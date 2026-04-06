வசூலில் சாதனை படைத்த 'துரந்தர் 2'- கொண்டாடும் ரசிகர்கள்
'துரந்தர் 2' திரைப்படம் உலகளாவிய மொத்த வசூலில் ரூபாய் 1,605.74 கோடியை கடந்து சாதனை படைத்துள்ளது.
Published : April 6, 2026 at 3:46 PM IST
ஹைதராபாத்: பாகுபலி, கேஜிஎஃப் ஆகிய திரைப்படங்கள் வரிசையில் ரூபாய் 1,000 கோடியைக் கடந்து பாக்ஸ் ஆபிஸை அதிரச் செய்துள்ளது 'துரந்தர் 2'.
பாலிவுட் பிரபலம் ரன்வீர் சிங் நடிப்பில் ஆதித்யா தார் இயக்கத்தில சஞ்சய் தத், அர்ஜுன் ராம்பால், மாதவன், சாரா அர்ஜுன் உள்ளிட்ட பிரபலங்கள் இணைந்து நடித்து சாஷ்வாட் சச்தேவ் இசையில் மிகவும் பிரம்மாண்டமான முறையில் உருவான ஸ்பை த்ரில்லர் திரைப்படம் 'துரந்தர் 2'. கடந்த மார்ச் 19-ம் தேதி உலகம் முழுவதும் திரையரங்குகளில் வெளியாகி ரசிகர்கள் மத்தியில் மிகப் பெரிய வரவேற்பை பெற்றுள்ளது.
தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம், கன்னடம், ஆங்கிலம் ஆகிய மொழிகளில் பான் இந்தியா திரைப்படமாக 'துரந்தர் 2' வெளியானது. இப்படம் இந்தியாவில் வெளியான முதல் வாரத்தில் ரூபாய் 674.17 கோடியும், இரண்டாவது வாரத்தில் ரூபாய் 263.65 கோடியும், 16-வது நாளில் ரூபாய் 21.55 கோடியும், 17-வது நாளில் ரூபாய் 25.65 கோடியும், 18-வது நாளில் ரூபாய் 28.75 கோடி என மொத்தம் ரூபாய் 1,013.77 கோடி, பாக்ஸ் ஆபிஸில் வசூலாகியுள்ளது.
வெறும் 18 நாட்களில் உலகளாவிய மொத்த வசூல் ரூபாய் 1,605.74 கோடியை கடந்துள்ளது. பாலிவுட்டில் அதிகளவில் வசூலான திரைப்படம் என்ற சாதனையை 'துரந்தர் 2' படைத்துள்ளது. இந்தி மொழியில் மட்டும் ரூபாய் 850 கோடியை இப்படம் வசூலித்துள்ளது. இதற்கு முன்பு வேறு எந்த இந்தி படமும் இத்தகைய சாதனையை படைக்கவில்லை.
உலகளவில் முதல் வாரத்திலேயே 'துரந்தர் 2' ரூபாய் 1,000 கோடி வசூலித்து அசத்தியது. இதன் மூலம் ஆர்ஆர்ஆர், கேஜிஎஃப் சாப்டர் 2, கல்கி 2898 AD உள்ளிட்ட திரைப்படங்களின் வசூல் சாதனையை ஏற்கனவே 'துரந்தர் 2' முறியடித்துள்ளது. பாகுபலி 2, புஷ்பா 2 ஆகிய படங்களின் இந்திய மொத்த வசூல் சாதனையை முறியடிக்கும் முயற்சியில் 'துரந்தர் 2' திரைப்படம் வெற்றிகரமாக ஓடிக் கொண்டிருக்கிறது. வளைகுடா நாடுகள் மற்றும் சீனா போன்ற நாடுகளில் வெளியாகாமலேயே சாதனை படைத்துள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
கடந்த 2025-ம் ஆண்டு டிசம்பர் 5-ம் தேதி 'துரந்தர்' படம் வெளியாகி ரசிகர்களிடம் மிகுந்த வரவேற்பை பெற்றிருந்தது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.