பாடல்களுக்கு உரிமை கோரும் இளையராஜா | தடையை நீக்க டெல்லி உயர்நீதிமன்றம் மறுப்பு
அன்னக்கிளி, முள்ளும் மலரும், கவிக்குயில் உள்ளிட்ட 134 படங்களின் பாடல்கள் மற்றும் இசைக்கு இளையராஜா உரிமை கோர முடியாது என்று டெல்லி உயர்நீதிமன்றம் தெரிவித்தது.
Published : July 1, 2026 at 4:06 PM IST
புதுடெல்லி: அன்னக்கிளி, கவிக்குயில் உள்பட 134 திரைப்படங்களின் இசை மற்றும் பாடல்களுக்கு உரிமை கோருவதற்கு இசையமைப்பாளர் இளையராஜாவுக்கு ஏற்கெனவே விதிக்கப்பட்ட இடைக்கால தடையை நீக்க டெல்லி உயர்நீதிமன்றம் மறுத்து விட்டது.
இது தொடர்பாக, சரிகம நிறுவனம், டெல்லி உயர்நீதிமன்றத்தில் மனு ஒன்றைத் தாக்கல் செய்திருந்தது. அந்த மனுவில், "எங்கள் சரிகம நிறுவனம், 1976 முதல் 2001 வரை பல்வேறு திரைப்படங்களின் தயாரிப்பாளர்களுடன் ஒப்பந்தம் செய்து கொண்டது. அந்த ஒப்பந்தத்தின்படி, திரைப்படதின் பாடல்கள், பின்னணி இசை அனைத்தும் சரிகம நிறுவனத்திற்கே சொந்தமானதாகும்.
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இது போன்று, தமிழ், தெலுங்கு, இந்தி, மலையாளம், கன்னடம் உள்ளிட்ட மொழிகளில் வெளியான படங்களின் பாடல்கள் உரிமையை சரிகம நிறுவனம் பெற்றுள்ளது.
ஆனால், எங்கள் நிறுவனம் காப்புரிமை பெற்ற பாடல்களை அமேசான் மியூசிக், ஐடியூன்ஸ், ஜியோசாவ்ன் போன்ற தளங்களில் காணமுடிகிறது. அந்த பாடல்களுக்கு இசையமைப்பாளர் இளையராஜா உரிமை கோரி வருகிறார்.
அத்துடன் தாம் இசையமைத்த படங்களின் பாடல்கள் மற்றும் இசைக்கு காப்புரிமை இருப்பதாக எங்கள் நிறுவனத்திற்கு கடந்த ஜனவரி மாதம் 13ஆம் தேதி நோட்டீஸ் அனுப்பி உள்ளார்" என்று அந்த மனுவில் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது.
இந்த வழக்கை கடந்த பிப்ரவரி மாதம் 13ஆம் தேதி விசாரித்த டெல்லி உயர்நீதிமன்றம், சரிகம நிறுவனத்தின் புகாரில் முகாந்திரம் இருப்பதாக கூறியதுடன், இடைக்காலத் தடை விதிக்காவிட்டால் அந்த நிறுவனத்திற்கு ஈடு செய்ய முடியாத இழப்பு ஏற்படும் என்றும் தெரிவித்தது.
மேலும், சரிகம நிறுவனத்தின் காப்புரிமை பெற்ற படைப்புகளை பயன்படுத்தவும், உரிமம் வழங்கவும், மூன்றாம் தரப்பினரிடம் உரிமை கோரவும் இசையமைப்பாளர் இளைஞராஜாவுக்கு இடைக்காலத் தடை விதித்து டெல்லி உயர்நீதின்றம் உத்தரவிட்டிருந்தது.
குறிப்பாக, இளையராஜா இசையமைத்த அன்னக்கிளி, கவிக்குயில், பாரதி, பல்லவி அனு பல்லவி, முள்ளும் மலரும், ராஜபார்வை, நெற்றிக்கண், கல்யாணராமன் உள்ளிட்ட 134 படங்களின் பாடல்கள் மற்றும் இசைக்கு அவர் காப்புரிமை கோர முடியாது என்று நீதிமன்றம் தெரிவித்து விட்டது.
இந்த இடைக்காலத் தடையை நீக்க கோரி, டெல்லி உயர்நீதிமன்றத்தில் இளையராஜா மனு தாக்கல் செய்திருந்தார்.
அந்த மனுவை விசாரித்த நீதிபதி துஷார் ராவ் கெடிலா, இசையமைப்பாளர் இளையராஜாவுக்கு விதிக்கப்பட்ட இடைக்காலத் தடையை நீக்க மறுத்து விட்டார்.