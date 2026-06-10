ஸ்டூடியோவை தாண்டி கிராமங்களுக்கு சென்ற கேமரா - தமிழ் சினிமாவின் பாதையை மாற்றிய பாரதிராஜா
இயக்குநர் பாரதிராஜா இயக்கத்தில் கமல்ஹாசன், ரஜினிகாந்த் நடித்த ‘16 வயதினிலே’ திரைப்படம் தமிழ்நாடு அரசின் மாநில விருதை பெற்றது.
Published : June 10, 2026 at 12:59 PM IST
- By ஐயப்ப மூர்த்தி
சென்னை: ‘16 வயதினிலே’ முதல் ‘கருத்தம்மா’ வரை இயக்குநர் பாரதிராஜா இயக்கிய சிறந்த திரைப்படங்களில் சிலவற்றை இந்த தொகுப்பில் பார்க்கலாம்.
இயக்குநர் இமயம் பாரதிராஜா என்று சொன்னவுடன் நம் அனைவருக்கும் நினைவுக்கு வருவது ‘என் இனிய தமிழ் மக்களுக்கு வணக்கம், உங்கள் பாசத்திற்குரிய பாரதிராஜா பேசுகிறேன்’ என்ற வசனங்கள் தான். படத்தின் தொடக்கத்தில் அவர் கூறும் இந்த வசனத்தின் அழகுக்கு மயங்காத ரசிகர்களே இல்லை எனக் கூறலாம். அந்த வகையில் அவர் இயக்கிய சிறந்த 5 படங்களை இந்த தொகுப்பில் பார்க்கலாம்.
தமிழ் சினிமாவை பொறுத்தவரை பாரதிராஜாவிற்கு முன் - பாரதிராஜாவிற்கு பின் என்று காலகட்டத்தை பிரிக்கலாம். ஏனெனில் பாரதிராஜாவின் வருகைக்கு முன்னதாக தமிழ் சினிமா படப்பிடிப்பானது பெரும்பாலும் ஸ்டூடியோவிற்குள் மட்டுமே நடந்தது. அந்த ஃபார்முலாவை மாற்றி எதார்த்தமான படம் என்றால், எதார்த்தமான காட்சிகள் வேண்டும் என்பதை ஆணித்தரமாக வலியுறுத்தி, கிராமங்களுக்குள் கேமராவை கொண்டு சென்றார்.
16 வயதினிலே (1977)
இந்த திரைப்படம் இன்றைய தமிழ் திரையுலகின் உச்ச நட்சத்திரங்களாக இருக்கக்கூடிய ரஜினிகாந்த், கமல்ஹாசன் ஆகியோரது திரைப்பயணத்தில் மிகவும் முக்கியமானது. வித்தியாசமான காட்சி அமைப்புடன் மண் சார்ந்த படமாக உருவாக்கப்பட்ட ‘16 வயதினிலே’ திரைப்படம், தமிழ் சினிமாவில் புதிய பாதையை உருவாக்கியது. அதிலும் குறிப்பாக ’சப்பாணி’ என்ற கதாபாத்திரத்தில் கமல்ஹாசனின் உணர்ச்சிப்பூர்வமான நடிப்பு, அந்த காலகட்டம் மட்டுமல்லாமல் இன்றுவரை அனைவராலும் பாராட்டப்படுகிறது.
ஒரு கதாநாயகன் என்றால் அவருக்கு பில்டப்புடன் மாஸ் காட்சிகள் இடம்பெற வேண்டும் என்கிற இலக்கணத்தை தன்னுடைய முதல் படத்திலேயே சுக்குநூறாக உடைத்தவர் பாரதிராஜா. அதேபோல் வில்லன் என்றால் ஆக்ரோஷமாக கோபத்துடன் தான் இருக்க வேண்டும் என்ற உருவத்தை உடைத்து, நையாண்டி கலந்த கதாபாத்திரமாக உருவாக்கி இருந்தார். இந்த படத்தில் வில்லனாக நடித்த ரஜினிகாந்த் பேசும் ‘இது எப்படி இருக்கு’ என்கிற வசனம், படம் ரிலீசான காலத்தில் பட்டிதொட்டியெங்கும் உச்சரிக்கப்பட்டது.
'16 வயதினிலே’ படத்தில் ஒவ்வொரு கதாபாத்திரத்திற்கும், வசனத்தை தாண்டி உடல்மொழியின் முக்கியத்துவத்தை பாரதிராஜா காண்பித்திருப்பார். அதனால் இன்றளவிலும் அப்படத்தை ரசிகர்கள் கொண்டாடி வருகின்றனர். மேலும் இப்படம் தமிழ்நாடு அரசின் மாநில விருதை பெற்றது.
சிகப்பு ரோஜாக்கள் (1978)
பாரதிராஜா என்றால் கிராமத்து படங்களை மட்டுமே சிறப்பாக இயக்கக்கூடியவர் என்ற பிம்பத்தை ’சிகப்பு ரோஜாக்கள்’ படம் மூலம் உடைத்தெறிந்தார். சிறுவயதில் நகரத்தில் தவறான நபர்களின் தாக்கத்தால் ஒரு இளைஞனின் வாழ்க்கை எப்படி தடம் மாறிப் போகிறது என்பதை உளவியல் சார்ந்த த்ரில்லராக ‘சிகப்பு ரோஜாக்கள்’ திரைப்படம் மூலம் காட்டி இருந்தார். இப்படத்தில் சைக்கோ (மனநலம் சார்ந்த) கதாபாத்திரத்தில் கமல்ஹாசன் மிரட்டலான நடிப்பை வெளிப்படுத்தி இருந்தார்.
அலைகள் ஓய்வதில்லை (1981)
நடிகர்கள் கார்த்திக், ராதா புதுமுகங்களாக நடித்து பாரதிராஜா இயக்கிய காதல் கதை ‘அலைகள் ஓய்வதில்லை’. பாரதிராஜாவின் திரைப்படத்தில் பாடல்களுக்கு என்றைக்குமே தனிச்சிறப்பு உண்டு. அதிலும் குறிப்பாக ‘அலைகள் ஓய்வதில்லை’ திரைப்படத்தில் அத்தனை பாடல்களும் நல்ல வரவேற்பை பெற்றது. இப்படத்தில் இடம்பெற்ற ‘ஆயிரம் தாமரை மொட்டுக்களே’ என்ற பாடல் அன்றைய காலகட்டத்தில் ஒலிக்காத தேநீர் கடைகளே இல்லை என்று கூறலாம். மேலும் இந்த படம் மத நல்லிணக்கத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டு உருவாக்கப்பட்டிருந்தது.
முதல் மரியாதை (1985)
நடிகர் திலகம் சிவாஜி கணேசன், ராதா, வடிவுக்கரசி, சத்யராஜ் ஆகியோரது நடிப்பில் வெளியான திரைப்படம் ‘முதல் மரியாதை’. நடுத்தர வயது கதாபாத்திரமான சிவாஜி கணேசன், இளம்பெண்ணான ராதாவை காதலிப்பது கதைக்கருவாகும். நடிகர் சிவாஜி கணேசன் 1980கள் காலகட்டத்திற்கு ஏற்ப முற்றிலும் புதுமையான நடிப்பை வெளிப்படுத்தி பாராட்டை பெற்றார். அவருக்கு அடுத்தபடியாக இப்படத்தில் நடிகை வடிவுக்கரசியின் நெகட்டிவ் கதாபாத்திரம் பெரிய அளவில் பேசப்பட்டது. அவரை மகக்ள் வெறுக்கும் அளவிற்கு தத்ரூபமான நடித்திருந்தார். அதேபோல் ராதா, சத்யராஜ் ஆகியோரது கதாபாத்திரமும் நல்ல வரவேற்பை பெற்றது.
கருத்தம்மா (1994)
நடிகர்கள் ராஜா, ராஜாஸ்ரீ, மகேஸ்வரி, சரண்யா, பெரியார் தாசன் ஆகியோரது நடிப்பில், பாரதிராஜாவின் இயக்கத்தில் உருவான திரைப்படம் ’கருத்தம்மா’. இது பெண் சிசுக்கொலைக்கு எதிராக எடுக்கப்பட்ட திரைப்படமாகும். மேலும் இப்படத்தின் திரைக்கதையில் முக்கோண காதலை எதார்த்தமாக காட்சிப்படுத்தி இருப்பார். இந்த படத்தில் ஏ.ஆர்.ரகுமான் இசையில் இடம்பெற்றிருந்த ‘போறாளே பொன்னுத்தாயி’ பாடல் அப்போது மக்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பை பெற்றது.
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தமிழ் திரையுலகில் பல தலைசிறந்த இயக்குநர்கள் இருந்தாலும், அவர்களுக்கெல்லாம் இமயமாய் நின்று தமிழ் சினிமாவிற்கு தனிப்பாதையை உருவாக்கி கொடுத்தவர் இயக்குநர் இமயம் பாரதிராஜா. தன்னுடைய கதையில் சமூக அக்கறையோடு பல்வேறு வசனங்களையும் உட்படுத்தி, தமிழ் திரையுலகிற்கு பெருமை சேர்த்த சிறப்புக்குரியவர் பாரதிராஜா என்று கூறினால் அது மிகையாகாது.