'ராஜகோபுரங்களின் நினைவு உற்சவம்' பாரதிராஜா - பாக்யராஜ் நினைவைப் போற்றும் வகையில் பிரம்மாண்ட விழா
இந்த விழா, சென்னை கலைவாணர் அரங்கத்தில் ஆகஸ்ட் 16-ஆம் தேதி காலை 10 மணி முதல் இரவு 10 மணி வரை தொடர்ந்து 12 மணி நேரம் பிரம்மாண்டமான விழாவாக நடைபெறவுள்ளது.
Published : August 1, 2026 at 10:57 PM IST
சென்னை: தமிழ் திரையுலகிற்கு அளப்பரிய பங்களிப்பை வழங்கிய தென்னிந்தியத் திரையுலகின் முன்னோடி இயக்குநர்களான மறைந்த பாரதிராஜா மற்றும் கே. பாக்யராஜ் ஆகியோரின் சாதனைகளைப் போற்றும் வகையில், வரும் ஆகஸ்ட் 16-ஆம் தேதி 'ராஜகோபுரங்களின் நினைவு உற்சவம்' எனும் பிரம்மாண்ட விழா நடைபெறவுள்ளது.
இதுதொடர்பான செய்தியாளர் சந்திப்பு சென்னையில் நடைபெற்றது. இதில் தென்னிந்திய நடிகர் சங்கத் தலைவர் நாசர், இயக்குநர்கள் கே.எஸ். ரவிக்குமார், லிங்குசாமி, பி. வாசு, ஏ.எல்.விஜய் உள்ளிட்ட தமிழ் திரைப்பட தயாரிப்பாளர் சங்க நிர்வாகிகள் மற்றும் இயக்குநர் சங்கப் பிரதிநிதிகள் பலர் கலந்துகொண்டனர்.
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பின்னர், செய்தியாளர்களிடம் இயக்குநர் ஆர்.கே. செல்வமணி கூறுகையில், "சென்னை கலைவாணர் அரங்கத்தில், ஆகஸ்ட் 16-ஆம் தேதி காலை 10 மணி முதல் இரவு 10 மணி வரை தொடர்ந்து 12 மணி நேரம் பிரம்மாண்டமான விழாவாக நடைபெறவுள்ளது.
இரு பெரும் இயக்குநர்களுக்கும் அவர்களது சொந்த ஊர்களான தேனி மற்றும் கோபிசெட்டிபாளையம் பகுதிகளில் மணிமண்டபம் அமைப்பதற்கான தொடக்க முயற்சியாக இவ்விழா அமையும். அவர்களின் நினைவை என்றென்றும் போற்றும் வகையில் வெண்கலச் சிலைகள் அமைக்கப்படவுள்ளன.
புத்தக வெளியீடு
இவ்விழாவில் இயக்குநர் கே.பாக்யராஜ் எழுதிய புதிய புத்தகம் வெளியிடப்படவுள்ளது. அதனை கவிஞர் வைரமுத்து பெற்றுக்கொள்கிறார். அதேபோல், அஜய் பாலா எழுதிய பாரதிராஜா பற்றிய புத்தகமும் விழாவில் வெளியிடப்படுகிறது. இவர்களின் வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க திரைப்பயணத்தை விவரிக்கும் புகைப்படக் கண்காட்சியும் அமைக்கப்படவுள்ளது. இவர்களது சாதனைகள் குறித்த 10 நிமிட சிறப்பு காணொளியை இயக்குநர் ஏ.எல். விஜய் உருவாக்கி வருகிறார்.
திரைப்படக் கல்லூரி மற்றும் விஸ்காம் மாணவர்களுக்காக, சினிமா துறை சார்ந்த நுணுக்கங்களை அறிந்துகொள்ளும் வகையில் சிறப்பு கலந்துரையாடல் நிகழ்ச்சிகளும் திட்டமிடப்பட்டுள்ளன.
ரஜினிகாந்த், கமல்ஹாசன் பங்கேற்கிறார்கள்
இவ்விழாவில் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த், உலகநாயகன் கமல்ஹாசன் ஆகியோர் பங்கேற்பதை அதிகாரப்பூர்வமாக உறுதி செய்துள்ளனர். மேலும், தென்னிந்திய மற்றும் இந்திய திரையுலக ஆளுமைகளான சிரஞ்சீவி, வெங்கடேஷ், பாலகிருஷ்ணா, மம்முட்டி, மோகன்லால், சுரேஷ் கோபி, ஜாக்கி ஷெராஃப், போனி கபூர் உள்ளிட்ட பலருக்கும் அழைப்பு விடுக்கப்பட்டுள்ளது. தமிழக முதலமைச்சர் விஜய்க்கு விழாவுக்கான அழைப்புக் கடிதம் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
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தமிழ் திரைப்பட தயாரிப்பாளர்கள் சங்கம், நடப்பு தயாரிப்பாளர்கள் சங்கம், தென்னிந்திய நடிகர் சங்கம், பெப்சி (FEPSI) மற்றும் தமிழ்நாடு திரைப்பட இயக்குநர்கள் சங்கம் ஆகியவை இணைந்து இந்த விழாவை கூட்டு முயற்சியாக நடத்துகின்றன.
இயக்குநர் பார்த்திபன் படைப்பு ரீதியான முதன்மை பொறுப்பாளராகச் செயல்பட, இயக்குநர்கள் லிங்குசாமி, ஏ.எல். விஜய், சரண், தீனா ஆகியோர் விழா வடிவமைப்புப் பணிகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். இவ்விழாவில் கலந்துகொள்ள விரும்பும் ரசிகர்கள் மற்றும் பொதுமக்களுக்கு அனுமதி முற்றிலும் இலவசம்" என்று அவர் கூறினார்.