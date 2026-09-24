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ரஜினிகாந்த் திரைப்படத்திற்காக தனுஷின் ’ஓம்’ ரிலீஸ் ஒத்திவைப்பு

ராஜ்குமார் பெரியசாமி இயக்கத்தில் தனுஷ், மம்மூட்டி, சாய் பல்லவி, ஸ்ரீலீலா உள்ளிட்ட பலர் நடித்த ஓம் திரைப்படம் வரும் அக்டோபர் 16 ஆம் தேதி வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது.

ஜெயிலர் 2, ஓம் பட போஸ்டர்
ஜெயிலர் 2, ஓம் பட போஸ்டர் (Sun Pictures, Youtube/ Screengrab from Divo Music)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 24, 2026 at 1:16 PM IST

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சென்னை: ரஜினிகாந்த் நடித்துள்ள ’ஜெயிலர் 2’ திரைப்படத்தின் வெளியீட்டிற்காக தனுஷ் தான் நடித்துள்ள ’ஓம்’ பட ரிலீஸை தள்ளி வைத்துள்ளார்.

நடிகரும், இயக்குநருமான தனுஷ் தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், ”தற்போதைய காலகட்டத்தில் பல சவால்களை கடந்து ஒரு திரைப்படம் வெளியாகிறது.

நாம் கடந்த பல வருடங்களாக ரசித்து, கொண்டாடி வரும் ரஜினிகாந்த்தின் திரைப்படம் வரும் அக்டோபர் 15ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகிறது. அவர் மீது உள்ள மரியாதை காரணமாக எங்களது ஓம் திரைப்படத்தின் வெளியீட்டை தள்ளி வைக்கிறோம். அதே நேரத்தில், எங்களது ஓம் திரைப்படம் தீபாவளி பண்டிகைக்கும் வெளியாகவில்லை.

தீபாவளிக்கு சூர்யா நடித்துள்ள திரைப்படம் வெளியாகும் என ஏற்கனவே அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அந்த படக்குழு முன்னதாகவே தீபாவளி வெளியீடு என அறிவித்துவிட்டதால், பெரிய படங்கள் மற்றும் சினிமாத்துறையின் நலனையும் கருத்தில் கொண்டு ’ஓம்’ பட வெளியீட்டை மேலும் தள்ளி வைக்கிறோம். விரைவில் ஓம் படத்தின் புதிய வெளியீட்டு தேதியை அறிவிப்போம்” என கூறியுள்ளார்.

நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்கத்தில் ரஜினிகாந்த் நடித்த ஜெயிலர் திரைப்படம் பிளாக்பஸ்டர் வெற்றி பெற்றது. இந்த திரைப்படத்தில் ரஜினிகாந்தின் ஆக்‌ஷன் காட்சிகள் மட்டுமின்றி நடிகர் சிவராஜ்குமாரின் கேமியோ ஆகியவை பெரியளவில் வரவேற்பை பெற்றது. இதனைத் தொடர்ந்து ஜெயிலர் 2 திரைப்படம் அறிவிக்கப்பட்டது முதல் ரசிகர்கள் மத்தியில் எதிர்பார்ப்பை தூண்டியது. மேலும் இப்படத்தில் எஸ்.ஜே.சூர்யா, சூரஜ் வெஞ்சரமூடு, வித்யா பாலன், ஹிருதிக் ரோஷண் உள்ளிட்ட நட்சத்திர பட்டாளமே நடித்துள்ளது.

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இதனால் ரசிகர்கள் ஜெயிலர் 2 திரைப்படத்தை காண பெரும் எதிர்பார்ப்பில் உள்ளனர். இதனிடையே ராஜ்குமார் பெரியசாமி இயக்கத்தில் தனுஷ், மம்மூட்டி, சாய் பல்லவி உள்ளிட்ட பலர் நடித்த ‘ஓம்’ திரைப்படமும் வரும் அக்டோபர் 16 ஆம் தேதி வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டது கோலிவுட் வட்டாரத்தில் கவனம் பெற்றது.

அமரன் திரைப்படத்திற்கு பிறகு ராஜ்குமார் பெரியசாமி தனுஷ் கூட்டணியை காண ரசிகர்கள் ஆர்வத்தில் இருந்தனர். மேலும் சூர்யா நடித்துள்ள ’சீன்’ (Scene) திரைப்படம் தீபாவளியை முன்னிட்டு வரும் நவம்பர் 6 ஆம் தேதி வெளியாகிறது. இதனிடையே ரஜினிகாந்த், சூர்யா படங்களின் வெளியீட்டிற்காக தனது படத்தின் ரிலீஸை தனுஷ் தள்ளி வைத்தது ரசிகர்கள் மத்தியில் பாராட்டை பெற்று வருகிறது.

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DHANUSH
JAILER 2 RELEASE
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