முடிவு எடுத்து விருதுகள் வழங்குகின்றனர். அவர் புதியதாக விருதை பெறவில்லை, அதற்காக தனுஷ் ஏங்குபவர் கிடையாது” என தெரிவித்தார்.

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தொடர்ந்து தனுஷ் அரசியல் கட்சி தொடங்கப் போவதாக வெளியாகும் தகவல் குறித்து பேசிய கஸ்தூரி ராஜா, “தனுஷ் கட்சி ஆரம்பித்து விட்டு போகட்டும், இல்லை என்றால் இல்லை, அதை நான் கேட்பதில்லை” என்றார். மேலும் ‎பேசுகையில், “தனுஷ் அழைத்தால் படத்தில் நடிக்கப் ‎போவேன், ஆனால் செல்வராகவன் இயக்கத்தில் நடிக்க கூப்பிட்டால் போக மாட்டேன். அவருடன் நடிப்பது கடினம், கொடூரமாக படம் எடுக்கக் கூடியவர்” என கூறினார்.

TAGGED:

DIRECTOR KASTHURI RAJA
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தனுஷ் அரசியல் கட்சி
கஸ்தூரி ராஜா
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