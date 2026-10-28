அஜித் நடிக்கும் ’டேர் டெவில்’ படப்பிடிப்பு எப்போது, நடிகர்கள் யார்? - ஆதிக் ரவிச்சந்திரன் கொடுத்த அப்டேட்
’டேர் டெவில்’ திரைப்படம், பொழுதுபோக்கு அம்சங்களுடன், அனைத்து விதமான பார்வையாளர்களை கவரும் வகையில் உருவாக்கப்படும் என இயக்குநர் ஆதிக் ரவிச்சந்திரன் கூறியுள்ளார்.
Published : October 28, 2026 at 11:34 AM IST
சென்னை: அஜித்குமார் ரசிகர்கள் பெரிதும் எதிர்பார்த்திருந்த ‘டேர் டெவில்’ படம் தொடர்பாக புதிய தகவல்களை இயக்குநர் ஆதிக் ரவிச்சந்திரன் வெளியிட்டுள்ளார்.
ஆதிக் ரவிச்சந்திரன் இயக்கத்தில் அஜித்குமார் நடித்த திரைப்படம் ’குட் பேட் அக்லி’ கடந்த 2025ஆம் ஆண்டு வெளியானது. இப்படம் ரசிகர்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பை பெற்று திரையரங்க உரிமையாளர்களுக்கு லாபமான திரைப்படமாக அமைந்தது. இதனைத்தொடர்ந்து அஜித்தின் 64வது திரைப்படத்தை இயக்கப் போவது யார் என்ற கேள்வி ரசிகர்கள் மத்தியில் எழுந்தது. அஜித்தின் இயக்குநர் பட்டியலில், விஷ்ணுவர்தன், சிவா ஆகியோரின் பெயர்கள் அடிபட்டது. ஆனால் இறுதியாக மீண்டும் ஆதிக் ரவிச்சந்திரன் இயக்குநராக தேர்வு செய்யப்பட்டார்.
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’டேர் டெவில்’ என்று பெயரிடப்பட்டுள்ள இந்த படத்திற்கு அனிருத் இசையமைக்கிறார். அனிருத் இசையில் வேதாளம், விடாமுயற்சி ஆகிய படங்களின் பாடல்கள் ஹிட்டான நிலையில், ’டேர் டெவில்’ படத்திற்கு எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.
அஜித்குமார் மனைவி ஷாலினியின் ’Bravehearts Productions’ நிறுவனம் இந்த படத்தை தயாரிக்கிறது. இதுவே, திரையுலகில் ஷாலினி தயாரிப்பில் வெளியாகும் முதல் படம் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
இந்நிலையில், டேர் டெவில் படத்தின் கதை மற்றும் படப்பிடிப்பு குறித்து இயக்குநர் ஆதிக் ரவிச்சந்திரன் மனம் திறந்து பேசியுள்ளார். தனியார் யூடியூப் சேனல் ஒன்றில் பேசிய ஆதிக் ரவிச்சந்திரன் படத்தின் தலைப்பே மிகவும் எனர்ஜியுடன் இருக்கிறது என்று தெரிவித்தார்.
அதற்கு என்ன காரணம் என்று தொகுப்பாளர் கேட்டதற்கு, “சிறிய வயதில் பார்த்த படங்கள், கேட்ட பாடல்களே காரணம். படத்தின் மீது ரசிகர்களுக்கு கவனம் வருவதற்கு தலைப்பு தான் முதல் காரணம்” என்று இயக்குநர் ஆதிக் கூறினார்.
அஜித்குமார் சொன்ன ’டேர் டெவில்’ டைட்டில்
தொடர்ந்து பேசிய அவர், “அதனால் தலைப்பிற்கு மிகவும் முக்கியத்துவம் அளிப்பேன். அதேபோல் நடிகர் அஜித்தும் மிகவும் முக்கியத்துவம் அளிப்பார். ’குட் பேட் அக்லி’ தலைப்பு அவர் கூறியது தான். 'டேர் டெவில்’ பட தலைப்பும் அவர் தான் கூறினார். சினிமாவில் டேர் டெவில் என்றால் அது அஜித்குமார் தான். அந்த தலைப்பு இவரை தவிர யாரும் இருக்க முடியாது” என்றார்.
டேர் டெவில் படத்தில் நடிகர் பிரபு நடிப்பது குறித்து பேசிய ஆதிக் ரவிச்சந்திரன், “குட் பேட் அக்லி படத்தில் நடிகர் பிரபு நடிக்க வேண்டும் என அஜித் விரும்பினார். அதே போல் இந்த படத்திலும் நடிக்கிறார். அவர்களுக்கு இடையே நல்ல மரியாதை உள்ளது. அஜித்குமாரின் கார் ரேஸிங் குறித்து நடிகர் பிரபு அப்டேட்டாக இருப்பார்” என கூறினார்.
படப்பிடிப்பு எப்போது?
டேர் டெவில் படத்தின் படப்பிடிப்பு குறித்து ஆதிக் ரவிச்சந்திரன் பேசுகையில், “படத்தின் தயாரிப்பாளர் ஷாலினி மற்றும் அஜித்குமார் இருவரும் சென்னையில் படப்பிடிப்பு நடத்த விரும்பினர். ஆனால், சென்னையில் இருக்கும் சூழ்நிலையில், படப்பிடிப்பு நடத்த முடியாது என நான் கூறினேன். அதன்பிறகு ஹைதராபாத் ராமோஜி ஃபிலிம் சிட்டியில் இந்தியாவில் படமாக்க வேண்டிய காட்சிகள் எடுக்கலாம் என முடிவு செய்யப்பட்டது. அதன்படி, தீபாவளி பண்டிகைக்கு பிறகு வரும் நவம்பர் 12ஆம் தேதி காலை 8 மணிக்கு முதல் காட்சி எடுக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது” என தெரிவித்தார்.
நடிகர் அஜித்குமார் மனைவி ஷாலினி தயாரிப்பாளர் ஆனது குறித்து கேட்ட போது, ஷாலினி குழந்தையாக இருக்கும் போதே தமிழ் சினிமாவில் நட்சத்திரமாக வலம் வந்தார். அவரிடம் டேர் டெவில் படத்தில் கதையை கூறிய போது, மிகவும் கமர்ஷியலாக அணுகினார். தயாரிப்பாளராக அவருக்கு மிகப்பெரும் தெளிவு உள்ளது” என்றார்.
அஜித்துடன் நடிக்கும் நடிகர்கள் யார்?
மேலும் டேர் டெவில் பட நடிகர்கள் குறித்து மனம் திறந்த ஆதிக் ரவிச்சந்திரன், ”இந்தியாவில் ஹைதராபாதிற்கு பிறகு மலேசியா, பாங்காக் ஆகிய நாடுகளில் படப்பிடிப்பு நடத்தப்படுகிறது. இந்த படத்தில் ஸ்ரீலீலா, பிரபு, பார்த்திபன், சுனில் உள்ளிட்ட பலர் நடிக்கின்றனர். மேலும் படத்தில் சர்ப்ரைஸ் கதாபாத்திரங்கள் உள்ளது” என கூறினார்.
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டேர் டெவில் படத்தின் கதை குறித்து கேட்ட போது, ”இந்த படத்தின் கதை தான் முதலில் குட் பேட் அக்லி என மூன்று கதாபாத்திரங்களுடன் அஜித் சார் நடிப்பதாக திட்டமிடப்பட்டது. ஆனால் அப்போதைய சூழ்நிலை மற்றும் பட்ஜெட் காரணமாக வேறு படம் எடுக்கப்பட்டது. அஜித் சாரை வைத்து நான் இயக்கும் முதல் படத்தை நான் ரசிகராக உருவாக்கினேன்.
ஆனால் ’டேர் டெவில்’ திரைப்படம், பொழுதுபோக்கு அம்சங்களுடன், அனைத்து விதமான பார்வையாளர்களை கவரும் வகையில் உருவாக்கப்படும். ஏனென்றால் குட் பேட் அக்லி போன்ற திரைப்படத்தை மீண்டும் உருவாக்கினால் ஓடாது” என தெரிவித்தார்.