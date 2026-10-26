நடிகை தேவயானி மகள் பிரியங்கா நடிக்கும் புதிய திரைப்படம் ’பிளாக் நைட் பாய்ஸ்’
நடிகை பிரியங்கா ராஜகுமாரன், ஏற்கனவே தெலுங்கில் வெளியாகி வெற்றி பெற்ற ’கோர்ட்’ படத்தின் தமிழ் ரீமேக்கில் நடித்து வருகிறார்.
Published : October 26, 2026 at 11:51 AM IST
சென்னை: நடிகை தேவயானி இளைய மகள் பிரியங்கா ராஜகுமாரன் கதாநாயகியாக நடிக்கும் ‘பிளாக் நைட் பாய்ஸ்’ திரைப்படத்தின் படப்பிடிப்பு பூஜையுடன் தொடங்கியது.
தமிழ் திரையுலகில் பிரபல நடிகை தேவயானி. இவர் காதல் கோட்டை, சூர்யவம்சம், தெனாலி, ப்ரண்ட்ஸ், நீ வருவாய் என உள்ளிட்ட பல திரைப்படங்களில் கதாநாயகியாக நடித்துள்ளார். 90ஸ் காலகட்டங்களில் கதாநாயகியாக தமிழ் சினிமாவில் கொடிகட்டி பறந்த தேவயானி, இயக்குநர் ராஜகுமாரனை திருமணம் செய்து கொண்டார். தொடர்ந்து தேவயானி, நியூ, அழகி, 3BHK உள்ளிட்ட பல திரைப்படங்களில் குணச்சித்திர வேடங்களில் நடித்து பெயர் பெற்றுள்ளார்.
இந்நிலையில், இயக்குநர் ராஜகுமாரன் – நடிகை தேவயானி தம்பதியரின் இளைய மகளான பிரியங்கா ராஜகுமாரன் நடிகையாக திரைத்துறையில் அறிமாகவுள்ளார். ஏற்கனவே தெலுங்கில் வெளியாகி வெற்றி பெற்ற ’கோர்ட்’ படத்தின் தமிழ் ரீமேக்கில் நடித்து வருகிறார். இந்நிலையில் நடிகை பிரியங்கா ராஜகுமாரன் கதாநாயகியாக நடிக்கும் ‘பிளாக் நைட் பாய்ஸ்’ என்ற படத்தின் பூஜை சென்னையில் நடைபெற்றுள்ளது.
இந்த பூஜை நிகழ்வில் படக்குழுவினர்களுடன் சிறப்பு விருந்தினராக நடிகை தேவயானி மற்றும் இயக்குனர் ராஜகுமாரன் ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர். இப்படத்தில் அமல் அஜித் கதாநாயகனாக நடிக்கிறார். தொலைக்காட்சித் தொடர்களில் நடித்து வந்த அமல் அஜித், சமூக வலைதளங்களில் வெளியிடும் வீடியோக்கள் மூலமாகவும் கவனம் பெற்றவர். இப்படத்தை செம்பர் வி. முருகேசன் இயக்குகிறார்.
இன்றைய இளைஞர்களைக் கவரும் வகையில் அழகான காதல் கதையை மையமாக கொண்டு இந்த திரைப்படம் உருவாகவுள்ளதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதே நேரத்தில், அனைத்து வயதினரும் குடும்பத்துடன் அமர்ந்து ரசிக்கும் வகையிலான பொழுதுபோக்குத் திரைப்படமாகவும் இதனை உருவாக்கப் படக்குழுவினர் திட்டமிட்டுள்ளனர்.
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இப்படத்திற்கு ஜோஷ்வா ஸ்ரீதர் இசையமைக்கிறார். படத்தின் தலைப்பு மற்றும் நடிகர்கள் குறித்த தகவல்கள் வெளியாகியுள்ள நிலையில், மற்ற நடிகர்கள், தொழில்நுட்பக் கலைஞர்கள் மற்றும் வெளியீட்டுத் தேதி குறித்த கூடுதல் அறிவிப்புகள் எதிர்பார்க்கப்படுகின்றன.
நடிகை தேவயானியைப் போலவே அவரது மகள் பிரியங்காவும் தமிழ் சினிமாவில் தனக்கென ஓர் இடத்தைப் பிடிப்பாரா என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் எழுந்துள்ளது. புதிய படத்தின் படப்பிடிப்பு பூஜையுடன் தொடங்கியுள்ள நிலையில், இப்படம் குறித்த அடுத்தடுத்த அறிவிப்புகளுக்காக ரசிகர்கள் காத்திருக்கின்றனர்.