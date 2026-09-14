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‘பைசன்’ மெகா வெற்றியை தொடர்ந்து துருவ் விக்ரமின் அடுத்த பட ஃபர்ஸ்ட் லுக் வெளியீடு

காமிக் புத்தகத்தில் வருகிற கலர்ஃபுல் கதாநாயகன் கதாபாத்திரம் போன்று பிரவுன் நிற ஷர்ட், வித்தியாசமான ஹேர்ஸ்டைல் என கவனத்தை ஈர்க்கிறார்.

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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 14, 2026 at 11:30 AM IST

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சென்னை: ‘பைசன்’ படத்தின் மெகா வெற்றியை தொடர்ந்து துருவ் விக்ரம் நடிக்கும் அடுத்த படத்திற்கு ‘ஜாக்கி - நோ ரீடேக்ஸ் அலவுட்’ என பெயரிடப்பட்டுள்ளது. படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டரை படக்குழு வெளியிட்டுள்ளது.

மாரி செல்வராஜ் இயக்கத்தில் துருவ் விக்ரம் நடிப்பில் ‘பைசன்’ திரைப்படம் கடந்த ஆண்டு அக்டோபரில் வெளியாகி ரசிகர்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பு பெற்றது. இப்படத்தின் மெகா வெற்றியைத் தொடர்ந்து அடுத்து வித்தியாசமான மற்றும் மாறுபட்ட கதாபாத்திரத்தில் நடிக்கவிருக்கிறார் துருவ் விக்ரம்.

‘ஜாக்கி - நோ ரீடேக்ஸ் அலவுட்’ என பெயரிடப்பட்டுள்ள இப்படத்தை மைத்ரி மூவி மேக்கர்ஸ் தயாரிக்கிறது. ‎‎தெலுங்கு திரையுலகில் முன்னணி பான் இந்தியா தயாரிப்பு நிறுவனமாக வலம் வரும் இந்நிறுவனத்தின் நான்காவது தமிழ் திரைப்படம் இதுவாகும். நவீன் யெர்னேனி மற்றும் ஒய். ரவி சங்கர் இணைந்து தயாரிக்கும் இப்படத்தில், முதன்முறையாக ரசிகர்களை கவரும் வகையில் கமர்ஷியல் கதைக்களத்தில் துருவ் விக்ரம் நடிக்கவுள்ளார்.

ஜாக்கிசானின் பிரபல போஸுடன் போஸ்டரில் துருவ் காட்சியளிக்கிறார். அதேசமயம், காமிக் புத்தகத்தில் வருகிற கலர்ஃபுல் கதாநாயகன் கதாபாத்திரம் போன்று பிரவுன் நிற ஷர்ட், வித்தியாசமான ஹேர்ஸ்டைல் என கவனத்தை ஈர்க்கிறார். இதனால் இப்படம் ஆக்‌ஷன் கலந்த நகைச்சுவை கமர்ஷியல் கதைக்களத்தில் உருவாக்கப்படலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

இப்படத்திற்கு தேசிய விருது பெற்ற இசையமைப்பாளர் சந்தோஷ் நாராயணன் இசையமைக்கிறார். விக்கி ஒளிப்பதிவு செய்ய, ஜெயசூர்யா எஸ் படத்தொகுப்பு பணிகளை மேற்கொள்கிறார். ஜி.எம். சேகர் தயாரிப்பு வடிவமைப்பாளராக பணியாற்றுகிறார். அதிரடி சண்டைக் காட்சிகளை பிரபல ஸ்டன்ட் இயக்குநர் விக்ரம் மோர் வடிவமைத்துள்ளார் என படக்குழு அறிவித்துள்ளது.

‘ஜாக்கி - நோ ரீடேக்ஸ் அலவுட்’ ஃபர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டர்
‘ஜாக்கி - நோ ரீடேக்ஸ் அலவுட்’ ஃபர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டர் (@MythriOfficial)
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பிரபல நடிகர் சீயான் விக்ரமின் வாரிசான துருவ் விக்ரம் தெலுங்கில் பாக்ஸ் ஆபீஸ் வெற்றி பெற்ற ‘அர்ஜுன் ரெட்டி’ திரைப்படத்தில் தமிழ் ரீமேக்கான ‘ஆதித்யா வர்மா’ திரைப்படத்தின் மூலம் தமிழ் திரையுலகில் ஹீரோவாக அறிமுகமானார். அதனைத் தொடர்ந்து அவரது தந்தையுடன் சேர்ந்து ‘மகான்’ திரைப்படத்தில் நடித்திருந்தார். இப்படம் நேரடியாக ஓடிடியில் மட்டும் வெளியானது.

இதனைத் தொடர்ந்து சிறிது இடைவெளிக்கு பிறகு கடந்த ஆண்டு ‘பைசன்’ திரைப்படம் வெளியானது. இப்படம் துருவ் விக்ரமின் திரைப்பட கேரியரில் மிகப்பெரிய திருப்புமுனையாக அமைந்தது. இதனைத் தொடர்ந்து தற்போது முற்றிலும் மாறுபட்ட கோணத்தில் ‘ஜாக்கி - நோ ரீடேக்ஸ் அலவுட்’ திரைப்படத்தில் தோன்றுவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

TAGGED:

DHURV VIKRAM
DHRUV VIKRAM NEXT MOVIE
துருவ் விக்ரம்
ஜாக்கி நோ ரீடேக்ஸ் அலவுட்
JACKIE NO RETAKES ALLOWED MOVIE

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