இயக்குநர் அட்லீ தயாரிக்கும் அடுத்த படத்தின் கதைகளம் இதுதானா!
தம்பி ஜேசன் சஞ்சய்யின் 'சிக்மா' திரைப்படம் வெற்றி பெற வாழ்த்துக்கள் என தூத்துக்குடி வந்த இயக்குநர் அட்லீ தெரிவித்தார்.
Published : October 3, 2026 at 12:25 PM IST
தூத்துக்குடி: திருநெல்வேலியில் பத்தா திரைப்படத்தை பார்ப்பதற்காக வாகைக்குளம் விமான நிலையம் வந்திறங்கிய இயக்குநர் அட்லி, தனது அடுத்த படத்தின் கதை களம் குறித்து தகவலை செய்தியாளர்களிடம் பகிர்ந்துகொண்டார்.
இயக்குநர் அட்லி ’பத்தா’ படத்தை திருநெல்வேலியில் உள்ள திரையரங்கில் பார்ப்பதற்காக அவரது குழுவினருடன் சென்னையில் இருந்து விமானம் மூலம் தூத்துக்குடி வாகைகுளம் விமான நிலையத்திற்கு வருகை தந்தார். தூத்துக்குடி விமான நிலையத்தில் அவர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அட்லீ, ”பத்தா படத்தை ரசிகர்களுடன் பார்ப்பதற்காக வந்துள்ளேன். சிக்மா தம்பி ஜேசன் சஞ்சய்யின் திரைப்படம். அந்த படம் வெற்றி பெற வாழ்த்துக்கள்” என கூறினார்.
அடுத்து அட்லீ இயக்கத்தில், வெளியாகும் திரைப்படம் குறித்து செய்தியாளர்கள் கேட்டபோது, “அடுத்ததாக அல்லு அர்ஜூன் நடிக்கும் ராக்கா படத்தை இயக்கி வருகிறேன்” என்றார். விஜய் சேதுபதி நடித்துள்ள பத்தா திரைப்படம் குறித்து பேசுகையில், ”பத்தா படத்திற்கு நல்ல வரவேற்பு இருக்கிறது. குடும்பத்துடன் சென்று பாருங்கள். நான் இயக்கிய படங்களின் பார்ட் 2 படம் எடுப்பது சம்பந்தமாக இதுவரைக்கும் யோசனையும் இல்லை, வந்தால் கூறுகிறேன்.
தமிழ்நாட்டில் தவெக ஆட்சி சிறப்பாக உள்ளது. தென் மாவட்டத்தின் மையமாக வைத்து படம் பண்ணுவேன்” என்றார். தமிழக இடைத்தேர்தல்
அரசியல் குறித்து கேட்டதற்கு அட்லீ பதிலளிக்க மறுத்து, வேண்டாம் என கூறிவிட்டு சென்றார்.
தமிழ் சினிமாவின் பிரபல முன்னணி இயக்குநரான அட்லீ இயக்கிய முதல் படம் ராஜா ராணி மூலம் ரசிகர்களை திரும்பி பார்க்க வைத்தார். அதன்பிறகு தெறி படம் மூலம் நட்சத்திர நடிகர் விஜய்யை இயக்கும் வாய்ப்பை பெற்றார். இந்த படம் சூப்பர் ஹிட்டான நிலையில், அடுத்ததாக மீண்டும் விஜய்யை வைத்து மெர்சல், பிகில் ஆகிய படங்களும் இயக்கினார்.
இந்த படங்களும் நல்ல வரவேற்பை பெற்றது. இதன்மூலம் தமிழ் சினிமாவில் வசூல் கேரண்டி இயக்குநரான அட்லீ, பாலிவுட்டில் ஷாருக்கானை இயக்கும் வாய்ப்பு கிடைத்தது. இந்த திரைப்படம் 1000 கோடி ரூபாய்க்கு மேல் வசூல் செய்து சாதனை படைத்தது. தற்போது ராக்கா படத்தை பிரமாண்டமாக இயக்கி வருகிறார்.
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இதனிடையே அட்லீ 'A For Apple' என்ற தயாரிப்பு நிறுவனம் மூலம் படங்களையும் தயாரித்து வருகிறார். இவரது தயாரிப்பில் பாலாஜி தரணிதரன் இயக்கத்தில் விஜய் சேதுபதி நடித்த திரைப்படம் பத்தா. இப்படம் கடந்த 1ஆம் தேதி வெளியாகி வசூல் ரீதியாகவும், விமர்சன ரீதியாகவும் நல்ல வரவேற்பை பெற்று வருகிறது.