'துரந்தர் 2' திரைப்படத்துக்கு தடை கோரிய வழக்கு: சென்னை உயர் நீதிமன்றம் அதிரடி உத்தரவு

தேர்தல் விதிகளை எந்த இடத்தில் 'துரந்தர் 2' படம் மீறுகிறது என்பதை குறிப்பிட்டு சொன்னால், தகுந்த உத்தரவு பிறப்பிக்கப்படும் என நீதிபதிகள் குறிப்பிட்டனர்.

கோப்புப்படம்
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 10, 2026 at 2:01 PM IST

சென்னை: தேர்தல் நடத்தை விதிகளை மீறியதற்கான ஆதாரம் இல்லாமல், 'துரந்தர் 2' படத்திற்கு தடை விதிக்க முடியாது என சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

இந்தியில் முன்னணி நடிகரான ரன்வீர் சிங் நடிப்பில், பிரம்மாண்ட பொருட்செலவில் உருவான திரைப்படம் துரந்தர். இதன் இரண்டாம் பாகமான 'துரந்தர் 2' திரைப்படம் கடந்த மார்ச் 19-ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியானது. இந்நிலையில், இத்திரைப்படத்தை தமிழகத்தில் உள்ள திரையரங்குகளில் திரையிட தடை விதிக்க வேண்டும் மதுரையைச் சேர்ந்த ராகேஷ் என்பவர் உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தார்.

அதில், 'தமிழகத்தில் தேர்தல் நடத்தை விதிகள், கடந்த மார்ச் 15-ஆம் தேதி முதல் அமலில் உள்ளது. இதுபோன்ற சூழ்நிலையில், பல்வேறு அரசியல் கருத்துகளோடு வெளிவந்திருக்கும் 'துரந்தர் 2' திரைப்படத்தை தமிழக திரையரங்குகளில் வெளியிட இடைக்கால தடை விதிக்க வேண்டும். தேர்தலுக்கு பின் இந்த படத்தை தமிழகத்தில் வெளியிட அனுமதிக்கலாம்' எனக் கோரியிருந்தார்.

இந்த மனுவானது தலைமை நீதிபதி எஸ்.ஏ.தர்மதாதிகாரி, நீதிபதி அருள் முருகன் அமர்வு முன்பு இன்று விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது மனுதாரர் சார்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், "தேர்தல் நடத்தை விதி இருப்பதால் தமிழகத்தில் படத்திற்கு தடை விதிக்க வேண்டும். பாஜக ஆட்சிக்கு வந்ததும் தீவிரவாதிகளை அழிப்பது போன்ற காட்சிகள் அப்படத்தில் இடம்பெற்றுள்ளன.

அது, தேர்தல் நடத்தை விதிகளுக்கு எதிரானது. மேலும், தேர்தல் நடத்தை விதிகள் அமலில் இருக்கும் காலக்கட்டத்தில், அதிகாரத்தில் இருக்கும் கட்சியை பிரபலப்படுத்தும் வகையில் காட்சிகள் எந்த திரைப்படத்திலும் இருக்க கூடாது என்ற கட்டுப்பாடு உள்ளது" என வாதிட்டார்.

மற்றொரு மனுதாரர் ஷீலா தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், "மக்களிடையே தவறான பிரச்சாரத்தை பரப்புவது போன்ற காட்சிகள் இத்திரைப்படத்தில் வருகின்றன. தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தலில் போட்டியிடும் பாஜகவின் செயல்பாடுகளை பாராட்டும் வகையில் காட்சிகள் உள்ளதால், இந்த திரைப்படத்திற்கு தடை விதிக்க வேண்டும்' என தெரிவிக்கப்பட்டது.

இருதரப்பு வாதங்களையும் கேட்ட பின்னர் நீதிபதிகள் கூறுகையில், "தணிக்கை வாரியம் ஏற்கனவே சான்றிதழ் வழங்கி இருக்கும் போது நீதிமன்றம் என்ன உத்தரவிட முடியும்? படத்தில் அதிக கலவர காட்சிகள் இருந்தால், அதற்கு தணிக்கை வாரியம் எப்படி அனுமதி வழங்கியிருக்கும்?

கடந்த மார்ச் 19-ஆம் தேதி படம் வெளியாகிவிட்டது. ஆனால், இதுவரை எந்த புகாரும் இல்லை. அப்படியிருக்கையில், தற்போது ஏன் தடை விதிக்க வேண்டும்? படத்தின் அனைத்து காட்சிகளும் ஒரு தரப்புக்கு ஆதரவாக இருப்பதாக தெரியவில்லை. சில குறிப்பிட்ட காட்சிகள் மட்டுமே இருப்பதால் தணிக்கை வாரியம் அனுமதி வழங்கியுள்ளது.

தேர்தல் நடத்தை விதிகளை எந்த இடத்தில் 'துரந்தர் 2' படம் மீறுகிறது என்பதை குறிப்பிட்டு சொன்னால், தகுந்த உத்தரவு பிறப்பிக்கப்படும் என தெரிவித்த நீதிபதிகள் வழக்கை தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டனர்.

