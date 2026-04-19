ETV Bharat / entertainment

தீபிகா படுகோன், ரன்வீர் சிங் ஜோடிக்கு இரண்டாவது குழந்தை; குட் நியூஸ் சொன்ன நட்சத்திர ஜோடி

தீபிகா படுகோன், ரன்வீர் சிங் ஜோடிக்கு கடந்த 2024ஆம் ஆண்டு ’துவா’ என்ற பெண் குழந்தை பிறந்தது.

author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 19, 2026 at 4:17 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ஹைதராபாத்: பாலிவுட்டின் பிரபல ஜோடி ரன்வீர் சிங், தீபிகா படுகோன் தாங்கள் இரண்டாவது முறையாக பெற்றோர் ஆகப் போவதை தங்களது சமூக வலைதளத்தில் அறிவித்துள்ளனர். பாலிவுட் திரையுலகின் டிரெண்டிங் தம்பதியாக விளங்கும் ரன்வீர் சிங், தீபிகா படுகோன் ஜோடி இன்று (ஏப்.19) தங்களது சமூக வலைதள பக்கத்தில் தங்களது முதல் குழந்தை துவா கையில் பிரக்னன்சி கிட்டுடன் (கர்ப்பம் பரிசோதனை செய்யும் கருவி) இருப்பது போன்ற புகைப்படத்தை பதிவிட்டிருந்தனர்.

இதன்மூலம் தங்களுக்கு இரண்டாவது குழந்தை பிறக்கப் போவதை அவர்கள் உறுதி செய்துள்ளனர். இந்த பதிவு இணையதளத்தில் வைரலாகி வரும் நிலையில், ரசிகர்கள் மகிழ்ச்சியுடன் ரன்வீர், தீபிகா ஜோடிக்கு வாழ்த்துகளை தெரிவித்து வருகின்றனர். மேலும் நட்சத்திர நடிகர்கள் பரினிதி சோப்ரா, பூமி பட்னேகர், சமந்தா, கியாரா அத்வானி, அனன்யா பாண்டே உள்ளிட்ட பலர் நட்சத்திர தம்பதிக்கு சமூக வலைதளத்தில் வாழ்த்து தெரிவித்து வருகின்றனர்.

பல வருடங்கள் காதலித்து வந்த நிலையில், கடந்த 2018ஆம் ஆண்டு பிரமாண்டமான முறையில் ரன்வீர் சிங், தீபிகா படுகோன் ஜோடி திருமணம் செய்து கொண்டனர். இவர்களது திருமணம் கொங்கனி மற்றும் சிந்தி சமூக முறைப்படி இத்தாலியில் நடைபெற்றது. பின்னர் திருமண வரவேற்பு இந்தியாவில் நடைபெற்றது. இதில் பாலிவுட் நடிகர்கள் பலர் கலந்து கொண்டு சிறப்பித்தனர்.

அதனைத்தொடர்ந்து கடந்த 2024ஆம் ஆண்டு ரன்வீர் சிங், தீபிகா படுகோன் தம்பதிக்கு பெண் குழந்தை பிறந்தது. அந்த குழந்தையின் பெயரை ’துவா’ என 2024ஆம் ஆண்டு தீபாவளி பண்டிகைக்கு இருவரும் அறிவித்தனர். துவா என்றால் வழிபாடு என்று விளக்கம் அளித்தனர். பின்னர் இரண்டு வருடங்களுக்கு பிறகு இரண்டாவது குழந்தை பிறக்கப் போவது குறித்து அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளது ரசிகர்களுக்கு மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இதையும் படிங்க: ஆங்கிலத்தில் பெயர் வைத்தால் தான் தமிழ்ப் படங்கள் ஓடுமா? வைரமுத்து வேதனை

ரன்வீர் சிங் நடிப்பில் சமீபத்தில் வெளியான ’துரந்தர் 2’ மாபெரும் வெற்றி பெற்று, பாக்ஸ் ஆபிஸில் வசூல் சாதனை படைத்து வருகிறது. தற்போது வரை கிட்டதட்ட 2000 கோடி வரை வசூல் செய்துள்ளது. மேலும் பல்வேறு முன்னணி இயக்குநர்களின் படங்களில் நடிக்க ரன்வீர் சிங் பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட்டுள்ளார். அதேபோல் தீபிகா படுகோன் இயக்குநர் அட்லீ இயக்கத்தில் அல்லு அர்ஜூன் நடிக்கும் ’ராக்கா’ படத்தில் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்து வருகிறார். மேலும், ஷாருக்கானுடன் ‘கிங்’ படத்தில் நடித்து வருகிறார்.

TAGGED:

DEEPIKA PADUKONE RANVEER SINGH BABY
DEEPVEER SECOND CHILD
DEEPIKA PADUKONE PREGNANT
தீபிகா படுகோன்
DEEPIKA PADUKONE RANVEER SINGH

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.