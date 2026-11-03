’ஓம்’ திரைப்படத்தில் தனுஷ் இதுவரை நடிக்காத கதாபாத்திரம் - ராஜ்குமார் பெரியசாமி கூறியது என்ன?
ராஜ்குமார் பெரியசாமி இயக்கத்தில் தனுஷ், மம்முட்டி, சாய் பல்லவி, ஸ்ரீலீலா உள்ளிட்ட பலர் நடித்த ஓம் திரைப்படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழா வரும் நவம்பர் 6ஆம் தேதி நடைபெறுகிறது.
Published : November 3, 2026 at 12:37 PM IST
சென்னை: தனுஷ் நடிக்கும் 'ஓம்' திரைப்படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழா வரும் நவம்பர் 6ஆம் தேதி நடைபெறுகிறது.
ராஜ்குமார் பெரியசாமி இயக்கத்தில் தனுஷ், மம்மூட்டி, சாய் பல்லவி, ஸ்ரீலீலா உள்ளிட்ட பலர் நடித்த திரைப்படம் ’ஓம்’. சாய் அபயங்கர் இசையமைத்துள்ள 'ஓம்' திரைப்படம் வரும் நவம்பர் 20 ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகிறது. அமரன் திரைப்படத்தின் மெகா வெற்றிக்கு பிறகு ராஜ்குமார் பெரியசாமி, தனுஷ் உடன் இணைகிறார் என்ற அறிவிப்பு வெளியானது முதல் இந்த படம் மீது ரசிகர்களுக்கு ஆர்வம் ஏற்பட்டது.
மேலும் இந்த கூட்டணியுடன் அனுபவம் வய்ந்த ஜாம்பவான் நடிகர் மம்மூட்டி, புது ரத்தம் பாய்ச்சும் வகையில் சாய் அபயங்கர் இணைந்தது மேலும் படத்திற்கு பலம் சேர்த்தது. அந்த வகையில் 'ஓம்' படத்தின் முதல் சிங்கிள் 'Alaakaa Loova' பாடல் ரசிகர்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பை பெற்றது.
பின்னர் தனுஷ், மம்மூட்டி ப்ரோமோவும், அதில் இடம்பெற்ற பின்னணி இசையும் ரசிகர்களுக்கு தனுஷ் ரசிகர்களுக்கு இந்த படத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பை அதிகரிக்கச் செய்தது.
'ஓம்' படத்தின் கதை எப்படி?
இதனை தொடர்ந்து சமீபத்தில் வெளியான ’Veezha Veera’ பாடலும் ரசிகர்களுக்கு படத்தின் மீதான ஆவலை அதிகரிக்க செய்துள்ளது. இதனிடையே தனியார் ஊடகத்தில் 'ஓம்' திரைப்படம் குறித்து ராஜ்குமார் பெரியசாமி பேசுகையில், ”'ஓம்' திரைப்படம் காங்ஸ்டர் கதை இல்லை. எமோஷனல் கதையாக உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த படத்தில் பல்வேறு கேரக்டர்கள் ஒரு நோக்கத்திற்காக பயணம் செய்கிறது. அந்த நோக்கம் என்ன என்பது தான் படத்தின் மையக்கதை.
'ஓம்' படத்தில் சாப்டர் 1 என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதால், இந்த படத்திற்கு இரண்டாம் பாகம் உள்ளது என்பது கிடையாது. இந்த படத்திற்கு தொடர்ச்சி இல்லை. கதை இந்த படத்துடன் முடிந்துவிடும். இந்த படத்தில் மையக் கதாபாத்திரம் மம்மூட்டி நடித்துள்ள பர்மா கார்த்திகேயன். இந்த படத்தில் அவர் நடிப்பது கிட்டதட்ட 8 மாதத்திற்கு பிறகு உறுதி செய்யப்பட்டது. மம்மூட்டி நடிக்க ஒப்புக் கொண்ட போது, இந்த படத்தின் மீது எனக்கு பெரும் நம்பிக்கை ஏற்பட்டது” என்றார்.
It's NovOMber, and time for the excitement to soar 🔥 #OMAudioLaunch - on 6th November, at the Sairam Engineering College in Chennai. #OM Worldwide release on November 20 💥 A @Rajkumar_KP Film. @dhanushkraja @mammukka @Sai_Pallavi92 @SaiAbhyankkar #NaseeruddinShah @sreeleela14 #Indrans @RTakeStudios @wunderbarfilms @Shra2309 @azy905 @theSreyas @sandy_sashr @vishurams @Ezhil_DOP @kalaivananoffl @iamSandy_Off @kavya_sriram @kabilanchelliah @rajeevan69 @JamRokr @kuchirayar73 @HariSounddesign @Synccinema @agscinemas @archanakalpathi @aishkalpathi @PharsFilm @WarnerMusicIN #BinuGeorgeAlexander @DreamBig_film_s @jsujithnair @divomusicindia @ManojMaddyMM @RIAZtheboss @parasriazahmed1 @teamaimpr— Wunderbar Films (@wunderbarfilms) November 1, 2026
ஆச்சர்யம் அளித்த தனுஷ் நடிப்பு
நடிகர் தனுஷ் நடிப்பு குறித்து பேசுகையில், ”தனுஷ் ஒரு ஆச்சர்யம் தரும் நடிகர். படப்பிடிப்பில் அவரது முதல் டேக் எப்போதும் சிறப்பாக அமையும். இது போன்று ஒரு கதாபாத்திரத்தில் அவர் முன்னதாக நடித்ததில்லை” என கூறினார். இந்த படத்தில் சாய் பல்லவி முதல்முறையாக போலீஸ் கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளார்.
அவரது நித்யா ரெட்டி கதாபாத்திரம் குறித்த ப்ரோமோ வெளியாகி வரவேற்பை பெற்றது. இதுகுறித்து இயக்குநர் ராஜ்குமார் பெரியசாமி பேசுகையில், “ஓம் படத்தில் சாய் பல்லவி மற்றும் ஸ்ரீலீலா ஆகியோர் தங்களது பொதுவான பாணியில் இருந்து புதிய அவதாரத்தில் நடித்துள்ளனர்” என்றார்.
அரசியலுக்கு வருவாரா தனுஷ்?
நடிகர் தனுஷ் அரசியலுக்கு வருவாரா என ராஜ்குமார் பெரியசாமியிடம் கேட்ட போது, “தனுஷ் சினிமாவில் தான் அதிக ஆர்வம் உள்ளது. அவர் அடுத்ததாக இயக்குநர் தமிழரசன் பச்சமுத்து படத்தில் நடித்து வருகிறார். ஆனால் அடுத்த 5, 6 படங்களை கமிட் செய்து வைத்துள்ளார். அவருக்கு அரசியலுக்கு வரும் எண்ணம் இருப்பது பெரிதாக தெரியவில்லை. அது குறித்து என்னிடம் எதுவும் தனுஷ் பகிர்ந்து கொள்ளவும் இல்லை” என கூறினார்.
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இந்நிலையில். ஓம் திரைப்படத்தின் ப்ரோமோஷனில் படக்குழு தீவிரமாக இறங்கியுள்ளது. வரும் 6ஆம் தேதி ஓம் படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழா சென்னையில் பிரமாண்டமாக நடைபெறுகிறது. இதில் தனுஷ் படம் குறித்து மட்டும் பேசுவாரா அல்லது அரசியல் குறித்து ஏதாவது பேசுவாரா என ரசிகர்கள் பெரும் எதிர்பார்ப்பில் உள்ளனர்.