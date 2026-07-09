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'ஜனநாயகன்' திரைப்படத்தில் மொத்தம் 12 கட்கள்| முழு விவரம்

'ஜனநாயகன்' திரைப்படத்தில் இந்திய தேசியக் கொடி தரையில் விழும் காட்சிகளைத் தணிக்கை வாரியம் நீக்கியுள்ளது.

ஜனநாயகன் போஸ்டர்
ஜனநாயகன் போஸ்டர் (X/@KVN Productions)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 9, 2026 at 11:04 PM IST

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சென்னை: 'ஜனநாயகன்' திரைப்படத்தில் இடம்பெற்றுள்ள காட்சிகளில் 12 இடங்களில் கட் எனப்படும் திருத்தம் செய்யப்பட்ட பின்னரே தணிக்கைச் சான்றிதழ் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவரும், தமிழ்நாடு முதலமைச்சருமான விஜய் நடிப்பில் ஹெச்.வினோத் இயக்கத்தில் பூஜா ஹெக்டே, பாபி தியோல், மமிதா பைஜு உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ளனர். அனிருத் ரவிச்சந்திரன் இசையமைக்க, கேவிஎன் புரொடக்சன்ஸ் நிறுவனம் படத்தை தயாரித்துள்ளது. பிரகாஷ் ராஜ், கௌதம் வாசுதேவ் மேனன், நரேன், பிரியாமணி உள்ளிட்டோரும் 'ஜனநாயகன்' படத்தில் நடித்திருப்பது ரசிகர்களை உற்சாகப்படுத்தியுள்ளது.

இப்படத்திற்கு தணிக்கைச் சான்றிதழ் கிடைப்பதில் கடும் இழுபறி ஏற்பட்டிருந்த நிலையில் நீண்ட இழுபறிக்கு பிறகு மத்திய தணிக்கை வாரியம் 'ஏ' சான்றிதழ் வழங்கியுள்ளது. இதனால் 'ஜனநாயகன்' திரைப்படம் திரையரங்குகளில் விரைவில் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மொத்தம் 3 மணிநேரம் 3 நிமிடங்கள் ஓடக் கூடியதாக 'ஜனநாயகன்' திரைப்படம் சென்சார் செய்யப்பட்டுள்ளது.

இந்த படத்தில் 12 இடங்களில் கட் செய்யப்பட்ட பின்னரே தணிக்கைச் சான்று கிடைத்துள்ளது. அதாவது, 20 நொடி காட்சிகள், 10 நொடி காட்சிகளாகக் குறைக்கப்பட்டுள்ளது. படத்தில் எந்தெந்த பகுதியில் காட்சிகள் கட் செய்யப்பட்டுள்ளன என்பது குறித்து விரிவாகப் பார்க்கலாம்.

'ஜனநாயகன்' திரைப்படத்தின் தணிக்கை சான்றிதழ்
'ஜனநாயகன்' திரைப்படத்தின் தணிக்கை சான்றிதழ் (ETV Bharat Tamil Nadu)

கட் 1: புத்தகத்தின் அட்டை படத்தில் டாக்டர் அம்பேத்கர் காட்டப்படும் காட்சிகள் மாற்றியமைக்கப்பட்டு இருக்கிறது. இருப்பினும் காட்சியின் கால அளவில் எந்தவித மாற்றமும் இல்லாமல் இருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

கட் 2: ‎படத்தில் சரியாக 110.23 நிமிடத்தில் அம்பேத்கர் சட்டம் டூ (to) டிவிகே சட்டம் என்ற வசனம் மாற்றப்பட்டு மேலும் ஆடியோ மற்றும் வீடியோவில் டிவிகே என பயன்படுத்தப்பட்ட இடங்கள் அனைத்திலும் அதனுடைய ஒலி நீக்கப்பட்டிருக்கிறது.

‎கட் 3: ‎படத்தில் 157.04 நிமிடத்தில் இந்தியக் கொடி தரையில் விழும் காட்சிகள் நீக்கப்பட்டிருக்கிறது.

‎கட் 4: ‎இப்படத்தில் 7.03 மற்றும் 37.11 ஆகிய இடங்களில் வரும் பாகவதம் மற்றும் ரங்கநாதர் ஆகிய சொற்கள் முடக்கப்பட்டிருக்கிறது.

கட் 5: ‎81.03 மற்றும் 80.46 ஆகிய இடங்களில் வரக்கூடிய தகாத வார்த்தைகள் முடக்கப்பட்டுள்ளது.

‎கட் 6: ‎ஆப்ரேஷன் மெழுகா என்று உச்சரிக்கக் கூடிய இடங்கள் ஓம் என்பதை விளக்கும் பொழுது வரக்கூடிய நியூ இந்தியா ஆகிய சொற்கள் தூக்கப்பட்டு இருக்கிறது. மேலும், "தூக்கல துடிக்கிறத அவனே மீடியால லீக் பண்ணி" என்ற வசனத்தின் ஒலி சத்தம் முடக்கப்பட்டுள்ளது.

‎கட் 7: ‎96.25 நிமிடத்தில் காவல்துறை அலுவலகமான டிசியின் அலுவலக பேட்ச் சின்னம் ஆகியவற்றை அவமரியாதையாக காட்டும் காட்சிகள் நீக்கப்பட்டு மாற்றப்பட்டுள்ளது.

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‎கட் 8: ‎"உன்னோடக் கொடுத்து வச்சிருக்கணும், உடம்பு இருக்குன்னு" என்ற முழு வசனத்தின் ஒலியும் முடக்கப்பட்டுள்ளது.

‎கட் 9: ‎43.53 நிமிடத்தில் இந்தியாவை என் கால்ல விழ வைக்கிறேன் என்ற சொற்கள் ஒலி முடக்கப்பட்டுள்ளது.

‎கட் 10: ‎73.29 மற்றும் 73.42 நிமிடங்களில் இடம் பெற்றிருந்த குழந்தையை எரிப்பது போன்ற காட்சிகள் நீக்கப்பட்டுள்ளது.

‎கட் 11: ‎120.04 நிமிடத்தில் வரக்கூடிய 'சிலுவையா' என்ற சொல் ஒலி இல்லாமல் மியூட் செய்யப்பட்டுள்ளது.

கட் 12: ‎92.37, 149.49, 169.27 ஆகிய நிமிடங்களில் உச்சரிக்கப்பட்ட "ஷீலா ராணி" என்ற பெயர் மாற்றப்பட்டுள்ளது.

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