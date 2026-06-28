பிரியாவிடை பெற்றார் திரைக்கதை மன்னன் பாக்யராஜ் - முழு அரசு மரியாதையுடன் உடல் தகனம்
ஊர்வலமாக கொண்டுவரப்பட்ட மறைந்த கே.பாக்யராஜின் உடலுக்கு ஏராளமான ரசிகர்கள் காத்திருந்து மலர்கள் தூவியும், கைகளை கூப்பியும், கண்ணீருடன் இறுதி மரியாதையை செலுத்தினர்.
Published : June 28, 2026 at 12:26 PM IST
சென்னை: பிரபல திரைப்பட இயக்குநரும், நடிகருமான கே.பாக்யராஜின் உடல், 72 குண்டுகள் முழங்க முழு அரசு மரியாதையுடன் பெசன்ட் நகர் மின்மயானத்தில் இன்று தகனம் செய்யப்பட்டது.
முன்னதாக, நுங்கம்பாக்கத்தில் அவரது இல்லத்தில் வைக்கப்பட்டிருந்த பாக்யராஜின் உடலுக்கு அவர்களின் குடும்ப வழக்கப்படி இறுதிச்சடங்குகள் செய்யப்பட்டன. அதனை தொடர்ந்து காவல்துறையின் அணிவகுப்பு மரியாதை செய்யப்பட்டு, மலர்களால் அலங்கரிக்கப்பட்ட சிறப்பு வாகனத்தில் அவரது உடல் இறுதி ஊர்வலமாக எடுத்துச் செல்லப்பட்டது.
சென்னை நுங்கம்பாக்கம் வள்ளுவர் கோட்டம் பகுதியிலிருந்து தொடங்கிய இறுதி ஊர்வலம், மாநகரின் முக்கிய சாலைகள் வழியாக காலை 11 மணியளவில் பெசன்ட் நகர் மின் மயானத்தை அடைந்தது. ஊர்வலம் சென்ற பாதை முழுவதும் சாலையோரங்களில் ஏராளமான ரசிகர்கள், பொதுமக்கள் காத்திருந்து மலர்கள் தூவியும், கைகளை கூப்பியும், கண்ணீருடன் பாக்யராஜுக்கு பிரியாவிடை கொடுத்தனர்.
பெசன்ட் நகர் மின் மயானத்தில் பாக்யராஜின் உடலுக்கு அவரது மகன் சாந்தனு இறுதிச் சடங்குகளை செய்தார். தொடர்ந்து, காவல் துறையினர் 72 குண்டுகள் முழங்க, முழு அரசு மரியாதையுடன் அவரின் உடல் தகனம் செய்யப்பட்டது.
73 வயதான பாக்யராஜ் நேற்று காலை நடைப்பயிற்சியை முடித்து வீட்டிற்கு திரும்பியபோது திடீரென அவருக்கு மாரடைப்பு ஏற்பட்டது. உடனடியாக அவரது குடும்பத்தினர் சென்னை கிரீம்ஸ் சாலையில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் சென்றபோதும், மருத்துவர்களின் தீவிர சிகிச்சைப் பலனின்றி அவர் உயிரிழந்தார்.
இயக்குநர் பாக்யராஜ் இறுதி ஊர்வலம்#directorbhagyaraj | #kbhagyarajrip | #RIPBhagyaRaj |#bhagyaraiage | #bhagyarajdeath | #Bhagyarajfuneralprocession | #ETVBharatTamilnadu pic.twitter.com/ldJemPv0gu— ETV Bharat Tamil Nadu (@ETVBharatTN) June 28, 2026
அதைத் தொடர்ந்து, சென்னை நுங்கம்பாக்கம் வள்ளுவர் கோட்டம் அருகே உள்ள அவரது இல்லத்தில் நேற்று முதல் இன்று காலை வரை பொதுமக்கள் மற்றும் திரையுலகினர் அஞ்சலி செலுத்தும் வகையில் அவரது உடல் வைக்கப்பட்டிருந்தது.
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அவரின் உடலுக்கு திரைப்பட நடிகர்கள், இயக்குநர்கள், தயாரிப்பாளர்கள், தொழில்நுட்ப கலைஞர்கள் என தமிழ் திரையுலகின் முன்னணி பிரபலங்கள் நேரில் வந்து அஞ்சலி செலுத்தினர். முன்னணி நடிகர்களான ரஜினி, கமல், தனுஷ், சிவகார்த்திகேயன் மற்றும் பிரபல நடிகைகள் த்ரிஷா, நயன்தாரா உள்ளிட்ட பலரும் நேரில் வந்து அவருக்கு அஞ்சலி செலுத்தினர்.
மேலும் முதலமைச்சர் விஜய், திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் உள்ளிட்ட அரசியல் கட்சித் தலைவர்கள், அமைச்சர்கள், சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் உள்ளிட்டோரும் அவரது இல்லத்திற்கு நேரில் சென்று குடும்பத்தினருக்கு ஆறுதல் தெரிவித்தனர். நேற்று முழுவதும் ஆயிரக்கணக்கான ரசிகர்கள் நீண்ட வரிசையில் காத்திருந்து தங்களது அன்பு இயக்குநருக்கு கண்ணீருடன் இறுதி அஞ்சலி செலுத்தினர்.
மறைந்த கே.பாக்யராஜ் உடலுக்கு முழு அரசு மரியாதை அளிக்கப்படும் என முதலமைச்சர் விஜய் நேற்று அறிவித்திருந்தார். அதன்படி, இன்று அவரின் உடல் அரசு மரியாதையுடன் தகனம் செய்யப்பட்டது.