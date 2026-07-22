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’காட்சில்லா’ பட மாற்றுத்திறனாளி நடிகை கெய்லி ஹாட்டில் உயிரிழப்பு - 18 வயதில் நேர்ந்த சோகம்

Godzilla X Kong: The New Empire படத்தில் ’ஜியா’ கதாபாத்திரத்தில் காங் உடனான கெய்லியின் நடிப்பு சிறந்த நடிகருக்கான விருதை பெற்றுத் தந்தது.

நடிகை கெய்லி ஹாட்டில்
நடிகை கெய்லி ஹாட்டில் (IANS)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 22, 2026 at 1:30 PM IST

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ஹைதராபாத்: இளம் ஹாலிவுட் நடிகை கெய்லி ஹாட்டில் (18) கார் விபத்தில் உயிரிழந்தார்.

அமெரிக்காவின் மேரிலாண்ட் மாகாணத்தில் நடிகை கெய்லி ஓட்டுநருடன் காரில் பயணித்துள்ளனர். அப்போது மற்றொரு வாகனம் மீது இவர் பயணித்த கார் மோதியதில், கெய்லி பரிதாபமாக உயிரிழந்தார். மேலும் கார் ஓட்டுநர், சிறு காயங்களுடன் உயிர் தப்பியதாக போலீசார் விசாரணையில் தெரிவித்துள்ளனர். காரை அதிவேகமாக ஓட்டியதால் இந்த விபத்து ஏற்பட்டிருக்கலாம் எனவும் போலீசார் தரப்பில் கூறப்படுகிறது.

தனது மகள் உயிரிழந்த தகவல் கிடைத்தவுடன் மேரிலாண்ட் மாகாணத்திற்கு விமானத்தில் சென்று கோண்டிருப்பதாக கூறிய அவரது தந்தை ஜோஷ்வா, ‘இது தனக்கு விருப்பமில்லாத விமான பயணம்’ என தெரிவித்தார்.

கெய்லி ஹாட்டில் உயிரிழந்தது குறித்து அவரது பள்ளி நிர்வாகம் இரங்கல் தெரிவித்துள்ளது. அந்த இரங்கல் பதிவில், “கெய்லி ஹாட்டில் உயியிழந்தது தங்களுக்கு பெரும் இழப்பு. அவரது குடும்பத்தினர், நண்பர்களுக்கு ஆழ்ந்த இரங்கலை தெரிவித்து கொள்கிறோம்” என தெரிவித்துள்ளார்.

யார் இந்த கெய்லி ஹாட்டில்?

அமெரிக்காவின் அட்லாண்டாவை சேர்ந்த காது கேளாத மாற்றுத்திறனாளி நடிகையான கெய்லி ஹாட்டில், தனது சிறு வயதில் விளம்பரங்களில் நடிக்கத் தொடங்கினார். பின்னர் கடந்த 2021இல் வெளியான காட்சில்லா VS காங் திரைப்படம் மூலம், ஹாலிவுட் சினிமாவில் அறிமுகமானார். இந்த படத்தில் மாற்றுத்திறனாளி பெண்ணாக கெய்லியின் தத்ரூபமான நடிப்பு ரசிகர்களை கவர்ந்தது.

இந்த படம் மூலம் பிரபலமான கெய்லி, பின்னர் இவரது நடிப்பில் 2024ஆம் ஆண்டு வெளியான Godzilla X Kong: The New Empire திரைப்படமும் நல்ல வரவேற்பை பெற்றது. இப்படத்தில் ’ஜியா’ கதாபாத்திரத்தில் காங் உடனான கெய்லியின் நடிப்பு சிறந்த நடிகருக்கான விருதை பெற்றுத் தந்தது.

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இந்த படத்திற்காக 52வது சாட்டர்ன் விருது வழங்கும் விழாவில், சிறந்த இளம் நடிகைக்கான விருதை பெற்றார். இந்த படம் குறித்து தனது பள்ளி நண்பர்கள் கூறியவற்றை பகிர்ந்த கெய்லி, “அவர்களது நண்பர்களை திரையில் காங்குடன் பார்த்தது அவர்களுக்கு பெரும் மகிழ்ச்சி அளித்தது” என்றார். இந்நிலையில், இளம் நடிகையான கெய்லி ஹாட்டில் விபத்தில் உயிரிழந்தது சினிமா ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

TAGGED:

GODZILLA ACTRESS DEATH
கெய்லி ஹாட்டில்
காட்சில்லா நடிகை உயிரிழப்பு
GODZILLA X KONG THE NEW EMPIRE
KAYLEE HOTTLE DIED

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