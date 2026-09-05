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இளையராஜாவுடன் பணியாற்றிய அனுபவம்| ’வனக்கிளியே’ பாடல் பதிவின் போது நடந்தது என்ன? மனம் திறந்த கார்த்திக் சுப்புராஜ்

கார்த்திக் சுப்புராஜ் இயக்கத்தில் இளையராஜா இசையமைப்பில் கீர்த்தி சுரேஷ் உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ள ’டோரதி’ திரைப்படம் செப்டம்பர் 25 ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகிறது.

டோரதி பட இசையமைப்பில் இளையராஜாவுடன் கார்த்திக் சுப்புராஜ்
டோரதி பட இசையமைப்பில் இளையராஜாவுடன் கார்த்திக் சுப்புராஜ் (X/ @karthiksubbaraj)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 5, 2026 at 4:24 PM IST

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- By ஐயப்பமூர்த்தி

சென்னை: 'டோரதி' திரைப்படத்தில் இளையராஜாவுடன் பணியாற்றிய அனுபவம் குறித்து இயக்குநர் கார்த்திக் சுப்புராஜ் மனம் திறந்து பேசியுள்ளார்.

கார்த்திக் சுப்புராஜ் இயக்கத்தில் ரிஷிகாந்த், சனந்த், கீர்த்தி சுரேஷ் உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ள ‘டோரதி’ திரைப்படம் செப்டம்பர் 25 ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகிறது. இந்த திரைப்படத்திற்கு இளையராஜா இசையமைத்துள்ளார். இந்த திரைப்படத்தின் பாடல்கள் ’கல்யாண விருந்து’, ’முத்துமணி’ ஆகிய பாடல்கள் ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரியளவில் வரவேற்பை பெற்றன.

இந்த நிலையில் டோரதி திரைப்படம் உருவானது குறித்தும், இளையராஜாவுடன் பணியாற்றிய அனுபவம் குறித்தும் இயக்குநர் கார்த்திக் சுப்புராஜ் பேசியுள்ளார்.

டோரதி திரைப்படம் குறித்து தனியார் நிகழ்ச்சியில் பேசிய இயக்குநர் கார்த்திக் சுப்புராஜ், “இந்த டோரதி திரைப்படத்தின் கதையை பல வருடங்களுக்கு முன்பு எழுதி விட்டேன். கரோனா காலகட்டத்தில் திரைக்கதை எழுதினேன். மேலும் இந்த படத்திற்கு முக்கிய கதாபாத்திரங்களுக்கு புதுமுகம் வேண்டும் என முடிவு செய்தேன். பின்னர் மகான், ஜிகர்தண்டா டபுள் எக்ஸ் உள்ளிட்ட படங்களை எடுத்ததால் இந்த கதை அப்படியே இருந்தது. பின்னர் இந்த படத்தை எடுக்க முடிவு செய்து உடனே அதற்கான வேலையை தொடங்கினேன்” என்றார்.

பின்னர் இளையராஜாவுடன் இணைந்தது குறித்து பேசுகையில், ”ஒவ்வொரு படத்திற்கு இளையராஜாவிடம் செல்ல வேண்டும் என்ற விருப்பம் இருக்கும். ஆனால் இந்த கதைக்கு அவர் சரியாக இருப்பார் என தோன்றியது. பின்னர் ஒரு நாள் அவரிடம் சென்றேன். அப்போது நான் எடுத்திருந்த காட்சிகளைப் போட்டுக் காட்டி பிடித்திருந்தால் இசை அமைத்து தாருங்கள் என வேண்டுகோள் வைத்தேன்.

அவருக்கு பிடித்ததால் இப்படத்திற்கு இசையமைக்க ஒப்புக் கொண்டார். இளையராஜா இந்த படத்திற்கு 25 நாட்கள் வேலை செய்தார். அவரிடம் நிறைய கற்றுக் கொள்ள முடிந்தது. இளையராஜா அளவிற்கு கலை ஆர்வத்தோடும், ஆற்றலோடும் யாரும் கிடையாது. அவருடன் பணியாற்றியது மறக்க முடியாதது” என தெரிவித்துள்ளார்.

இளையராஜா என்னும் இசைக் கடவுள்

மேலும், முத்துமணி பாடலுக்கு இளையராஜா இசையமைத்த அனுபவங்களை தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் பகிர்ந்த கார்த்திக் சுப்புராஜ், “ராஜா சார், அந்த மாயாஜால ஹார்மோனியத்தில் மந்திரக் கைகளால் இசையமைத்ததோடு தொடங்கியது. அந்த தருணத்தில் நான் மிகவும் உணர்ச்சிவசப்பட்டேன். அது ஒரு கனவுலகம் போல இருந்தது.

’வனக்கிளியே’ என இளையராஜா பாடத் தொடங்கிய போது, எனக்குள் உருவான உணர்வுகளை விவரிக்க வார்த்தைகளே இல்லை. ஏதோ வேறு உலகத்தில் மிதந்து செல்வது போல இருந்தது. மனதிற்குள் ஒரு விதமாக ஆறுதல் கிடைப்பது போல இருந்தது. இவை அனைத்தும் ஒரே நேரத்தில் நிகழ்ந்தது. இப்போது உங்கள் அனைவரிடமும் அதே போன்ற உணர்வுகளை பார்க்கும் போது நெகிழ்ச்சி அடைந்தேன். ராஜா சார் நம் இசையின் கடவுள்” என கூறியுள்ளார்.

’முத்துமணி’ பாடல் உருவான விதம்

அதே போல் இந்த படத்தில் இடம்பெற்றுள்ள முத்துமணி பாடல் உருவான விதம் குறித்து தனது எக்ஸ் பகக்த்தில் பதிவிட்டுள்ள கார்த்திக் சுப்புராஜ், ”முத்துமணி பாடலுக்கு மியூசிக் வீடியோ உருவாக்க இளையராஜா ஒப்புக் கொண்ட போது படக்குழு மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைந்தது.

இந்த மியூசிக் வீடியோவிற்கு 5 நாட்கள் திட்டமிடப்பட்டு, ஒரே நாளில் படப்பிடிப்பு நடத்தப்பட்டது. இந்த யோசனையை முன்னின்று நடத்தி, மிகக் குறுகிய காலத்தில் அனைத்தையும் சாத்தியமாக்கிய ஒளிப்பதிவாளர் திரு மற்றும் நடன இயக்குனர் ஷெரிஃப் மாஸ்டர் ஆகியோருக்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்” என கூறியுள்ளார்.

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‘டோரதி’ திரைப்படம் மூலம் இசைஞானி இளையராஜா தற்போதைய தலைமுறை இசையமைப்பாளர்களுக்கு மாஸ்டர் கிளாஸ் எடுக்க தயாராகி விட்டார் என்றும், 83 வயதிலும், புத்துணர்ச்சியுடன் இசையமைத்துள்ளார் என ரசிகர்கள் இணையத்தில் பாராட்டி வருகின்றனர்.

TAGGED:

DOROTHY MOVIE
MUTHUMANI SONG
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