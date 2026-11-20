ரோகிணி, வெற்றி திரையரங்குகளில் ‘ஓம்’ திரைப்படம் வெளியாகவில்லை - ரசிகர்கள் ஏமாற்றம்
ராஜ்குமார் பெரியசாமி இயக்கத்தில் நடிகர் தனுஷ், மம்முட்டி, சாய் பல்லவி உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ள ஓம் திரைப்படம் இன்று உலகம் முழுவதும் உள்ள திரையரங்குகளில் வெளியாகியுள்ளது.
Published : November 20, 2026 at 10:26 AM IST
சென்னை: தனுஷ் நடித்துள்ள 'ஓம்' திரைப்படம் சென்னையில் உள்ள ரோகிணி மற்றும் வெற்றி உள்ளிட்ட பல திரையரங்குகளில் வெளியாகாததால் ரசிகர்கள் ஏமாற்றம் அடைந்தனர்.
ராஜ்குமார் பெரியசாமி இயக்கத்தில் நடிகர் தனுஷ், மம்முட்டி, சாய் பல்லவி, ஸ்ரீலீலா உள்ளிட்ட நட்சத்திர பட்டாளங்கள் நடித்துள்ள திரைப்படம் ‘ஓம்’. சாய் அபயங்கர் இசையமைத்துள்ள இந்த திரைப்படம் மிகப்பெரும் எதிர்பார்ப்பிற்கு மத்தியில் இன்று திரையரங்குகளில் வெளியாகியுள்ளது.
இந்நிலையில், தமிழ்நாட்டில் ‘ஓம்’ திரைப்படத்திற்கான முன்பதிவு இந்த வார ஆரம்பத்தில் தொடங்க திட்டமிடப்பட்டிருந்தது. ஆனால், படத்தின் விநியோகிஸ்தர்கள் திரையரங்கு உரிமையாளர்களுக்கு இடையே பங்கீடு பிரச்சினையின் காரணமாக தனி திரையரங்குகளில் ஓம் திரைப்படம் வெளியாவதில் பிரச்சனை ஏற்பட்டது.
படத்தின் விநியோக உரிமையை ஏ.ஜி.எஸ் நிறுவனம் பெற்றுள்ள நிலையில், மல்டிபிளக்ஸ் திரையரங்குகளுக்கு குறிப்பிட்ட சதவீதமும், ஏஜிஎஸ் நிறுவனத்திற்கு கணிசமான சதவீதமும் கேட்பதாக தகவல் வெளியானது.
அர்ச்சனா கல்பாத்தி பதிவு
இதுகுறித்து தயாரிப்பாளர் ஏஜிஎஸ் அர்ச்சனா கல்பாத்தி தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ள பதிவில், “நாங்கள் விநியோகம் செய்யும் திரைப்படங்களின் தயாரிப்பாளர் மற்றும் நடிகருக்கு துணையாக இருப்போம். தற்போது முந்தைய படங்களுக்கு இருந்த நிபந்தனையே கோரியுள்ளோம்.
We will always stand by our Producer and Hero of the films we distribute. We have asked for same terms as the previous films and will not comprise on our stand. So please don’t fall for social media manipulation. The movie is releasing in 500 plus screens in Tamil Nadu and will have a massive opening. We are known to be fair and only ask what has been done for previous films and for other distributors. Not a single percentage more. Just wanted to set the record straight.— Archana Kalpathi (@archanakalpathi) November 19, 2026
இதில் சமரசம் செய்து கொள்ளப் போவதில்லை. சமூக ஊடங்களில் பரவும் தவறான தகவல்களை நம்ப வேண்டாம். இந்த திரைப்படம் 500-க்கும் மேற்பட்ட திரையரங்குகளில் வெளியாகிறது. மிகச்சிறந்த ஓப்பனிங் இருக்கும் என்பதில் சந்தேகமில்லை” என கூறியுள்ளார்.
இந்நிலையில் தனி திரையரங்க உரிமையாளர்களுக்கும், விநியோகஸ்தர்களுக்கும் சுமூகமான முடிவு எட்டப்படாததால் சென்னையில் உள்ள பல திரையரங்குகளில் இன்று திரைப்படம் வெளியாகவில்லை. முதலில் நேற்று முன்தினம் டிக்கெட் முன்பதிவு தொடங்கப்படாமல் இருந்தது. இந்நிலையில் இரு தரப்பினர் மத்தியில் நேற்று நடந்த பேச்சுவார்த்தையில், சுமுக உடன்பாடு எட்டப்பட்டதாகவும் சென்னை, காஞ்சிபுரத்தில் திட்டமிட்டபடி இன்று ’ஓம்’ திரைப்படம் வெளியாகும் என்று திரையரங்குகள் உரிமையாளர்கள் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
ஆனால் நேற்று இரவு வரை பேச்சுவார்த்தை நடைபெற்ற போதிலும், அதன் காரணமாக ’ஓம்’ திரைப்படம் திருவள்ளூர், செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம் மாவட்டங்களில் ஓம் திரைப்படம் வெளியாகவில்லை. குறிப்பாக செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் பிரபல திரையரங்கமாக கருதப்படும் குரோம்பேட்டை வெற்றி திரையரங்கில் ஓம் திரைப்படம் வெளியாகவில்லை.
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அதேபோன்று மத்திய சென்னையில் உள்ள திரையரங்குகளில் ஓம் திரைப்படம் வெளியாகியுள்ள நிலையில், ரசிகர்கள் கொண்டாட்டத்தில் ஈடுபடும் ரோகினி திரையரங்கில் ஓம் திரைப்படம் வெளியாகவில்லை. பிரபல நடிகர்கள் தங்களது திரைப்படங்கள் வெளியாகும் போது, வெற்றி மற்றும் ரோகிணி திரையரங்குகளுக்கு வருகை தந்து, ரசிகர்களுடன் படம் பார்ப்பதை வழக்கமாக கொண்டுள்ளனர். ஆனால் ’ஓம்’ திரைப்படம் ரோகிணி மற்றும் வெற்றி திரையரங்குகளில் வெளியாகாதது ரசிகர்கள் மத்தியில் வருத்தத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.