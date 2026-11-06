“சீன் திரைப்படத்தின் முதல் காட்சியை பார்க்க வந்தது மகிழ்ச்சி” - இயக்குநர் ஜித்து மாதவன் பிரத்யேக பேட்டி
அடுத்து வரக்கூடிய நாட்களில், தமிழ் திரையுலகை நடிகர் சூர்யா மட்டுமே மேம்படுத்துவார் என சீன் திரைப்படம் பார்க்க வந்த சூர்யா ரசிகர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.
Published : November 6, 2026 at 7:36 AM IST
சென்னை: “தீபாவளி பண்டிகையை ஒட்டி என்னுடைய ‘சீன்’ திரைப்படம் திரையரங்குகளில் 6 மணி காட்சியாக வெளியாவது எனக்கு மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது” என இயக்குநர் ஜித்து மாதவன் பேட்டியளித்துள்ளார்.
நடிகர் சூர்யா நடிப்பில் உருவாகியுள்ள ‘சீன்’ திரைப்படம் இன்று (நவம்பர் 6) உலகம் முழுவதும் திரையரங்குகளில் வெளியாகிறது. மலையாளத்தில் ‘ஆவேசம்’, ‘ரோமாஞ்சம்’ உள்ளிட்ட சூப்பர் ஹிட் திரைப்படங்களை இயக்கிய ஜித்து மாதவன் இப்படத்தை இயக்கியுள்ளார். சூர்யாவின் இந்த 47-வது திரைப்படத்தில் நஸ்ரியா நசீம் கதாநாயகியாக நடித்துள்ளார். மலையாள நடிகர் நஸ்லென் வில்லனாகவும், லால் முக்கிய கதாபாத்திரத்திலும் நடித்துள்ளார்.
நகைச்சுவை, அதிரடி, மற்றும் விறுவிறுப்பான காட்சிகளுடன் ‘சீன்’ திரைப்படம் உருவாகியுள்ளதாக படக்குழு தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. படத்தின் டிரெய்லர் மற்றும் பாடல்கள் வெளியாகி ரசிகர்களிடையே எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியது. தமிழ் மற்றும் மலையாளம் உள்ளிட்ட மொழிகளில் இப்படம் வெளியாகிறது. நீண்ட இடைவெளிக்கு பிறகு சூர்யா நகைச்சுவை கலந்த மாறுபட்ட கதாபாத்திரத்தில் இந்த படத்தில் நடித்துள்ளார்.
தமிழ்நாடு அரசு பல வருடங்களுக்கு பிறகு பண்டிகை நாட்களில் புதிய படங்களை காலை 6 மணிக்கு திரையிட அனுமதி வழங்கியுள்ளது. அதனைத் தொடர்ந்து மாநிலம் முழுவதும், ‘சீன்’ திரைப்படம் பல்வேறு திரையரங்குகளில் காலை 6 மணி காட்சியாக திரையிடப்படுகிறது. இதனால் சூர்யா ரசிகர்கள் திரையரங்குகளில் கொண்டாட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
ஜித்து மாதவன் பேட்டி
சென்னை ரோகிணி திரையரங்கில் ‘சீன்’ திரைப்பட முதல் காட்சியை ரசிகர்களுடன் சேர்ந்து பார்க்க வந்த இயக்குநர் ஜித்து மாதவன் நமது ஈடிவி பரத் செய்தியாளரிடம் பிரத்யேகமாக பேட்டியளித்தார். அப்போது, “தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு என்னுடைய ‘சீன்’ திரைப்படம் திரையரங்குகளில் காலை 6 மணிக்கு வெளியாவது மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது. ரசிகர்கள் உற்சாகமாக உள்ளனர். திரைப்படம் பார்த்த பிறகு மீண்டும் பேசுகிறேன்.
இந்த திரையரங்கிற்கு சூர்யா வரவில்லை. இருந்த போதிலும் படத்தில் பணியாற்றிய மற்ற கலைஞர்கள் திரையரங்கிற்கு வந்து படம் பார்க்க உள்ளனர். கேரளா என்னுடைய சொந்த ஊர். அடுத்ததாக அங்கு சென்று ‘சீன்’ திரைப்படம் பார்க்க இருக்கிறேன்” என கூறினார்.
‘சீன்’ படம் பார்க்க வந்த சூர்யா ரசிகர்கள் பேசுகையில், “நடிகர் சூர்யாவின் ‘சீன்’ திரைப்படத்தை ஆறு மணி காட்சியாக திரையரங்கில் பார்ப்பது மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது. அடுத்து வரக்கூடிய நாட்களில், தமிழ் திரையுலகை நடிகர் சூர்யா மட்டுமே மேம்படுத்துவார்.
ஏனெனில் நடிகர் விஜய் அரசியலுக்கு சென்று விட்டார். நடிகர் அஜித்தோ கார் பந்தயத்திற்கு சென்று விட்டார். ஆகையால் சூர்யா மட்டுமே தனி ஆளாக தமிழ் சினிமாவை உலக தரத்திற்கு கொண்டு செல்லக்கூடியவர். இந்தப் படத்தின் பாடல் மற்றும் டிரெய்லர் அனைத்தும் ரசிகர்கள் விரும்பும்படி அமைந்துள்ளது.
இயக்குநர் ஜித்து மாதவன் எடுத்திருக்கக்கூடிய முந்தைய படங்களை பார்த்திருக்கிறோம். அதேபோல இந்த படத்திலும் டார்க் காமெடி காட்சிகள் இருக்கும் என நம்புகிறோம். அதேபோல நஸ்ரியா பல வருடங்களுக்கு பிறகு திரையில் தோன்றுகிறார். அதுவும் சூர்யாவுடன் ஜோடியாக நடிப்பது ரசிகர்களுக்கு விருந்தாக இருக்கும். நடிகர் நஸ்லென் நிச்சயமாக மிரட்டி இருப்பார்” என கூறியுள்ளனர்.