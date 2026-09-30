'மொத ராத்திரி', 'டோரதி' தொடர்ச்சியாக ஹிட்டடிக்கும் தமிழ்த் திரைப்படங்கள் - மலையாள சினிமா பாணியில் பயணிக்கும் கோலிவுட்
மொத ராத்திரி பட இயக்குநர் ராஜா கருப்பசாமி, தமிழ் திரையுலகில் மலையாள திரைப்படத்திற்கு இணையான கதையம்சம் கொண்ட திரைப்படங்கள் அதிகமாக வரக்கூடும் என தெரிவித்திருந்தார்.
Published : September 30, 2026 at 7:46 PM IST
- BY ஐயப்பமூர்த்தி
சென்னை: சமீபத்தில் திரையரங்குகளில் வெளியாகி ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்துள்ள ‘மொத ராத்திரி’, ‘மண்டாடி’, ‘மீசைய முறுக்கு 2’, ‘டோரதி’ ஆகிய திரைப்படங்கள் வெவ்வேறு கதைக்களங்களுடன் தமிழ் சினிமாவில் ஹிட் படங்கள் ஆகியுள்ளன. இவற்றில் ரசிகர்களால் கொண்டாடி தீர்க்கப்பட்டு வரும் ’மொத ராத்திரி’ திரைப்படத்தின் வெற்றி விழா செப்டம்பர் 5ஆம் தேதி நடைபெற்றது.
அப்போது, அப்படத்தின் இயக்குநர் ராஜா கருப்பசாமி தமிழ் திரையுலகில் மலையாள திரைப்படத்திற்கு இணையான கதையம்சம் கொண்ட திரைப்படங்கள் எதிர்வரும் நாட்களில் அதிகமாக வரக்கூடும் என தெரிவித்திருந்தார். அதனை உண்மை ஆக்குவது போலவே அடுத்தடுத்து தமிழ் திரை உலகில் தொடர்ச்சியாக நல்ல படைப்புகள் வெளியாகி வருகின்றன.
’மொத ராத்திரி’
ராஜா கருப்பசாமி இயக்கத்தில் ரிஷிகாந்த், அனிஷ்மா அனில்குமார் நடிப்பில் உருவான ‘மொத ராத்திரி’ திரைப்படம் கடந்த ஆகஸ்ட் 21ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியானது. இப்படத்தில் சேத்தன், வெங்கடேஷ், பகவதி பெருமாள், பானுப்ரியா, சங்கீதா பாலன் உள்ளிட்டோர் முக்கிய துணை கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளனர்.
கிராமப்புறப் பின்னணியில் ரிஷிகாந்த், அனிஷ்மா இருவருக்கும் அவரது பெற்றோர்கள் விருப்பமில்லாமல் திருமணம் செய்து வைக்கின்றனர். அதன் பிறகு எதிர்பாராத சம்பவங்களை நகைச்சுவையுடனும், குடும்ப உணர்வுகளுடனும் ‘மொத ராத்திரி’ திரைப்படம் கூறியுள்ளது. குலதெய்வ வழிபாடு, கிராமப்புறங்களில் உள்ள சமூக வேற்றுமை, திருமண வாழ்க்கையில் உள்ள நிதி நெருக்கடிகள், கடமைகள் உள்ளிட்டவை குறித்து இப்படத்தில் நகைச்சுவையாக பார்வையாளர்களுக்கு கூறப்பட்டுள்ளது.
’மண்டாடி’
மதிமாறன் புகழேந்தி இயக்கத்தில் சூரி, மகிமா நம்பியார், சுஹாஸ், சத்யராஜ், பால சரவணன், ஸ்டன் சிவா உள்ளிட்டோர் நடித்த ‘மண்டாடி’ திரைப்படம் கடந்த செப்டம்பர் 10ஆம் தேதி வெளியனது. தென்னிந்திய கடலோரப் பகுதியில் நடைபெறும் பாரம்பரிய பாய்மரப் படகு போட்டியை மையமாகக் கொண்ட ஆக்ஷன் மற்றும் விளையாட்டு கதைக்களம் இப்படத்தின் தனிச்சிறப்பாக அமைந்துள்ளது.
இந்த விளையாட்டு போட்டியின் மூலம் நண்பர்களுக்குள் ஏற்படும் விரோதம், காதல், துரோகம் ஆகியவற்றை கொண்டு விறுவிறுப்பான திரைக்கதை அமைக்கப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக கடலில் படகுப் போட்டிக் காட்சிகள் தத்ரூபமாக படமாக்கப்பட்டிருந்தன.
மேலும் ஆக்ஷன் ஹீரோவாக சூரியின் நடிப்பு மற்றும் சுஹாஸின் எதிர்மறை கதாபாத்திரம் ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் பாராட்டை பெற்றது. அதேபோல் ஜி.வி. பிரகாஷ் குமாரின் பின்னணி இசை படத்தின் குறிப்பிடத்தக்க அம்சங்களாக அமைந்திருந்தது.
’மீசைய முறுக்கு 2’
ஹிப்ஹாப் தமிழா ஆதி இயக்கி, மூன்று வேடங்களில் நடித்துள்ள ‘மீசைய முறுக்கு 2’ திரைப்படம் கடந்த செப்டம்பர் 25ஆம் தேதி வெளியானது. இதில் சைத்ரா ஆச்சார், கெட்டிகா சர்மா, ரம்யா ரங்கநாதன் ஆகியோர் கதாநாயகிகளாகவும், ஹர்ஷத் கான், நாசர், கருணாஸ், ஆடுகளம் நரேன், கருணாகரன் உள்ளிட்டோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களிலும் நடித்துள்ளனர். கான இசைக் கலைஞர்களின் வாழ்க்கையை மையமாகக் கொண்ட இப்படத்தில் தாத்தா-அப்பா-மகன் ஆகிய மூன்று கதாபாத்திரங்களில் ஆதி நடித்துள்ளார்.
படத்தின் டீசர் மற்றும் பாடல்கள் வெளியீட்டுக்கு முன்பே ரசிகர்களிடையே கவனம் பெற்றிருந்தன. ஹிப்ஹாப் ஆதி கூறியது போல திரையரங்குகளில் ஜென்சி இளைஞர்கள் மீசைய முறுக்கு 2 திரைப்படத்தை கொண்டாடி வருகின்றனர்.
’டோரதி’
கடந்த செப்டம்பர் 25ஆம் தேதி வெளியான ‘டோரதி’ திரைப்படத்தை கார்த்திக் சுப்பராஜ் எழுதி, இயக்கியுள்ளார். இதில் கீர்த்தி சுரேஷ், சனந்த், ரிஷிகாந்த் ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர். முத்துகுமார், ராம் உள்ளிட்டோர் துணை கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளனர். இப்படத்திற்கு இசைஞானி இளையராஜா இசையமைத்துள்ளார்.
1990களின் மதுரை பின்னணியில் உருவாகியுள்ள ‘டோரதி’ திரைப்படம், சிறுவயது முதல் நெருங்கிய நண்பர்களாக இருக்கும் இருவரின் வாழ்க்கையில் கீர்த்தி சுரேஷின் கதாபாத்திரம் நுழைந்த பின்னர் உருவாகும் உறவு சிக்கல்கள், தவறான புரிதல்கள், பொறாமை மற்றும் மோதல்களை மையமாகக் கொண்டு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.
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தமிழ் திரை உலகின் பொற்காலம்
‘மொத ராத்திரி’ குடும்பம் மற்றும் நகைச்சுவை கலந்த கதைக்களத்தையும், ‘மண்டாடி’ கடல், மீனவர்கள் மற்றும் பாய்மரப் படகு போட்டியையும், ‘மீசைய முறுக்கு 2’ இசை மற்றும் தலைமுறை உறவுகளையும், ‘டோரதி’ நட்பு மற்றும் மனித உறவுகளின் சிக்கல்களையும் மையமாகக் கொண்டு எடுக்கப்பட்டுள்ளன. ஒரே காலகட்டத்தில் வெளியான இந்த நான்கு திரைப்படங்களும், வெவ்வேறு வகையான கதையம்சத்துடன் மலையாள சினிமா பாணியில் கோலிவுட் வெற்றி லாகை சூடியுள்ளன.