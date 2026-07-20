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’AK64’ திரைப்பட அறிவிப்பு எப்போது? - ஆதிக் ரவிச்சந்திரன் கொடுத்த அப்டேட்

'AK64' படத்திற்கு அனிருத் இசையமைக்கவுள்ளதாகவும், கயாடு லோஹர், ஸ்ரீலீலா ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடிக்கவுள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது

குட் பேட் அக்லி படப்பிடிப்பில் அஜித்துடன் ஆதிக் ரவிச்சந்திரன்
குட் பேட் அக்லி படப்பிடிப்பில் அஜித்துடன் ஆதிக் ரவிச்சந்திரன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 20, 2026 at 2:11 PM IST

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சென்னை: அஜித்குமார் நடிக்கவுள்ள 'AK64' திரைப்படம் குறித்து இயக்குநர் ஆதிக் ரவிச்சந்திரன் பேசியுள்ளார்.

அஜித்குமார் அடுத்ததாக நடிக்கவுள்ள 64-வது திரைப்படம் குறித்த தகவல்கள், கடந்த சில நாட்களாக சமூக வலைதளத்தில் உலா வருகின்றன. அஜித்குமாரின் அடுத்த படத்தை இயக்குநர் ஆதிக் ரவிச்சந்திரன் இயக்குவது உறுதியாகியுள்ள நிலையில், அப்படத்தை தயாரிக்கப் போவது மைத்ரி மூவி மேக்கர்ஸ் என முதலில் கூறப்பட்டது.

ஆனால், தற்போது ’AK64' படத்தை அஜித்குமார் தயாரிக்கவுள்ளதாகவும், ஷாலினி அஜித்குமார் மேற்பார்வையில் அப்படத்தின் தயாரிப்புப் பணிகள் நடைபெறவுள்ளதாகவும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

இந்நிலையில் சென்னையில் நடைபெற்ற தென்னிந்தியத் திரைப்பட எழுத்தாளர்கள் சங்க தேர்தலில் வாக்களிப்பதற்காக வந்த இயக்குநர் ஆதிக் ரவிச்சந்திரன் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது உங்களிடம் வேறு என்ன கேட்கப் போகிறோம், அஜித்குமாரின் திரைப்படத்தின் அப்டேட் ஏதாவது சொல்லுங்கள் என நிரூபர் ஒருவர் கேள்வி எழுப்பினர்.

அதற்கு பதிலளித்த ஆதிக் ரவிச்சந்திரன், “ஆகஸ்ட் மாதத்தில் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளிவரும். அதன்பிறகு, படப்பிடிப்பு குறித்து முழு விவரம் தெரிய வரும் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்” என்றார்.

'AK64' படத்திற்கு அனிருத் இசையமைக்கவுள்ளதாகவும், தற்போது தென்னிந்திய சினிமாவில் வளர்ந்து வரும் கதாநாயகிகளான கயாடு லோஹர், ஸ்ரீலீலா ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடிக்கவுள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது.

நடிகை கயாடு லோஹர் ஏற்கனவே, டி.ஜே.ஞானவேல் இயக்கத்தில் சூர்யா நடிக்கவுள்ள திரைப்படம், இயக்குநர் மாரி செல்வராஜ் இயக்கும் 'மஞ்சணத்தி' ஆகிய படங்களில் நடிக்கவுள்ளார். முன்னதாக டிராகன், இதயம் முரளி போன்ற திரைப்படங்களில் நாயகியாக நடித்து ரசிகர்களை கவர்ந்துள்ளார்.

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அதேபோல் தெலுங்கில் ’புஷ்பா’ திரைப்படத்தின் மூலம் பிரபலமான நடிகை ஸ்ரீலீலா, தமிழில் ’பராசக்தி’ திரைப்படம் மூலம் அறிமுகமானார். தற்போது ராஜ்குமார் பெரியசாமி இயக்கத்தில் தனுஷ், மம்மூட்டி நடிக்கும் ’ஓம்’ படத்தில் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்து வருகிறார்.

மேலும், AK64 படத்திலும் இவர் நடிக்க வாய்ப்புள்ளதாக கூறப்படுவதால், கோலிவுட்டில் ஸ்ரீலீலாவும் முன்னணி கதாநாயகியாக வலம் வருவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

’AK64’ திரைப்படம் மூலம் அஜித்குமார் தயாரிப்பாளர் அவதாரம் எடுக்கவுள்ளதாக வெளியான தகவல், அவரது ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. முன்னதாக கடந்த 2025ஆம் ஆண்டு இவரது இயக்கத்தில் அஜித்குமார் நடிப்பில் வெளிவந்த ’குட் பேட் அக்லி’ திரைப்படம் ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் வரவேற்பை பெற்றது குறிப்பிடத்தக்கது.

TAGGED:

DIRECTOR ADHIK RAVICHANDRAN
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