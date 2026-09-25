ETV Bharat / entertainment

தனுஷ் 'D56' படப்பிடிப்பு தொடக்கம்: மாரநாடு கருப்பணசாமி கோயிலில் 18 அடி உயர அரிவாள் காணிக்கை

தமிழரசன் பச்சமுத்து இயக்கும் D56 என தற்காலிகமாக தலைப்பிடப்பட்ட படத்தில் எஸ்.ஜே.சூர்யா, ப்ரீத்தி முகுந்தன், காளி வெங்கட் உள்ளிட்டோர் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடிக்கின்றனர்.

தனுஷ் 'D56' படப்பிடிப்பு தொடக்கம்
தனுஷ் 'D56' படப்பிடிப்பு தொடக்கம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 25, 2026 at 4:16 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சிவகங்கை: மாரநாடு கருப்பணசாமி கோயிலில் நடிகர் தனுஷின் 56-வது பட பூஜை நடைபெற்ற போது, திரைப்படம் வெற்றி பெற 18 அடி உயரம் கொண்ட பிரம்மாண்ட அரிவாள் காணிக்கையாக செலுத்தப்பட்டது.

திருப்பாச்சேத்தி அருகே உள்ள மாரநாடு கிராமத்தில் உள்ள மாரநாட்டு கருப்பணசாமி கோயிலில், நடிகர் தனுஷ் நடிக்கும் 56வது திரைப்படத்தின் பட பூஜை நடைபெற்றது. சித்தாரா என்டர்டெயின்மென்ட்ஸ் மற்றும் பிரைமார்க் புரொடக்ஷன்ஸ் தயாரிப்பில், தமிழரசன் பச்சமுத்து இயக்கத்தில் உருவாகும் இந்த திரைப்படத்தில் நடிகர் தனுஷ், எஸ்.ஜே.சூர்யா, ப்ரீத்தி முகுந்தன், காளி வெங்கட் உள்ளிட்டோர் நடிக்கின்றனர்.

இந்த திரைப்படத்திற்கு சாய் அபயங்கர் இசையமைக்க உள்ளார். பட பூஜை விழாவை முன்னிட்டு மாரநாடு கருப்பணசாமி கோயில் பகுதியில் பிரம்மாண்டமான அலங்கார வளைவுகள் அமைக்கப்பட்டிருந்தன. மேலும், கோயிலுக்குச் செல்லும் நுழைவு வாயில்களில் படக்குழுவினரை வரவேற்கும் வகையில் பேனர்களும் வைக்கப்பட்டிருந்தன.

'D56' பட போஸ்டர்
'D56' பட போஸ்டர் (ETV Bharat Tamil Nadu)

தொடர்ந்து இந்த திரைப்படம் வெற்றி பெற வேண்டும் என்ற வேண்டுதலுடன் நடிகர் தனுஷ் சார்பில் 18 அடி உயரம் கொண்ட பிரம்மாண்ட அரிவாள் ஒன்றை கருப்பண்ணசாமிக்கு காணிக்கையாக செலுத்தப்பட்டது. இதன் பின்னர் பட பூஜையைத் தொடர்ந்து, நடிகர் தனுஷ் ரசிகர்களை சந்தித்தார்.

அப்போது நடிகர் தனுஷ் பேசுகையில், ”இந்த பட பூஜை இந்த கோயிலில் உள்ள சுவாமியையும், எனது ரசிகர்களை நம்பி நடைபெற்றுள்ளது. நான் இப்போது அதிகம் பேச விரும்பவில்லை. கடா விருந்து ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. எல்லோரும் நன்றாக சாப்பிட்டு, பத்திரமாக வீட்டிற்கு செல்லுங்கள். விரைவில் ஓம் படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழாவில் சந்திப்போம்” என கூறினார்.

நடிகர் தனுஷ் உள்ளிட்ட படக்குழுவினர் வருகையை முன்னிட்டு, காவல்துறை மற்றும் தனியார் பாதுகாப்பு நிறுவனத்தினர் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளை மேற்கொண்டனர். திருப்பாச்சேத்தி காவல் ஆய்வாளர் அருண் தலைமையில் 50-க்கும் மேற்பட்ட காவல்துறையினர் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டனர்.

கோயிலுக்குள் கேமரா கொண்டு வந்ததில் வாக்குவாதம்

இந்நிலையில், பட பூஜை நிகழ்வின் போது கோயில் வளாகத்திற்குள் சினிமா படப்பிடிப்புக்குப் பயன்படுத்தப்படும் கேமரா கொண்டு வரப்பட்டது. அப்போது கோயிலுக்குள் கேமரா கொண்டு வர ஊழியர்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர். மேலும் கோயிலுக்குள் சினிமா படப்பிடிப்பு நடத்த அனுமதி இல்லை என்றும், கேமராவை கோயிலுக்கு வெளியே கொண்டு செல்லுமாறு அவர்கள் அறிவுறுத்தியுள்ளனர்.

இதையும் படிங்க: 'டோரதி' ஆன்லைன் விமர்சனம்: கார்த்திக் சுப்புராஜின் துணிச்சலான படைப்பில் ரிஷிகாந்த் நடிப்பு எப்படி?

இது தொடர்பாக ஒளிப்பதிவாளர் மற்றும் கோயில் ஊழியர்களுக்கு இடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது. இதனால் அங்கு சிறிது நேரம் சலசலப்பை ஏற்படுத்தியது.

TAGGED:

D56 படப்பிடிப்பு தொடக்கம்
தனுஷ்
மாரநாடு கருப்பணசாமி கோயில்
SIVAGANGAI
DHANUSH MOVIE D56

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.