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தனுஷ், மம்மூட்டி நடிக்கும் ’ஓம்’ படத்தின் புதிய ரிலீஸ் தேதி அறிவிப்பு

சூப்பர்ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் நடிக்கும் ‘ஜெயிலர் 2’ திரைப்படம் வரும் அக்டோபர் 15-ஆம் தேதி வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டதால், ஓம் திரைப்படம் ரிலீஸ் தள்ளி வைக்கப்பட்டது

ஓம் திரைப்பட டீசர் காட்சி
ஓம் திரைப்பட டீசர் காட்சி (Youtube/ Screengrab from Divo Music)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 2, 2026 at 8:59 PM IST

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சென்னை: ராஜ்குமார் பெரியசாமி இயக்கத்தில் தனுஷ், மம்மூட்டி உள்ளிட்ட பலர் நடிக்கும் ஓம் படத்தின் புதிய ரிலீஸ் தேதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தனுஷ் நடிப்பில் உருவாகி வரும் ’ஓம்’ திரைப்படம் தற்போது தமிழ் சினிமாவில் அதிக எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ள படங்களில் ஒன்றாக உள்ளது. ‘அமரன்’ படத்தின் வெற்றிக்குப் பிறகு இயக்குநர் ராஜ்குமார் பெரியசாமி இப்படத்தை இயக்குவதால் முக்கியத்துவம் பெற்றுள்ளது.

‎இந்தப் படம் தனுஷின் திரைப்பயணத்தில் 55-வது திரைப்படமாக உருவாகியுள்ளது. தனுஷுடன் மலையாள சூப்பர் ஸ்டார் மம்மூட்டி, சாய் பல்லவி, ஸ்ரீலீலா, இந்திரன்ஸ் உள்ளிட்ட பலர் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடிக்கின்றனர். மேலும் பிரபல மூத்த இந்தி நடிகர் நசீருதீன் ஷாவும் படத்தின் நட்சத்திர நடிகர்கள் பட்டியலில் இணைந்துள்ளார்.

குறிப்பாக மம்மூட்டியும், தனுஷும் இணைந்து நடிப்பது இந்தப் படத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பை மேலும் அதிகரித்துள்ளது. அதேபோல் மரி 2 படத்திற்கு பிறகு சாய் பல்லவி, தனுஷ் மீண்டும் இணைவதும் ரசிகர்களிடையே கவனத்தை பெற்றுள்ளது. மேலும் இயக்குநர் ராஜ்குமார் பெரியசாமி-யுடன் சாய் பல்லவி ‘அமரன்’ படத்திற்குப் பிறகு இந்த படத்தில் பணியாற்றியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

திருவண்ணாமலை வனப்பகுதியில் போலீசாரால் கைது செய்யப்பட்ட 20 தமிழ்த் தொழிலாளர்களை, ஒருவர் காப்பாற்றுவதை மையமாகக் கொண்டு ஓம் திரைப்படம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இப்படத்திற்கு தமிழ் சினிமாவில் தற்போது வளர்ந்து வரும் இசையமைப்பாளரான சாய் அபயங்கர் இசையமைத்துள்ளார். அவரது இசையில் இதுவரை அலாக்கா லோவா, தி வைல்டு தீம், சியா என்ட்ரி போன்ற பாடல்கள் வெளியாகி, ரசிகர்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பைப் பெற்று உள்ளது.

அந்த வகையில் ’ஓம்’ திரைப்படனது தமிழ், தெலுங்கு, மற்றும் இந்தி மொழிகளில் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஆரம்பத்தில் இப்படம் வரும் அக்டோபர் 16ஆம் தேதி அன்று திரையரங்குகளில் வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது. பின்னர் சூப்பர்ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் நடிக்கும் ‘ஜெயிலர் 2’ திரைப்படம் வரும் அக்டோபர் 15-ஆம் தேதி வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டதால், ஓம் திரைப்படம் ரிலீஸ் தள்ளி வைக்கப்படுவதாக படக்குழு அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்தது.

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மேலும் சூர்யா நடிக்கும் சீன் படத்திற்காகவும் ஓம் பட ரிலீஸ் ஒத்திவைக்கப்பட்டது. இந்த சூழலில், ‘ஓம்’ படத்தின் வெளியீடு மோதலைத் தவிர்க்க மாற்றப்பட்டு, தற்போது வருகிற நவம்பர் 20 ஆம் தேதி வெளியாகும் என படக்குழு அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது.

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