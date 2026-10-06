அறிமுக படத்தில் ’ஆசியா ஆஸ்கர்’ விருது - தமிழ் சினிமாவுக்கு பெருமை சேர்த்த இயக்குநர் ஆர்.கௌதம்
சிறந்த அறிமுக இயக்குநருக்கான ’Young Cinema’ விருதை வென்றதன் மூலம், இந்த விருதை பெறும் முதல் தமிழ் சினிமா கலைஞர் என்ற பெருமையையும் இயக்குநர் ஆர்.கௌதம் பெற்றார்.
Published : October 6, 2026 at 1:52 PM IST
சென்னை: தமிழ் சினிமா இயக்குநர் ஆர்.கௌதம் ’மெம்பர்ஸ் ஆப் தி பிராப்லமடிக் பேமிலி’ என்ற படத்திற்காக ஆசியாவின் உயரிய திரைப்பட விருதை வென்றுள்ளார்.
APSA எனப்படும் 'ஆசிய பசிபிக் ஸ்கிரீன் அவார்ட்ஸ்' ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஆசியா, பசிபிக் மற்றும் மத்திய கிழக்கு நாடுகளில் இருந்து உருவாகும் படங்களுக்கு வழங்கப்படுகிறது. இந்த விருதுகள் கடந்த 2007 ஆம் ஆண்டு முதல் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. மேலும் இந்த விருது ’ஆசியாவின் ஆஸ்கர்’ என அழைக்கப்படுகிறது.
இந்நிலையில், இந்த வருடத்திற்கான விருதுகள் பட்டியல் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதில், தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த அறிமுக இயக்குநர் ஆர்.கௌதம், 'Members Of The problematic Family' என்ற படத்திற்காக சிறந்த அறிமுக இயக்குநருக்கான ’Young Cinema’ விருதை வென்றுள்ளார்.
ஒரு குடும்பத்தில் மதுவிற்கு அடிமையான மகன் இறக்கும் நிலையில், அவர்களது உறவில் விரிசல் ஏற்படுகிறது. அதன் பிறகு அவர்களது வாழ்க்கையின் நிலையை மையக் கதையாக கொண்டு இப்படம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. கூழாங்கல் திரைப்பட நடிகர் கருத்தடையான், அஜித், காஞ்சனா செந்தில், டிபிஎஸ் உள்ளிட்ட பலர் இந்த திரைப்படத்தில் நடித்துள்ளனர்.
ஆவண குறும்படங்கள் இயக்கி தனது திரை வாழ்க்கையை தொடங்கிய ஆர். கௌதம், பின்னர் தனியார் தொலைக்காட்சிகளில் பணி புரிந்து வந்தார். தொடர்ந்து இயக்குநர் பி.எஸ். வினோத்ராஜ் மற்றும் இயக்குநர் பிரம்மா ஆகியோரிடம் உதவி இயக்குநராக பணிபுரிந்தார். தற்போது தனது அறிமுக படமான மெம்பர்ஸ் ஆப் தி பிராப்லமடிக் பேமிலி மூலம் தமிழ்நாட்டிற்கு பெருமை சேர்த்துள்ளார்.
2026 ஆம் ஆண்டு 3000-க்கும் மேற்பட்ட திரைப்பங்கள் இந்த விழாவில் திரையிடப்பட்ட நிலையில், இந்த விருதை வெல்லும் முதல் தமிழ் சினிமா கலைஞர் என்ற சாதனையையும் அவர் படைத்துள்ளார். இவருக்கு பிரபல இயக்குநர்கள் பா. ரஞ்சித், அனுராக் காஷ்யப் ஆகியோர் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளனர்.
இந்த ஆண்டின் தொடக்கத்தில் இந்த திரைப்படம் பெர்லின் திரைப்பட விழாவில் திரையிடப்பட்டது. தொடர்ந்து மெல்போர்னில் நடைபெற்ற இந்திய திரைப்பட விழாவிலும் திரையிடப்பட்டது. முன்னதாக இந்த விருதை பாலிவுட் கலைஞர்கள் மனோஜ் பாஜ்பாய், நவாசுதீன் சித்திக், ராஜ்குமார் ராவ் ஆகியோர் வென்றுள்ளனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.