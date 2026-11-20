சினிமாவில் விஜய்யின் இடத்தை தனுஷ் நிரப்புவார் - ‘ஓம்’ படம் பார்த்த ரசிகர் பேட்டி
‘ஓம்’ திரைப்படம் இன்று வெளியான நிலையில், அப்படத்தின் நடித்துள்ள ஸ்ரீலீலா சென்னையில் உள்ள தனியார் திரையரங்கில் ரசிகர்களுடன் படம் பார்த்தார்.
Published : November 20, 2026 at 12:33 PM IST
சென்னை: சினிமாவில் விஜய்யின் இடத்தை நடிகர் தனுஷ் நிரப்புவார் என ‘ஓம்’ திரைப்படம் பார்த்த ரசிகர்கள் கருத்து தெரிவித்துள்ளனர்.
நடிகர் தனுஷ் நடிப்பில் பெரும் எதிர்பார்ப்புக்கு மத்தியில் உருவாகியுள்ள ‘ஓம்’ திரைப்படம், இன்று உலகம் முழுவதும் திரையரங்குகளில் வெளியாகியுள்ளது.
இயக்குநர் ராஜ்குமார் பெரியசாமி இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள ‘ஓம்’ படத்தில் மம்மூட்டி, சாய் பல்லவி உள்ளிட்டோரும் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர். அமரன் திரைப்பட வெற்றிக்கு பிறகு ராஜ்குமார் பெரியசாமி இந்த படத்தை இயக்கியுள்ளார். சாய் அபயங்கர் ‘ஓம்’ படத்திற்கு இளைஞர்களை கவரும் வகையில் இசையமைத்துள்ளார். செம்மரக் கடத்தலைப் பின்னணியாகக் கொண்டு அதிரடி ஆக்ஷன் மற்றும் திரில்லர் பாணியில் இப்படம் உருவாகியுள்ளது.
தமிழ்நாடு உள்ளிட்ட பல்வேறு மாநிலங்களில் ஓம் திரைப்படத்தின் சிறப்பு காட்சி, இன்று காலை 6 மணிக்கு திரையிடப்பட்டது. சென்னையில் உள்ள கமலா திரையரங்கில் படம் பார்த்த பிறகு ரசிகர்கள் ஓம் திரைப்படம் குறித்து நமது ஈடிவி பாரத் செய்தியாளரிடம் தங்களது விமர்சனத்தை தெரிவித்தனர்.
’ஓம்’ திரைப்படத்தின் FDFS கொண்டாட்டம் வேற லெவல் - ஸ்ரீலீலா பேட்டி #Dhanushfans | #Sreeleela | #OMMovie | #SaiAbhyankkar | #ActorDhanush | #EtvBharatTamilNadu https://t.co/T3HOBH7Hv1— ETV Bharat Tamil Nadu (@ETVBharatTN) November 20, 2026
‘ஓம்’ படம் பார்த்த ரசிகர் பேசுகையில், “இந்த படத்தில் மம்முட்டி, சாய் பல்லவி ஆகியோர் சிறப்பாக நடித்துள்ளனர். அதிலும் குறிப்பாக சாய் பல்லவி வித்தியாசமான நடிப்பை வெளிப்படுத்தியுள்ளார்.
தனுஷும் அவரும் காதலில் இருப்பது போல படம் பார்ப்பவர்களுக்கு தோன்றும். இருப்பினும், யாரும் எதிர்பாராத ஒரு திருப்பத்தை இயக்குநர் கொடுத்துள்ளார். இசையமைப்பாளர் சாய் அபயங்கர் படத்திற்கு கூடுதல் பலம் சேர்க்கிறார். கருப்பு படத்தை போன்று, சாய் அபயங்கர் அசத்தலான பின்னணி இசையை இந்த படத்திற்கு வழங்கியுள்ளார்” என கூறினார்.
ஓம் திரைப்படம் குறித்து மற்றொரு ரசிகர் பேசுகையில், “ஓம் திரைப்படம் எதிர்பார்ப்பை பூர்த்தி செய்துள்ளது. தனுஷ், சாய் பல்லவி, மம்மூட்டி ஆகியோரின் நடிப்பு தனித்துவமாக இருந்தது. முதல் பாதி சற்று நீளமானதாக இருந்தது. பின்னர் இரண்டாம் பாதி திரைக்கதை வேகமாக சென்றது” என கூறினார்.
ஓம் திரைப்படம் குறித்து உணர்வுப்பூர்வமாக பேசிய தனுஷ் ரசிகர், “செம்மரம் கடத்தலில் தமிழர்காள் மீது நடத்தப்படும் துப்பாக்கிச்சூடு குறித்து இந்த படத்தில் இயக்குநர் கூறியுள்ளார். சாய் அபயங்கர் பின்னணி இசை அருமையாக உள்ளது. இப்படத்தில் அரசியல் சார்ந்த காட்சிகள் எதுவும் இல்லை. அதே போல எதிர்காலத்தில் தனுஷின் அரசியல் நிலைப்பாடு எதுவாக இருந்தாலும், ரசிகர்களாகிய நாங்கள் ஏற்றுக் கொள்வோம். அதே நேரத்தில் சினிமாவில் விஜயின் இடம் காலியாக இருக்கிறது, அந்த இடத்தை நிச்சயம் தனுஷ் நிரப்புவார்” என கூறினார்.
ரசிகர்கள் படம் பார்த்த நடிகை ஸ்ரீலீலா
ரசிகர்களுடன் படம் பார்க்க வந்த நடிகை ஸ்ரீலீலா பேசுகையில், “சென்னை ரசிகர்களுடன் ஓம் திரைப்படத்தின் முதல் காட்சியை பார்த்தது மகிழ்ச்சியாக இருந்தது. ஒவ்வொரு காட்சிகளையும் ரசிகர்கள் கொண்டாடுவதை பார்க்கும் போது எனக்கு மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இருந்தது.
இந்த கொண்டாட்டத்தை பார்க்கும் போது, எங்களைப் போன்றோருக்கு மென்மேலும் உழைக்க வேண்டும் என்கிற உத்வேகத்தை தருகிறது” என கூறினார்.