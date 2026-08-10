ETV Bharat / entertainment

உறுப்பினர் சேர்க்கையில் தனுஷ் நற்பணி மன்றம் தீவிரம் - ரசிகர்கள் உற்சாகம்

கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்திற்கு உட்பட்ட ஐந்து தொகுதிகளில் நற்பணி இயக்கத்தைத் தொடங்கி உறுப்பினர்களைச் சேர்க்க அனைத்திந்திய தலைமை தனுஷ் நண்பர்கள் நற்பணி மன்றம் அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளது.

நடிகர் தனுஷ்
நடிகர் தனுஷ் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 10, 2026 at 9:21 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்தில் தனுஷ் நற்பணி மன்றத்தின் உறுப்பினர் சேர்க்கைத் தொடர்பான அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ள நிலையில், நடிகர் தனுஷ் ரசிகர்கள் உற்சாகமடைந்துள்ளனர்.

கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக தமிழ்நாடு அரசியல் களம் பரபரப்பாக இருக்கிறது. இதற்கு இன்றைய தமிழக முதலமைச்சராக இருக்கக்கூடிய நடிகர் விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகமும் ஒரு மிகவும் முக்கியமான காரணமாகும். அந்த வகையில் கட்சி ஆரம்பித்த இரண்டே ஆண்டுகளில் அந்தக் கட்சி ஆட்சியை பிடித்துள்ளது.

இப்படிப்பட்ட சூழலில் நடிகர் தனுஷும் விஜய்யின் பாணியிலேயே ரசிகர் மன்றங்கள் மூலமாக நலத்திட்ட உதவிகளைத் தொடர்ச்சியாக செய்து வருகிறார். ஆகையால், இனி வரக்கூடிய காலக்கட்டத்தில் அவரும் அரசியல் களம் காணுவார் எனப் பரவலாக கூறிக் கொண்டிருக்கக் கூடிய வேளையில் கடந்த ஒரு சில மாதங்களுக்கு முன்பு தனுஷின் நற்பணி மன்றத்தின் கொடி என சமூக வலைத்தளங்களில் புகைப்படங்கள் வைரலாகி வந்தன.

நற்பணி மன்றத்தின் கொடி தொடர்பாக நடிகர் தனுஷும் வெளிப்படையாக மறுக்கவும் இல்லை; அதேபோல் கொடியை ஆதரிக்கவும் இல்லை. மேலும், தனுஷின் தந்தையான கஸ்தூரி ராஜா, தனுஷ் அரசியல் விவகாரம் தொடர்பாக அவரே முடிவு செய்வார் என தெரிவித்திருந்தார்.‎

அனைத்திந்திய தலைமை தனுஷ் நண்பர்கள் நற்பணி மன்றம்
அனைத்திந்திய தலைமை தனுஷ் நண்பர்கள் நற்பணி மன்றம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

அதன் தொடர்ச்சியாக, கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு திருவள்ளூரில் உள்ள தனியார் கல்லூரியில் நடிகர் தனுஷின் பிறந்தநாள் விழாவானது, அகில இந்திய தனுஷ் நற்பணி மன்றத்தின் சார்பில் வெகு விமர்சையாக நடைபெற்றது. இவ்விழாவில் கலந்து கொண்ட நடிகர் தனுஷ், பயனாளிகளுக்கு நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கினார்.

அதைத் தொடர்ந்து, 'ராயன்' திரைப்படத்திற்கான தேசிய விருது கிடைத்திருப்பது தொடர்பான விமர்சனத்திற்கு நடிகர் தனுஷ் முற்றுப்புள்ளி வைத்தார். அதேபோல் அஜித்தின் திரைப்பட வசனத்தையும் பேசி அனைவரையும் பரவசப்படுத்தினார். எனினும், தனது அரசியல் நிலைப்பாடு குறித்து தெளிவாகத் தெரிவிக்கவில்லை.

இந்த நிலையில், அனைத்திந்திய தலைமை தனுஷ் நண்பர்கள் நற்பணி மன்றத்தின் சார்பில் இன்று (ஆக.10) வெளியிடப்பட்டுள்ள அறிக்கையில், "கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்தில் கோயம்புத்தூர் தெற்கு சட்டமன்றத் தொகுதி, தொண்டாமுத்தூர் சட்டமன்றத் தொகுதி, கிணத்துக்கடவு சட்டமன்றத் தொகுதி, பொள்ளாச்சி சட்டமன்றத் தொகுதி, வால்பாறை சட்டமன்றத் தொகுதி ஆகிய ஐந்து தொகுதிகளுக்கு உட்பட்ட தலைவர் தனுஷ் நண்பர்கள் நற்பணி இயக்கம் தொடங்கவும், உறுப்பினர்கள் சேர்க்கவும் கோயம்புத்தூர் தெற்கு மாவட்டத் தலைவர் சதீஸ்குமாரைத் தொடர்புக் கொள்ளுமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறது" என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

ரசிகர்கள் மன்றத்தில் உறுப்பினர் சேர்க்கையைத் தொடங்க அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ள நிலையில், தனுஷ் அரசியலுக்கு வருகிறாரா? என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது. இதனிடையே, ரசிகர்கள் மன்றத்தின் அடுத்தடுத்த அறிவிப்பால் தனுஷ் ரசிகர்கள் உற்சாகமடைந்துள்ளனர்.

இதையும் படிங்க: 'எங்கள் மண்ணில் எங்கள் தமிழுக்கே முதலிடம்' | தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து தனித் தீர்மானத்தால் என்ன பயன்?

TAGGED:

தனுஷ் நற்பணி மன்றம்
தமிழ்நாடு அரசியல்
DHANUSH FANS
COIMBATORE DISTRICT
DHANUSH RASIGAR NARPANI MANDRAM

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.