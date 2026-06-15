பொதுமக்களை நாயுடன் ஒப்பிட்டு பேசியதாக ராகவா லாரன்ஸ் மீது காவல் ஆணையரிடம் புகார்
தவெக அரசின் மீதான விமர்சனம் குறித்து பேசிய நடிகர் ராகவா லாரன்ஸ், நாய்களுடன் ஒப்பிட்டு சில கருத்துக்களை தெரிவித்திருந்தது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது
Published : June 15, 2026 at 3:59 PM IST
சென்னை: பொதுமக்களை நாயுடன் ஒப்பிட்டு இழிவுபடுத்தும் வகையில் பேசியதாக நடிகர் ராகவா லாரன்ஸ் மீது சென்னை மாநகர காவல்துறை ஆணையரகத்தில் புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
நடிகர் ராகவா லாரன்ஸ் தனது அரசியல் வருகை குறித்து நேற்று செய்தியாளர்களிடம் பேசினார். அப்போது அவர் நாய்களுடன் ஒப்பிட்டு சில கருத்துக்களை தெரிவித்திருந்தார். இதற்கு பல்வேறு தரப்பில் இருந்து கண்டனங்கள் எழுந்துள்ளது.
இந்நிலையில், சென்னையை சேர்ந்த தேவராஜன் என்பவர், சென்னை மாநகர காவல்துறை ஆணையர் அலுவலகத்தில் புகார் மனு ஒன்றை அளித்துள்ளார். அதில், ” 'ராகவா லாரன்ஸ் செய்தியாளர்கள் சந்திப்பில், சில நாய்கள் குறைக்கும், அதற்கு பிரியாணி போட்டால் குறைக்காது. சில நாய்கள் பிஸ்கெட் போட்டல் குறைக்காது. எதற்கு எது போட வேண்டும் என தெரிய வேண்டும். நாய்களுக்கே இப்படி என்றால், ஒரு நாட்டையே கொடுத்துவிட்டு சிறு அவகாசமாவது அளிக்க வேண்டும்' என தெரிவித்துள்ளார்.
இந்த நிலையில் கருத்து சதந்திரம் அனைவருக்கும் உள்ளது. அதற்காக பொது அமைதி, இறையாண்மை மற்றும் நல்லொழுக்கம் பாதிக்கப்படும்போது கட்டுப்பாடுகளையும் விதிக்க இந்திய அரசியலமைப்பு பிரிவு 19(2) அனுமதி வழங்குகிறது. நடிகர் ராகவா லாரன்ஸின் பேச்சு தமிழ்நாட்டு மக்களை இழிவுப்படுத்தும் வகையில் இருப்பதால், இந்திய தண்டனைச் சட்டம் மற்றும் பாரதிய நியாய சன்ஹிதா 2023ன்படி அவரை கைது செய்து சிறையில் அடைக்க வேண்டும்” என குறிப்பிட்டுள்ளார்.
நடிகர் ராகவா லாரன்ஸ் நேற்று செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது தவெக அரசின் ஒரு மாத செயல்பாடு குறித்து அவரிடம் கேள்வி எழுப்பப்பட்டது. அப்போது அவர், "தவெக அரசின் ஆட்சி நன்றாக இருக்கிறது. குறிப்பாக, கோயில், பள்ளி அருகே உள்ள மதுபானக் கடைகள் மூடப்பட்டது வரவேற்கத்தக்க விஷயம். தவெக அரசிற்கு கொஞ்ச கால அவகாசம் கொடுக்க வேண்டும்.
நாம் ஒரு புதிய வீட்டில் குடியேறினால், அங்குள்ள தெருநாய்கள் கூட நம்மை பார்த்து குரைக்கும். அப்போது அந்த நாய்களுக்கு பிடித்த பிஸ்கட்டை போட வேண்டும். மற்ற தெருநாய்களுக்கு அதற்கு பிடித்த உணவுகளை கொடுத்தால் தான் அதனை குரைக்காமல் இருக்க பார்த்து கொள்ள முடியும். ஒரு நாய்க்கே இப்படி என்றால், மாநிலத்தை ஆட்சியாளர்களிடம் ஒப்படைத்தால் கால அவகாசம் கொடுக்க வேண்டும். மாற்றம் வேண்டும் என்றால், அதற்கான நேரம் தேவை" என்று தெரிவித்திருந்தார்.