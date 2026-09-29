’டோரதி’ திரைப்படம் சமூகத்தில் புதிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது - கார்த்திக் சுப்புராஜ்
ஆண்கள் நிறைந்த குடும்பத்துக்குள் தேவதை போன்ற பெண் ஒருவர் வருவது போன்ற கதைக்களம் இருப்பதால் இந்த படத்திற்கு டோரதி என பெயர் வைக்கப்பட்டதாக கார்த்திக் சுப்புராஜ் கூறியுள்ளார்.
Published : September 29, 2026 at 12:08 PM IST
திண்டுக்கல்: ’டோரதி’ திரைப்படம் சமூகத்தில் ஒரு சிறிய உரையாடலையும், புதிய மாற்றத்தையும் உருவாக்கியுள்ளதாக இயக்குநர் கார்த்திக் சுப்புராஜ் தெரிவித்துள்ளார்.
‘டோரதி’ திரைப்படம் கடந்த செப்டம்பர் 25-ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியானது. இதனைத்தொடர்ந்து படத்தின் இயக்குநர் மற்றும் படக்குழுவினர் தமிழ்நாடு முழுவதும் பல்வேறு பகுதிகளில் உள்ள திரையரங்குகளுக்குச் சென்று ரசிகர்களின் வரவேற்பை நேரில் பார்வையிட்டு வருகின்றனர். அந்த வகையில் மதுரை, திருச்சி, தேனி உள்ளிட்ட பகுதிகளைத் தொடர்ந்து திண்டுக்கல்லில் உள்ள ராஜேந்திரா திரையரங்கத்திற்கு படக்குழுவினர் வந்தனர்.
அப்போது செய்தியாளர்களிடம் இயக்குநர் கார்த்திக் சுப்பராஜ் பேசுகையில், ”டோரதி படத்துக்கு சென்னையில் முதல் நாள் முதல் காட்சியில் இருந்தே நல்ல வரவேற்பு கிடைத்தது. அதேபோல் திண்டுக்கல்லில் வேலை நாளான திங்கள்கிழமை மாலை காட்சியில் திரையரங்கம் நிறைந்திருந்தது மகிழ்ச்சியளிக்கிறது. படம் பார்த்துவிட்டு ரசிகர்கள் உணர்வுப்பூர்வமாகவும், மகிழ்ச்சியுடனும் வெளியேறுவதைப் பார்க்கும் போது மிகவும் சந்தோஷமாக உள்ளது.
‘டோரதி’ திரைப்படத்தின் பெரும்பாலான காட்சிகள் மதுரை, திண்டுக்கல் பகுதிகளில் படமாக்கப்பட்டன. திண்டுக்கல்லில் சுமார் 15 நாள்கள் படப்பிடிப்பு நடைபெற்றது. குறிப்பாக, பேருந்து நிலையத்தில் படமாக்கப்பட்ட காட்சிக்கு ரசிகர்களிடம் நல்ல வரவேற்பு கிடைத்துள்ளது. மேலும், இந்தப் படம் டொரன்டோ உள்ளிட்ட சர்வதேச திரைப்பட விழாக்களிலும் திரையிடப்பட்டது. அங்கும் ரசிகர்கள் உணர்வுப்பூர்வமாக படத்துடன் இணைந்து, எழுந்து நின்று பாராட்டு தெரிவித்தனர்.
‘டோரதி’ என்ற பெயர் ‘கடவுளின் பரிசு’ என்ற பொருளைக் கொண்டது. படத்தில் ஆண்கள் நிறைந்த குடும்பத்துக்குள் தேவதை போன்ற பெண் ஒருவர் வருவது போன்ற கதைக்களம் இருப்பதால் இந்தப் பெயர் தேர்வு செய்யப்பட்டது. சமூகத்தில் ஒரு சிறிய உரையாடலையும், புதிய மாற்றத்தையும் இந்த திரைப்படம் உருவாக்கியிருப்பது மகிழ்ச்சியளிக்கிறது. மொழி, நாடு ஆகிய எல்லைகளைக் கடந்து சினிமா ரசிகர்களுடன் உணர்வுப்பூர்வமாக இணையும் என்பதற்கு இந்தப் படத்துக்குக் கிடைத்த வரவேற்பு எடுத்துக்காட்டாக உள்ளது” என்றார்.
கார்த்திக் சுப்புராஜ் இயக்கத்தில், இசைஞானி இளையராஜா இசையில் கீர்த்தி சுரேஷ், ரிஷிகாந்த், சனந்த் உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ள திரைப்படம் ‘டோரதி’. இது இளையராஜா இசையமைத்துள்ள 1540வது திரைப்படம் ஆகும். மேலும் கார்த்திக் சுப்புராஜ் இயக்கியுள்ள 10வது திரைப்படம் ஆகும்.