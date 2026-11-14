ரஜினி இடத்தில் தனுஷ்: தளபதி படத்தை நினைவுக்கு கொண்டுவந்த ‘ஓம்’ டிரெய்லர் - இரு படங்களுக்குமான ஒற்றுமை என்ன?
ராஜ்குமார் பெரியசாமி இயக்கத்தில் தனுஷ், மம்மூட்டி, சாய் பல்லவி, ஸ்ரீலீலா உள்ளிட்ட பலர் நடித்த ‘ஓம்’ திரைப்படம் நவம்பர் 20ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகிறது.
Published : November 14, 2026 at 1:23 PM IST
ரஜினிகாந்த் நடித்த ‘தளபதி’ படத்திற்கும், தனுஷ் கதாநாயகனாக நடித்த ‘ஓம்’ படத்தின் கதாபாத்திரங்களுக்கும் சில ஒற்றுமைகள் இருக்க வாய்ப்புள்ளது.
அமரன் திரைப்பட வெற்றிக்கு பிறகு இயக்குநர் ராஜ்குமார் பெரியசாமி இயக்கியுள்ள திரைப்படம் ‘ஓம்’ எனும் ‘ஆபரேஷன் மோல்’. இந்த படத்தில் தனுஷ், மம்மூட்டி, சாய் பல்லவி என சிறந்த நடிகர்கள் இணைந்துள்ளது, கூடுதல் பலமாகப் பார்க்கப்படுகிறது. தனுஷ் மற்றும் மம்மூட்டி ஆகிய இரு சிறந்த நடிகர்களை, இரண்டாவது முறையாக ஒரே படத்தில் காண ரசிகர்கள் ஆவலுடன் உள்ளனர்.
மேலும், சாய் அபயங்கர் இசையும் இப்படத்திற்கு கூடுதல் பலத்தை சேர்த்துள்ளது. ‘ஓம்’ படத்தில் பர்மா கார்த்திகேயன் என்ற கதாபாத்திரத்தில் மம்மூட்டி நடித்துள்ள நிலையில், அவரது ப்ரோமோ வெளியானது முதல் கதையில் வில்லனாக இருப்பார் என ரசிகர்களால் யூகிக்கப்பட்டது.
ஆனால், தற்போது ‘ஓம்’ படத்தின் டிரெய்லர் வெளியானது முதல் ரசிகர்கள் கதை குறித்து பல்வேறு கருத்துக்களை தெரிவித்து வருகின்றனர். ரஜினிகாந்த், மம்மூட்டி நடிப்பில் வெளியான வெற்றி படம் தளபதி-க்கும், ‘ஓம்’ திரைப்படத்திற்கும் சில ஒற்றுமைகள் இருப்பதை, படத்தின் டிரெய்லர் வெளிப்படுத்தி இருக்கிறது.
‘தளபதி’; ‘ஓம்’ திரைப்பட ஒற்றுமை
தளபதி படத்தில் துடிப்பான, ஆக்ரோஷமான இளைஞராக ரஜினிகாந்த் கதாபாத்திரம் அமைந்தது போல, ‘ஓம்’ படத்தில் தனுஷின் கதாபாத்திரம் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.
அதேபோல, ‘தளபதி’ படத்தில் மம்மூட்டி தலைமை வகிக்கும் கும்பலுடன் மோதும் ரஜினிகாந்த், பின்னர் அவரது நம்பிக்கைக்குரிய உயிர் நண்பனாக மாறுகிறார். ‘ஓம்’ பட டிரெய்லரின்படி, மம்மூட்டியை பிடிக்க தமிழ்நாடு காவல்துறையின் சிறப்பு அதிகாரியாக நியமிக்கப்படும் தனுஷ், அவரது கும்பலில் உளவாளியாக சேர்கிறார். பின்னர் மம்மூட்டியிடம் நெருக்கமாகும் தனுஷ், அவரது நம்பிக்கைக்குரிய நபராக மாறுகிறார்.
‘தளபதி’ படத்தில் சட்டத்திற்கு எதிரான மம்மூட்டி கதாபாத்திரம், மக்களுக்கு நல்லது செய்யும் நபராக வலம் வருவார். ‘ஓம்’ படத்தில் சட்டத்திற்கு புறம்பான, செம்மரக் கட்டைகள் கடத்தும் கும்பலின் தலைவனாக மம்மூட்டி வருகிறார். இந்த படத்திலும் ரெட்ஹில்ஸ் கார்த்திகேயன் என்ற கதாபாத்திரத்தில் பொதுமக்கள் விரும்பும் நபராக மம்மூட்டி அவதாரம் எடுத்திருக்கிறார்.
கர்ணன், துரியோதனன் நட்பை தழுவி தளபதி படத்தில் ரஜினி - மம்மூட்டி கதாபாத்திரம் உருவாக்கப்பட்டிருந்தது. அந்த படத்தில் ரஜினி - மம்மூட்டி இருவரும் இணைந்து அதிகாரத்திற்கு எதிராக போராடுவர். அதேபோன்று, அதிகார மையத்தில் இருந்து வரும் தனுஷ், மம்மூட்டியுடன் இணைந்து போராடுவது போன்று டிரெய்லரில் காட்சிகள் இடம்பெற்றுள்ளன.
சாய் பல்லவி கதாபாத்திரம் என்ன?
ஒருபக்கம் மம்மூட்டி - தனுஷ் கதாபாத்திரங்கள் குறித்து பேசப்படும் நிலையில், ‘ஓம்’ டிரெய்லர் வெளியான பிறகு சாய் பல்லவியும் கோலிவுட்டின் ‘டாக் ஆஃப் தி டவுன்’ஆக மாறியுள்ளார். இதில் அவர் தோன்றும் தடாலடியான போலீஸ் அதிகாரி கதாபாத்திரம் ரசிகர்களிடையே கவனம் பெற்று வருகிறது.
இதுவரை சாய் பல்லவி அமரன் உள்ளிட்ட தனது படங்களில் இலகுவான கதாபாத்திரத்தில் நடித்து வந்த நிலையில், ‘ஓம்’ படத்தில் முற்றிலும் வேறு பரிமாணத்தில் காவல்துறை அதிகாரியாக நடித்துள்ளார்.
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‘ஓம்’ படத்தில் அவரது கதாபாத்திரம் எந்தவிதமாக தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என ரசிகர்கள் தெரிந்து கொள்ள ஆர்வத்துடன் உள்ளனர். சாய் பல்லவி நடித்துள்ள நித்யா ரெட்டி கதாபாத்திரமும், சிண்டிகேட் கும்பலில் ஒரு நபராக இருக்க வாய்ப்புள்ளது என படத்தின் டிரெய்லர் மூலம் யூகிக்கப்படுகிறது.
இந்த படத்தில் உளவாளியாக வரும் தனுஷ், தனது குடும்பத்தை தனிமைப்படுத்த விரும்புவதாக காட்சிகள் இடம்பெற்றுள்ளன. செம்மர கடத்தல் சிண்டிகேட்டிற்கு எதிராக களமிறங்கும் தனுஷ், அந்த கும்பலுக்கு தலைவன் ஆகிறாரா? என டிரெய்லர் பல்வேறு கேள்விகளை எழுப்புள்ளது. நவம்பர் 20 அன்று திரையரங்குகளில் ‘ஓம்’ திரைப்படம் வெளியாகி, இந்த கேள்விகளுக்கான விடையை ரசிகர்களுக்கு பரிசளிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.