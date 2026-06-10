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பாரதிராஜா உருவாக்கிய திரை ஜாம்பவான்களும் திரைப்படங்களும் குவித்த விருதுகள் - ஓர் பார்வை

இயக்குநர் கே.பாக்யராஜ், ராதிகா, மணிவண்ணன், நெப்போலியன், நிழல்கள் ரவி உள்ளிட்ட பல முன்னணி நடிகர்களை இயக்குநர் பாரதிராஜா அறிமுகப்படுத்தியுள்ளார்.

இயக்குநர் பாரதிராஜா
இயக்குநர் பாரதிராஜா (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 10, 2026 at 1:58 PM IST

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சென்னை: இயக்குநர் இமயம் என அழைக்கப்படும் பாரதிராஜா, 6 தேசிய விருதுகள் உட்பட பல்வேறு விருதுகளை பெற்றுள்ளார்.

புதுமையான கதைகள் மூலம் ஸ்டுடியோவிற்குள் முடங்கி கிடந்த தமிழ் சினிமாவை வெளிப்புற படப்பிடிப்பு தளங்களுக்கு எடுத்து சென்றவர் பாரதிராஜா. அதுமட்டுமின்றி சமூகம் சார்ந்த பிரச்சினைகளை கதைக்களமாக கொண்டு, தனது திரைமொழியின் மூலம் வெகுஜன மக்களை கவர்ந்தார். மேலும், தமிழ் சினிமாவில் பல ஜாம்பவான்களை உருவாக்கிய பெருமை பாரதிராஜாவிற்கு உண்டு.

அந்த வகையில் இயக்குநர் கே. பாக்யராஜ், ராதிகா, மணிவண்ணன், நெப்போலியன், நிழல்கள் ரவி, அருணா, விஜயசாந்தி, உஷா, கவுண்டமணி, கார்த்திக், ராதா, தியாகராஜன், ரேவதி உள்ளிட்ட பலரை திரையுலகிற்கு அறிமுகம் செய்து வைத்துள்ளார். மேலும் பாரதிராஜா தான் இயக்கிய ‘தாஜ்மஹால்’ படத்தில் தனது மகன் மனோஜ் கே.பாரதியை கதாநாயகனாக அறிமுகப்படுத்தினார்.

நடிகர் திலகம் சிவாஜி கணேசன் நடிப்பில், இவர் இயக்கிய ‘முதல் மரியாதை’ திரைப்படம் கடந்த 1986இல் தாஷ்கண்ட் திரைப்பட விழாவில் திரையிடப்பட்டது. மேலும் தன் தாய் கருத்தம்மாவின் பெயரில் பாரதிராஜா உருவாக்கிய திரைப்படம் ‘கருத்தம்மா’. இந்த படத்துக்கான தேசிய விருது கிடைத்தபோது, தன் தாயையே அந்த விருதை பெறவைத்து கௌரவப்படுத்தினார்.

பாரதிராஜா தான் இயக்கிய திரைப்படங்களுக்காக பெற்ற தேசிய விருதுகள் விவரம்

1982 - சிறந்த தெலுங்குத் திரைப்படத்திற்கான தேசிய திரைப்பட விருது - சீதாகொகா சிலுகா (இயக்குநர்)
‎1986 - தேசிய திரைப்பட சிறந்த தமிழ்த் திரைப்படத்திற்கான விருது - முதல் மரியாதை (தயாரிப்பாளர் மற்றும் இயக்குநர்)
‎1988 - சமூக பிரச்சினைகள் குறித்த சிறந்த படத்திற்கான தேசிய திரைப்பட விருது - வேதம் புதிது (இயக்குநர்)
‎1995 - குடும்ப நலன் குறித்த சிறந்த படத்திற்கான தேசிய திரைப்பட விருது - கருத்தம்மா (இயக்குநர்)
‎1996 - சிறந்த தமிழ்த் திரைப்படத்துக்கான தேசிய திரைப்பட விருது - அந்திமந்தாமரை (இயக்குநர்)
‎2001 - தேசிய சிறந்த திரைக்கதைக்கான திரைப்பட விருது- கடல் பூக்கள் (இயக்குநர் & எழுத்து)

பாரதிராஜா பெற்ற பிலிம்பேர் விருதுகள்

1978 - சிறந்த தமிழ் இயக்குநர் - சிகப்பு ரோஜாக்கள்
‎1987 - சிறந்த தமிழ்த் திரைப்படம் - வேதம் புதிது
‎1987 - சிறந்த தமிழ் இயக்குநர் - வேதம் புதிது
‎1994 - சிறந்த தமிழ்த் திரைப்படம் - கருத்தம்மா

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‎தமிழ்நாடு மாநில திரைப்பட விருதுகள்

‎1977 - சிறந்த இயக்குநர் விருது - 16 வயதினிலே
‎1979 - சிறந்த படத்திற்கான தமிழ்நாடு மாநில திரைப்பட விருது - இரண்டாம் பரிசு - புதிய வார்ப்புகள்
‎1981 - சிறந்த இயக்குநர் விருது - அலைகள் ஓய்வதில்லை
‎1994 - நல்ல வெளிச்சத்தில் பெண்ணை சித்தரிக்கும் சிறந்த படம் - கருத்தம்மா
‎2001 - தமிழ்நாடு மாநில திரைப்பட கௌரவ விருது - 2001இல் அறிஞர் அண்ணா விருது
‎2003 - முதல் இடத்தில் சிறந்த படம் - ஈர நிலம்
‎2004 - பத்மஸ்ரீ விருது
‎2005 - சத்தியபாமா பல்கலைக்கழகம் மூலம் கௌரவ டாக்டர் பட்டம்

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