ஜெயிலர் 2: நடிகர்கள் சந்தானம், ரெடின் கிங்ஸ்லி நடித்த காட்சிகள் நீக்கப்பட்டதா? வைரலாகும் புகைப்படம்
நடிகர்கள் சந்தானம், ரெடின் கிங்ஸ்லி ஆகியோர் ஜெயிலர் 2 திரைப்படத்தில் நடித்திருக்கக் கூடும் என ரசிகர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.
Published : October 24, 2026 at 10:32 PM IST
சென்னை: நடிகர் ரஜினிகாந்த் நடிப்பில் வெளியாகியுள்ள ‘ஜெயிலர் 2’ திரைப்படத்தில் நடிகர்கள் சந்தானம், ரெடின் கிங்ஸ்லி நடித்த காட்சிகள் நீக்கப்பட்டதா? என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது.
இயக்குநர் நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்கத்தில் நடிகர்கள் ரஜினிகாந்த், எஸ்.ஜே.சூர்யா, சுராஜ் வெஞ்சமூடு, வித்யா பாலன், மோகன்லால், யோகிபாபு உள்ளிட்டோர் நடிப்பில் வெளியாகியுள்ள திரைப்படம் ஜெயிலர் 2.
உலகம் முழுவதும் அக்டோபர் 15-ம் தேதி இத்திரைப்படம் வெளியாகி வசூலை குவித்து வருகிறது. ரிலீசான முதல் 8 நாட்களிலேயே சுமார் ரூ.600 கோடி வசூலை நெருங்கியுள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
இந்நிலையில், ‘ஜெயிலர் 2’ திரைப்படத்தின் படப்பிடிப்பு தளத்தில் கடந்த ஜனவரி 1-ம் தேதி நடிகை வித்யா பாலனின் பிறந்தநாள் விழா கொண்டாடப்பட்டுள்ளது. இந்தக் கொண்டாட்டத்தின்போது எடுக்கப்பட்ட புகைப்படங்கள் சமூக வலைதளங்களில் வைரலாக பரவியது.
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இதில் நடிகர்கள் சந்தானம், ரெடின் கிங்ஸ்லி ஆகியோர் வித்யா பாலன் அருகில் நிற்கின்றனர். அப்படியென்றால், நடிகர்கள் சந்தானம், கிங்ஸ்லியும் இந்த திரைப்படத்தில் நடித்திருக்கக் கூடும் என ரசிகர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.
ஆனால், அவர்கள் இருவரும் இத்திரைப்படத்தில் ஒரு காட்சியில் கூட வரவில்லை. ஒருவேளை, படத்தின் நீளம் கருதி அவர்களின் காட்சிகள் வெட்டப்பட்டிருக்கலாம் என ரசிகர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.