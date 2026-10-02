'சிக்மா' படத்தில் போதைப்பொருள் தொடர்பான காட்சிகள் இடம்பெற்றது ஏன்? - ஜேசன் சஞ்சய் பதில்
சிக்மா படம் பார்த்த அம்மா மற்றும் தங்கை இருவரும் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர் என இயக்குநர் ஜேசன் சஞ்சய் கூறியுள்ளார்.
Published : October 2, 2026 at 5:36 PM IST
சென்னை: போதை கலாச்சாரத்தை ஒழிக்க நாடே போராடிக் கொண்டிருக்கும் நிலையில், சிக்மா படத்தில் போதைப்பொருள் தொடர்பான காட்சிகள் இடம்பெற்றது ஏன்? என்ற கேள்விக்கு இயக்குநர் ஜேசன் சஞ்சய் பதிலளித்தார்.
ஜேசன் சஞ்சய் இயக்கியுள்ள முதல் திரைப்படமான சிக்மா இன்று திரையரங்குகளில் வெளியாகியுள்ளது. இப்படத்தை லைகா புரொடக்ஷன்ஸ் தயாரித்துள்ளது. சந்தீப் கிஷன் கதாநாயகனாக நடித்துள்ளார். அவருக்கு ஜோடியாக ஃபரியா அப்துல்லா நடிக்கிறார். ராஜு சுந்தரம், சம்பத் ராஜ் உள்ளிட்ட பலர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர். ஆக்ஷன், காமெடி மற்றும் சாகச அம்சங்களுடன் உருவாகியுள்ள இப்படத்திற்கு தமன் இசையமைத்துள்ளார். இந்த படத்தின் செய்தியாளர் சந்திப்பில் படக்குழுவினர் கலந்து கொண்டனர்.
அப்போது பேசிய இயக்குநர் ஜேசன் சஞ்சய்யிடம், "இயக்குநராகவே தொடர வேண்டும் என்கிற ஆசை இருக்கிறதா? அல்லது எதிர்காலத்தில் சினிமாவில் நடிப்பீர்களா? இந்த படத்தில் சந்தீப் கிஷன் கதாநாயகனாக நடிக்க வைக்க என்ன காரணம்?" என செய்தியாளர்கள் கேள்வி எழுப்பினர்.
இதற்கு பதிலளித்த அவர், "சந்திப் கிஷன் எனக்கு மிகவும் பிடித்த நடிகர். இந்த கதாபாத்திரத்தில் வேறு சிலரை நடிக்க வைக்க முயற்சி நடைபெற்ற போதும், கடைசியாக சந்திப் கிஷனை தேர்வை செய்து நடிக்க வைத்தோம். இப்போதைக்கு என்னுடைய எண்ணம் திரைப்படம் இயக்குவதில் இருக்கிறது. வருங்காலம் குறித்து எனக்கு தெரியவில்லை” என்றார்.
உங்களுடைய தாத்தாவே பெரிய இயக்குநர், அவர் படத்தைப் பார்த்தாரா? மேலும் இன்றைக்கு உங்களுடைய அம்மா, தங்கை இருவரும் படத்தை பார்த்து என்ன கூறினார்கள்? என செய்திளாளர்கள் கேள்வி எழுப்பினர்.
இதற்கு பதிலளித்த அவர், “என்னுடைய தாத்தாவிடம் இருந்து நான் நிறைய விஷயம் கற்றுக் கொண்டேன். நான் இந்த படம் ஆரம்பித்த போது, என்னிடம் பல விஷயங்களை பகிர்ந்து கொண்டார். இன்னும் அவர் படம் பார்க்கவில்லை. சிக்மா படம் பார்த்த என்னுடைய அம்மா, தங்கை இருவரும் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர்” என்றார்.
போதை கலாச்சாரத்தை ஒழிக்க வேண்டும் என்று நாடு முழுவதும் போராடிக் கொண்டிருக்கிறது. இந்த வேளையில் உங்களுடைய திரைப்படத்தில் போதைப்பொருள் தொடர்புடைய காட்சிகள் இடம்பெற்றதற்கு காரணம் என்ன? என செய்தியாளர்கள் கேள்வி எழுப்பினர்.
அதற்கு பதிலளித்த ஜேசன் சஞ்சய், ”படம் முழுக்கவே கற்பனையான விஷயங்கள் அடங்கியுள்ளது. இதற்கும் நிஜ வாழ்க்கைக்கு எந்த விதமான தொடர்பும் கிடையாது” என்றார்.
உங்களுடைய திரைப்படத்தில் நிறைய சூதாட்ட அரங்குகள் இருக்கிறது. மேலும் அமெரிக்க ரூபாய்கள் மூலம் மிகப்பெரிய அளவு ஊழல் நடப்பது போன்ற காட்சிகள் இடம்பெற்றுள்ளது. அமெரிக்க ரூபாயை எங்கு மாற்றுவார்கள் என கேள்வி எழுப்பப்பட்டது.
இதற்கு பதிலளித்த அவர், ”அமெரிக்க ரூபாயை இந்திய ரூபாயாக மாற்றிக் கொள்ளலாம்” என நகைச்சுவையாக கூறினார்.
|இதையும் படிங்க: ’சிக்மா’ திரைப்பட ஆன்லைன் விமர்சனம் - ஜேசன் சஞ்சய்க்கு முதல் திரைப்படம் சாதனையா? சறுக்கலா?
தொடர்ந்து, தமிழ்நாடு அமைதி பூங்காவாக இருக்கக்கூடிய சூழலில், இதுபோன்ற சூதாட்ட அரங்குகள் எங்கு உள்ளது என செய்தியாளர்கள் எழுப்பிய கேள்விக்கு, ”நிச்சயமாக தமிழ்நாடு அமைதி பூங்காவாக தான் இருக்கிறது. இது முழுவதும் கற்பனையான கதை” என ஜேசன் சஞ்சய் பதிலளித்தார்.