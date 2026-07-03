மறைந்த இயக்குநர் பாக்யராஜ் எங்களுடன் பணியாற்றியது மகிழ்ச்சியான தருணம் - ’டார்க்’ திரைப்பட இயக்குநர் நெகழ்ச்சி
’டாடா’ பட இயக்குநர் கணேஷ் கே.பாபு தயாரித்துள்ள டார்க் படத்தில் மறைந்த புகழ் பெற்ற இயக்குநர் பாக்யராஜ், அஜய் கார்த்தி, நட்டி நட்ராஜ் உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ளனர்.
Published : July 3, 2026 at 10:22 AM IST
சென்னை: மறைந்த இயக்குநர் கே.பாக்யராஜ் 'டார்க்' திரைப்படத்தில் பணியாற்றியது மகிழ்ச்சியான தருணம் என அதன் இயக்குநர் கல்யாண் கே.ஜெகன் தெரிவித்துள்ளார்.
மறைந்த புகழ் பெற்ற இயக்குநர் பாக்யராஜ், அஜய் கார்த்தி, அர்ச்சனா முருகன், நட்டி நட்ராஜ், விடிவி கணேஷ் உள்ளிட்ட பலர் நடித்து, ’டாடா’ பட இயக்குநர் கணேஷ் கே பாபு தயாரித்துள்ள திரைப்படம் ’டார்க்’. இப்படத்தை கல்யாண் கே ஜெகன் இயக்கியுள்ளார். டார்க் படத்தின் செய்தியாளர் சந்திப்பில் படக்குழுவினர் கலந்து கொண்டனர்.
அந்நிகழ்வில் பேசிய இயக்குநர் கல்யாண் கே.ஜெகன், “மறைந்த இயக்குநர் கே.பாக்யராஜ் இந்த திரைப்படத்தில் பணியாற்றியது எங்களுக்கு மகிழ்ச்சியான தருணம். இந்த நேரத்தில் அவர் எங்கள் அருகில் இருந்து எங்களை வாழ்த்தியிருக்க வேண்டும் என்று நாங்கள் நினைத்திருந்தோம். இருந்த போதிலும், அது நடக்க முடியாமல் போனது வருத்தமளிக்கிறது. அவரது ஆன்மா நிச்சயமாக எங்களை வாழ்த்தும் என நாங்கள் நம்புகிறோம்” என்றார்.
தொடர்ந்து தயாரிப்பாளர் கணேஷ் கே பாபு பேசுகையில், ”டாடா திரைப்படம் மற்றும் இந்த படம் இரண்டின் கதையையும் வைத்து நான் இயக்குநர் ஆவதற்கு முயற்சி செய்தேன். முதலில் டாடா திரைப்படத்தை இயக்கி விட்டேன், இந்த படம் நான் இயக்குவதற்காக வைத்திருந்த சூழலில் அது நடக்காமல் போனது. பிறகு இயக்குநர் கல்யாண் கே ஜெகன் இயக்கியுள்ளார். கடந்த காலங்களில் தனியார் தொலைக்காட்சியில் க்ரைம் தொடரில் செய்தியாளராக பணியாற்றிய அனுபவங்களை கொண்டு, கொஞ்சம் கற்பனை கலந்து இந்த படத்தின் கதையை எழுதியுள்ளேன்” என்றார்.
பின்னர் நடிகை அர்ச்சனா முருகன் செய்தியாளர் சந்திப்பில் பேசுகையில், ”இந்த படத்தின் கதையை மறைந்த என்னுடைய தந்தையான சின்னத்திரை நடிகர் நேத்ரன் கேட்டு, அவருக்கு பிடித்ததால், என்னை நடிக்க வைத்தார். இதில் எனது நடிப்பு சிறப்பாக அமைந்ததன் விளைவாக அடுத்ததாக கௌதம் கார்த்திக் நடிக்கக் கூடிய திரைப்படத்தில் கதாநாயகியாக ஒப்பந்தம் ஆகியுள்ளேன்.
தொடர்ந்து நட்டி நட்ராஜ் செய்தியாளர் சந்திப்பில் பேசுகையில், ”இந்த படத்தில் நான் சில காட்சிகளில் தான் நடித்துள்ளேன். இருந்த போதிலும் படத்தின் கதை புதுமையானது. அதனால், படத்தின் விளம்பர நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டிருக்கிறேன். அதே நேரத்தில் இன்று எனக்கு எந்த விதமான படப்பிடிப்பும் இல்லை எனவும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்” என தெரிவித்தார்.