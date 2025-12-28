ETV Bharat / entertainment

நம் கையால் வாசிக்கும் வயலின் அனுபவமே சிறந்தது - ஏ.ஐ. தொழில்நுட்பம் குறித்து ஏ.ஆர்.ரகுமான் கருத்து

செயற்கை நுண்ணறிவை லிட கையில் வாசிக்கும் வயலின் அனுபவமே சிறந்தது என இசையமைப்பாளர் ஏ.ஆர்.ரகுமான் தெரிவித்துள்ளார்.

இசையமைப்பாளர் ஏ.ஆர்.ரகுமான்
இசையமைப்பாளர் ஏ.ஆர்.ரகுமான் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 28, 2025 at 12:18 PM IST

சென்னை: இன்றைய காலகட்டத்தில் செயற்கை நுண்ணறிவு (Artificial intelligence - AI) மூலம் யார் வேண்டுமானாலும் வயலின் இசைக்கலாம். ஆனால் நம் கையால் அதனை வாசிக்கும் அனுபவமே சிறந்தது என்று இசையமைப்பாளர் ஏ.ஆர்.ரகுமான் தெரிவித்துள்ளார்.

'கிராமிய விருது' வென்ற கணேஷ் ராஜகோபாலனின் 'THRIBINNA' என்ற இந்தியன் சிம்பொனி (Symphony) ஆல்பம் வெளியீட்டு நிகழ்ச்சி (Indian Symphony album release event) சென்னை அரும்பாக்கத்தில் உள்ள பிக் வயலின் ஷாப் அரங்கில் நடைபெற்றது. இதில் இசையமைப்பாளர் ஏ.ஆர்.ரகுமான் கலந்துகொண்டு ஆல்பத்தை வெளியிட்டார்.

இதன் பின்னர் நிகழ்ச்சியில் பேசிய அவர், "நானும் கணேஷ் ராஜகோபாலனும் 38 வருட நண்பர்கள். அப்போது இருந்தே அவரது வயலின் இசையை நான் ரெக்கார்ட் செய்து வருகிறேன். நான் முதன்முதலில் கேட்ட வயலின் ஹார்மோனி இளையராஜாவின் ‘How to Name it’.

இன்றைய காலகட்டத்தில் செயற்கை நுண்ணறிவு (Artificial intelligence - AI) மூலம் யார் வேண்டுமானாலும் வயலின் இசைக்கலாம். ஆனால், கையில் வாசிக்கும் அனுபவமே சிறந்தது. அதில் தான் மனித உணர்ச்சிகளை கடத்த முடியும். நாம் அனுபவித்த வயலின் அனுபவம் அனைவருக்கும் விரிவடைய வேண்டும். இந்த வயலின் சிம்பொனி பலருக்கும் உத்வேகம் தரும்” என்றார்.

பின்னர் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்து பேசிய அவர், “கணேஷ் ராஜகோபாலனின் எனது பாடல்களை வாசித்துள்ளார். அவர் எந்த நாட்டில் இருந்தாலும் அதற்கான இசைக்குறிப்பு (Notes) அனுப்பினால் வாசித்து தருவார். சமீபத்தில் ‘காதலிக்க நேரமில்லை’ பாடல் வாசித்தார். அவரது கை வயலினில் வைத்தாலே அது வேற மாதிரி” என்றார்.

முன்னதாக, இந்த இந்தியன் சிம்பொனி ஆல்பம் வெளியீட்டு நிகழ்ச்சி மாலை 6;30 மணிக்கு நடைபெற இருந்தது. ஆனால், ஏ.ஆர்.ரகுமான் வெளிநாட்டிலிருந்து விமானம் மூலம் சென்னை வருவதற்கு தாமதமானதால், நிகழ்ச்சி அரங்கிற்கு இரவு 9;30 மணிக்கு வருகை தந்தார். இத்னால், அவரை காண்பதற்காக நிகழ்ச்சி நடைபெறும் இடத்தில் காத்திருந்த ரசிகர் ஏமாற்றத்துடன் கலைந்து சென்றனர்.

தற்போது ஏ.ஆர்.ரகுமான் இசையமைப்பில், நடன புயல் பிரபுதேவா கூட்டணியில் ‘மூன் வாக்’ திரைப்படம் ரசிகர்களால் மிகவும் எதிர்பார்க்க்கப்பட்டு வருகிறது. திரைத்துறையில் செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில்நுட்பத்தின் பயன்பாடு அதிகளவில் இருந்து வருகிறது. இசையமைப்பாளரான ஏ.ஆர்.ரகுமான் கூகுள் க்ளவுட் உடன் இணைந்து செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில்நுட்பத்தில் இசைக் குழுவை அமைக்க உள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

