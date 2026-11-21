சூர்யா திரைப்படத்தை பின்னுக்கு தள்ளிய தனுஷ் - ’ஓம்’ திரைப்படத்தின் முதல் நாள் வசூல் என்ன?
ராஜ்குமார் பெரியசாமி இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள ’ஓம்’ திரைப்படம், தனுஷ் நடிப்பில் கடைசியாக வெளியான ’கர’ படத்தை விட, முதல் நாளில் மூன்று மடங்கு அதிக வசூலை பெற்றுள்ளது.
Published : November 21, 2026 at 10:34 AM IST
சென்னை: தனுஷ், மம்மூட்டி நடிப்பில் வெளியான ’ஓம்’ திரைப்படம் வெளியான முதல் நாளில், ரூ.31.55 கோடி வசூல் செய்துள்ளது.
ராஜ்குமார் பெரியசாமி இயக்கத்தில் தனுஷ், மம்மூட்டி, சாய் பல்லவி, ஸ்ரீலீலா, இந்திரன்ஸ் உள்ளிட்ட பலர் நடித்த ஓம் திரைப்படம் நேற்று திரையரங்குகளில் வெளியானது. சாய் அபயங்கர் இசையில் உருவான ஓம் திரைப்படம் தமிழ், தெலுங்கு ஆகிய மொழிகளில் வெளியானது. தனுஷ் நடிப்பில் கடைசி சில ஆண்டுகளில் அதிகம் எதிர்பார்க்கப்பட்ட படமாக ஓம் வெளியானது.
அமரன் திரைப்படம் மூலம் பிளாக்பஸ்டர் வெற்றி கொடுத்த இயக்குநர் ராஜ்குமார் பெரியசாமி இயக்கத்தில் தனுஷ் நடித்துள்ளார். மேலும் மம்மூட்டி பேரன்பு படத்திற்கு பின் பல ஆண்டுகளுக்கு பிறகு ’ஓம்’ மூலம், தமிழ் படத்தில் நடித்துள்ளது ரசிகர்களுக்கு மேலும் ஆவலை ஏற்படுத்தியது. இதுவரை நடிகை சாய் பல்லவி படங்களில் இலகுவான கதாபாத்திரங்களில் நடித்து வந்த நிலையில், ஓம் படத்தில் வித்தியாசமான தோற்றத்தில் போலீஸ் அதிகாரியாக நடித்துள்ளார்.
#OM breaks big numbers on BMS 📈 750K+ tickets sold on BookMyShow, the rampage continues! A @Rajkumar_KP Film @dhanushkraja @mammukka @Sai_Pallavi92 @SaiAbhyankkar #NaseeruddinShah @sreeleela14 #Indrans @RTakeStudios @wunderbarfilms @Shra2309 @azy905 @theSreyas @sandy_sashr @vishurams @Ezhil_DOP @kalaivananoffl @iamSandy_Off @kavya_sriram @kabilanchelliah @rajeevan69 @JamRokr @kuchirayar73 @HariSounddesign @Synccinema @agscinemas @archanakalpathi @aishkalpathi @PharsFilm @SitharaEnts @WarnerMusicIN #BinuGeorgeAlexander @DreamBig_film_s @jsujithnair @PenMovies #PenMarudhar @ThinkStudiosInd @divomusicindia @ManojMaddyMM @RIAZtheboss @parasriazahmed1 @teamaimpr— Wunderbar Films (@wunderbarfilms) November 20, 2026
ஓம் திரைப்படம் நேற்று வெளியாகி கலவையான விமர்சனங்களை பெற்ற நிலையில், முதல் நாளில் உலகளவில் ரூ.31.55 கோடி வசூலை பெற்றுள்ளது. சினிமா வர்த்தக இளையதளம் சாக்னில்க் வெளியிட்டுள்ள தரவுகளின்படி, ஓம் திரைப்படம் இந்திய அளவில் ரூ.20.55 கோடி வசூலை பெற்றுள்ளது. நேற்று உலகம் முழுவதிலும் 6,628 காட்சிகள் திரையிடப்பட்டன. அதில் தமிழில் 4,023 காட்சிகளின் மூலம் ரூ.13.35 கோடி வசூலை ஈட்டியுள்ளது. தெலுங்கு மொழியில் 1,615 காட்சிகளின் மூலம் ரூ.4 கோடி வசூலை பெற்றுள்ளது.
அதேபோல் ஹிந்தி மொழியில் 990 காட்சிகளின் மூலம் ரூ.35 லட்சம் வசூலை பெற்றுள்ளது. வெளிநாடுகளில் ஓம் திரைப்படம் ரூ.11 கோடி வசூல் கணக்கை அடைந்துள்ளது. ஒட்டு மொத்தத்தில் ஓம் திரைப்படம் உலகம் முழுவதும் ரூ.31.55 கோடி வசூலை பெற்றுள்ளது.
இதன் மூலம் ’ஓம்’ திரைப்படம் தனுஷ் நடிப்பில் கடைசியாக வெளியான 'கர' திரைபப்டத்தின் முதல் நாள் வசூல் சாதனையை முறியடித்துள்ளது. கர திரைப்படம் முதல் நாளில் ரூ.6.20 கோடி வசூலை பெற்றது. மேலும் ’ராயன்’ முதல் நாளில் ரூ.13.65 கோடியும், ’குபேரா’ திரைப்படம் ரூ.14.75 கோடியும் வசூல் கணக்கை அடைந்துள்ளது.
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மேலும் ஓம் திரைப்படம் இந்த ஆண்டின் தமிழ் திரைப்படங்களில் ஒன்றான ’கருப்பு’ படத்தின் முதல் நாள் வசூல் சாதனையை முறியடித்துள்ளது. சூர்யா நடிப்பில் வெளியான கருப்பு திரைப்படம் சாக்னில்க் வெளியிட்டுள்ள தரவுகளின்படி, ரூ.28.93 கோடி வசூலை பெற்றுள்ளது. மேலும் இந்திய அளவில் ரூ. 17.93 கோடி வசூலை பெற்றுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது. ஓம் திரைப்படத்திற்கு கலவையான விமர்சனங்களுக்கு மத்தியில் நல்ல ஓப்பனிங் கிடைத்துள்ள நிலையில், வார இறுதியில் வணிகரீதியாக நல்ல வரவேற்பை பெறும் என படக்குழு நம்பிக்கையில் உள்ளது.