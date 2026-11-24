தனுஷ் திரைவாழ்வில் இதுவரை கிடைக்காத மாஸ் ஓப்பனிங் - ’ஓம்’ திரைப்படம் வசூல் வேட்டை
ராஜ்குமார் பெரியசாமி இயக்கத்தில், தனுஷ், மம்மூட்டி, சாய் பல்லவி உள்ளிட்ட பலர் நடிப்பில் கடந்த 20ஆம் தேதி வெளியான ஓம் திரைப்படம் கலவையான விமர்சனங்களை பெற்றது.
Published : November 24, 2026 at 11:43 AM IST
சென்னை: தனுஷ், மம்மூட்டி நடித்துள்ள ஓம் திரைப்படம் ரூ.100 கோடிக்கு மேல் வசூல் செய்து சாதனை படைத்துள்ளது.
ராஜ்குமார் பெரியசாமி இயக்கத்தில், தனுஷ், மம்மூட்டி, சாய் பல்லவி, ஸ்ரீலீலா உள்ளிட்ட பலர் நடிப்பில் கடந்த 20ஆம் தேதி வெளியான திரைப்படம் ‘ஓம்’. செம்மரக் கடத்தல் கும்பலை பிடிக்க காவல்துறை ஆபரேஷன் மோல் என்ற நடவடிக்கையை தொடங்குகிறது. இதன்மூலம் அந்த கும்பலில் நுழையும் தனுஷ், அவர்களுக்கு சாதகமாக மாறுகிறாரா என்பதை மையமாக கொண்டு இந்த திரைப்படம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த திரைப்படத்திற்கு சாய் அபயங்கர் இசையமைத்துள்ளார். அவரது இசையில் உருவான பாடல்கள் படத்திற்கு பெரும் பலமாக அமைந்தது. மேலும் தனுஷ் மற்றும் மம்மூட்டி ஆகியோருக்கான தீம் மியூசிக்கும் ரசிகர்களுக்கு படத்தை பார்க்க வேண்டும் என்ற ஆர்வத்தை தூண்டியது. இந்நிலையில், ஓம் திரைப்படம் வெளியாகி கலவையான விமர்சனங்களை பெற்றது.
அதே நேரத்தில் மம்மூட்டி, மற்றும் சாய் பல்லவி ஆகியோரது நடிப்பு பெரும் பாராட்டை பெற்றது. குறிப்பாக முதல்முறையாக போலீஸ் கதாபாத்திரத்தில் சாய் பல்லவி நடித்துள்ள நிலையில், அதற்கு உரிய மிடுக்கான தோற்றத்தில் அசத்தலான நடிப்பை வழங்கியுள்ளார் என விமர்சனங்கள் வெளியானது.
இந்நிலையில், ஓம் திரைப்படம் வெளியான 3 நாட்களில் ரூ.100 கோடிக்கு மேல் வசூல் செய்துள்ளதாக படக்குழு தெரிவித்துள்ளது. இந்த திரைப்படம் வெளியான முதல் நாளில் உலகளவில் ரூ.31.55 கோடியும், இந்திய அளவில் ரூ.20.55 கோடியும் வசூலை பெற்றது. இந்நிலையில், ’ஓம்’ திரைப்படத்தின் தயாரிப்பு நிறுவனம் வொண்டர்பார் தயாரிப்பு நிறுவனம், ரூ.101.7 கோடி வசூல் செய்துள்ளதாக அறிவித்துள்ளது.
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இதனிடையே பிரபல சினிமா வர்த்தக இணையதளம் வெளியிட்டுள்ள தரவுகளின்படி, ஓம் திரைப்படம் இந்தியாவில் வெளியான 4 நாட்களில், இந்திய அளவில் ரூ.64.90 கோடி வசூல் பெற்றுள்ளது. வெளிநாடுகளில் ரூ.24.50 கோடி வசூலை பெற்றுள்ளது. இதன்மூலம் தனுஷ் திரைவாழ்வில் திரைப்படம் வெளியான முதல் 3 நாட்களில், அதிக வசூல் செய்த படமாக ஓம் சாதனை படைத்துள்ளது. முன்னதாக தனுஷ், நாகர்ஜுனா நடித்த ‘குபேரா’ திரைப்படம் வெளியான முதல் 3 நாட்களில் ரூ.79.24 கோடி வசூலை பெற்றது.