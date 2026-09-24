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பாரதிராஜாவின் நினைவஞ்சலி கூட்டத்திற்கு செல்லாதது ஏன்? - கங்கை அமரன் விளக்கம்

சிவாஜி கணேசன் பேரன் தர்ஷன் கணேசன், கங்கை அமரன், ரோஜா, உள்ளிட்ட பலர் நடித்த 'லெனின் பாண்டியன்' திரைப்படம் வரும் செப்டம்பர் 25ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகிறது.

'லெனின் பாண்டியன்' திரைப்பட செய்தியாளர் சந்திப்பு
'லெனின் பாண்டியன்' திரைப்பட செய்தியாளர் சந்திப்பு (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 24, 2026 at 9:57 AM IST

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சென்னை: பாரதிராஜா நினைவஞ்சலி கூட்டத்திற்கு செல்லாததற்கான காரணம் குறித்து இயக்குநர் கங்கை அமரன் விளக்கம் அளித்துள்ளார்.

சத்யஜோதி ஃபிலிம்ஸ் தயாரிப்பில் தர்ஷன் கணேசன், கங்கை அமரன், ரோஜா, ஜார்ஜ் மரியான், ஆடுகளம் நரேன் உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ள திரைப்படம் 'லெனின் பாண்டியன்'. இந்த திரைப்படத்திற்கு இசைஞானி இளையராஜா இசையமைத்துள்ளார். இத்திரைப்படத்தின் பத்திரிகையாளர் சந்திப்பு சென்னையில் நடைபெற்றது. இந்நிகழ்வில் படக்குழுவினர் கலந்து கொண்டனர்.‎

இந்நிகழ்வில் சிவாஜி கணேசன் பேரனும், நடிகருமான தர்ஷன் கணேசன் பேசுகையில், “‎என் குடும்பத்தினர் விரைவில் இப்படத்தை பார்க்கவுள்ளனர். அவர்கள் என்ன சொல்வார்களோ என்று கொஞ்சம் பயமாக இருக்கிறது. 'நன்றாக நடித்திருக்கிறாய்' என்று சொன்னால் மகிழ்ச்சியடைவேன். முதல் படத்திலேயே காவல் அதிகாரி கதாபாத்திரம் கிடைத்தது பெரிய சந்தோஷம்.

என் குடும்பத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் நடிப்பில் 'தங்கப்பதக்கம்', 'அக்னி நட்சத்திரம்', 'டாணாக்காரன்' என பல காவல்துறை சார்ந்த படங்கள் வந்துள்ளன. ஆனால் குடும்பத்தில் யாரும் பெரிய அறிவுரை கூறமாட்டார்கள். செய்யும் வேலையை 100 சதவீதம் முழுமையாக செய்ய வேண்டும் என்று தான் சொல்வார்கள்” எனக் கூறினார்.

தொடர்ந்து நடிகரும், இயக்குநருமான கங்கை அமரன் பேசினார். அவரிடம், பாரதிராஜாவின் நினைவஞ்சலிக்கு ஏன் ஒரு வீடியோ கூட நீங்கள் அனுப்பவில்லை? என செய்தியாளர் ஒருவர் கேள்வி எழுப்பினர். அதற்கு கங்கை அமரன், “பாரதிராஜா அண்ணனின் நினைவஞ்சலி கூட்டத்திற்கு நேரமில்லை என்று நான் அலட்சியமாகச் சொல்லவில்லை. நாங்கள் தயாரித்த திரைப்படம் அனைத்து மக்களையும் சென்றடைய வேண்டும் என்பதற்காக ஒவ்வொரு திரையரங்காகச் சென்று ரசிகர்களைச் சந்தித்து வருகிறோம்.

அதுவே எங்களுக்கு முதன்மையான பணியாக உள்ளது. பாரதிராஜா அண்ணனை நான் ஒருபோதும் மறக்க மாட்டேன். நாங்கள் ஒன்றாக வளர்ந்தவர்கள். அதேபோல், நான் விளையாட்டிற்காகத்தான் இசையமைப்பதைப் பற்றிப் பேசினேனே தவிர, எனக்கு வருத்தம் எதுவும் இல்லை. இசை என்றால் இளையராஜா அண்ணன் தான். எங்கள் குடும்பத்தில் யுவன், கார்த்திக் ராஜா, பிரேம்ஜி என அனைவரும் இசையமைக்கத் தொடங்கிவிட்டார்கள். யார் யாருக்கு எந்தெந்த காலம் உரியதோ, அவர்கள் அந்தந்த காலத்தில் இயங்க வேண்டும்” என கூறினார்.

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தொடர்ந்து நடிகர் போஸ் வெங்கட் பேசுகையில், “‎சினிமாவில் காட்சிகளை விடவும் திரைக்கதை (Script) தான் முதன்மையானது. எழுத்தில் தெளிவு இருந்தால் மட்டுமே படத்தை மேம்படுத்த முடியும். இந்த படத்தில் எழுத்து மிகத் தெளிவாக இருந்ததால், இரண்டாம் பாதியை மீண்டும் பார்க்கும்போது எனக்கு மிகவும் பிடித்திருந்தது” என்றார்.

TAGGED:

BHARATHIRAJA MEMORIAL MEETING
LENIN PANDIYAN MOVIE
இயக்குநர் கங்கை அமரன்
லெனின் பாண்டியன் திரைப்படம்
GANGAI AMARAN

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