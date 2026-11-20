‘ஓம்’ ரிலீஸ்: கோவை திரையரங்கில் தனுஷ் ரசிகர்கள் பாலாபிஷேகம் செய்து கொண்டாட்டம்
ராஜ்குமார் பெரியசாமி இயக்கத்தில் தனுஷ், மம்மூட்டி உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ள ஓம் திரைப்படம் இன்று உலகம் முழுவதிலும் உள்ள திரையரங்குகளில் வெளியாகியுள்ளது.
Published : November 20, 2026 at 10:38 AM IST
கோயம்புத்தூர்: தனுஷ் நடித்துள்ள 'ஓம்' திரைப்படம் இன்று வெளியாகியுள்ள நிலையில், கோயம்புத்தூரில் உள்ள தனியார் திரையரங்கில் ரசிகர்கள் கொண்டாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
ராஜ்குமார் பெரியசாமி இயக்கத்தில் தனுஷ், மம்மூட்டி, சாய் பல்லவி, சாய் பல்லவி, ஸ்ரீலீலா உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ள திரைப்படம் ‘ஓம்’. சாய் அபயங்கர் இசையமைத்துள்ள ஓம் திரைப்படம், இன்று உலகம் முழுவதிலும் உள்ள திரையரங்குகளில் தமிழ் மற்றும் தெலுங்கு ஆகிய மொழிகளில் வெளியாகியுள்ளது.
ஓம் திரைப்பட ரிலீஸ்: கோவையில் திரையரங்கை அதிரவிட்ட தனுஷ் ரசிகர்கள் #Dhanushfans | #KollywoodNews | #OMMovie | #DirectorRajkumarPeriasamy | #Dhanush | #EtvBharatTamilNadu https://t.co/0qLWk6DMmN— ETV Bharat Tamil Nadu (@ETVBharatTN) November 20, 2026
இதனை முன்னிட்டு தமிழ்நாட்டில் ‘ஓம்’ திரைப்படம் வெளியாகும் திரையரங்குகளில் தனுஷ் ரசிகர்கள் கொண்டாட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர். முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான தமிழ்நாடு அரசு, காலை 6 மணி காட்சிக்கு அனுமதி அளித்துள்ளதால், தமிழ்நாட்டில் பல்வேறு திரையரங்குகளில் 6 மணிக்கு இந்த திரைப்படம் வெளியானது. இதனை முன்னிட்டு தனுஷ் ரசிகர்களும், நற்பணி இயக்கத்தினரும் மகிழ்ச்சியுடன் கொண்டாடினர்.
கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், காந்திபுரம் பகுதியில் உள்ள தனியார் திரையரங்கில் தனுஷ் நற்பணி இயக்கம் சார்பில் கொண்டாட்ட நிகழ்ச்சிகள் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது. ரசிகர்கள் ஆடல் பாடல் என கோலாகலமாக கொண்டாடினர். மேலும் பட்டாசு வெடித்தும், டீ-சர்டு அணிந்தும், தனுஷ் கட் அவுட்க்கு பால் அபிஷேகம் செய்தும் மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தினர்.
தொடர்ந்து, தனுஷ் நடித்துள்ள பழைய படங்களின் பாடல்கள் ஒலிக்கவிடப்பட்ட நிலையில், இளைஞர்கள் அதற்கு குத்தாட்டம் போட்டனர். நீண்ட நாள்களுக்குப் பிறகு தனுஷ் நடித்துள்ள திரைப்படத்தின் அதிகாலை காட்சி வெளியானதால், அவரது ரசிகர்கள் உற்சாகத்துடன் கொண்டாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
இயக்குநர் ராஜ்குமார் பெரியசாமியின் ‘அமரன்’ திரைப்பட வெற்றிக்குப் பின், தனுஷ் நடித்துள்ள ‘ஓம்’ திரைப்படத்தை இயக்கியுள்ளார். திருவண்ணாமலை மற்றும் திருப்பதி பகுதியில் நடக்கும் செம்மரக் கடத்தலை மையப்படுத்தி ‘ஓம்’ திரைப்படத்தின் கதை உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த படத்தில் மம்மூட்டி, சாய் பல்லவி, ஸ்ரீலீலா உள்ளிட்ட பல முன்னணி நடிகர்கள் நடித்துள்ளதால், ரசிகர்கள் மத்தியில் ‘ஓம்’ படத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்து காணப்பட்டது.
தொடர்ந்து, சாய் அபயங்கர் இசையில் உருவான வீழாவீரா உள்ளிட்ட பாடல்கள் பெரும் ஹிட்டடித்தது. மேலும், சாய் பல்லவி முதல்முறையாக போலீஸ் கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளதால் அவரது கதாபாத்திரத்தை படத்தில் பார்க்க ரசிகர்கள் ஆவலுடன் எதிர்பார்த்திருந்தனர். மேலும், நடிகர் தனுஷிற்கு இந்த படம் வெகு நாட்களுக்கு பிறகு பிளாக்பஸ்டர் வெற்றியாக அமையும் என ரசிகர்கள் நம்பிக்கையில் உள்ளனர்.