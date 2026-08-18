விஜய்யின் கடைசி திரைப்படம் - ’ஜனநாயகன்’ ஓடிடி ரிலீஸ் தேதி அறிவிப்பு
விஜய் நடித்துள்ள ஜனநாயகன் திரைப்படம் திரையரங்குகளில் கடந்த ஜூலை 23ஆம் தேதி வெளியான நிலையில், உலகம் முழுவதும் 322.80 கோடி ரூபாய் வசூல் செய்து சாதனை படைத்துள்ளது.
Published : August 18, 2026 at 7:58 AM IST
சென்னை: முதலமைச்சர் விஜய் நடித்துள்ள ’ஜனநாயகன்’ திரைப்படத்தின் ஓடிடி ரிலீஸ் தேதி வெளியாகியுள்ளது.
பிரபல ஓடிடி நிறுவனம் Zee5 தமிழ் தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ள பதிவில், “தங்கமே தளபதி, 'ஜனநாயகன்' வரும் ஆகஸ்ட் 21ஆம் தேதி ஓடிடியில் உங்களை சந்திக்கிறார்” என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் அவர்கள் வெளியிட்டுள்ள வீடியோவில், விஜய் காரில் சட்டசபைக்கு ஜீப்பில் செல்வது போன்றும், அப்போது அவர் நடித்த படங்களின் கதாபாத்திரங்கள் தோன்றுவது போன்றும் காட்சிகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
Thangamey! Thalapathy #Jananayagan is all set to meet you all on 21st August only on Zee 5🔥— Zee 5 Tamil (@ZEE5Tamil) August 17, 2026
The Hon'ble Chief Minister @actorvijay @TheKVNofficial @KvnProductions #HVinoth @hegdepooja @anirudhofficial @thedeol @_mamithabaiju @Jagadishbliss @LohithNK01 @RamVJ2412 @TSeries… pic.twitter.com/4mwfq7fDcS
தான் அரசியல் களம் காணவுள்ளதால் சினிமாவில் இருந்து விலகுவதாக கடந்த 2024ஆம் ஆண்டு விஜய் தெரிவித்திருந்தார். தொடர்ந்து தமிழக வெற்றிக் கழகம் என்ற கட்சியை தொடங்கிய விஜய், ஹெச். வினோத் இயக்கிய ஜனநாயகன் திரைப்படத்தில் நடித்தார்.
விஜய்யின் கடைசி படம்
சுமார் 30 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக தமிழ் சினிமாவில் முன்னணி நடிகராக இருக்கும் விஜய் நடிக்கும் கடைசி திரைப்படம் என்பதால் ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் எதிர்பார்ப்பு ஏற்பட்டது. குறிப்பாக விஜய்யின் கடைசி திரைப்படத்திற்கு ‘ஜனநாயகன்’ என பெயரிடப்பட்டது பேசுபொருளானது.
தொடர்ந்து இப்படத்தின் டிரெய்லர் வெளியானது முதல் தெலுங்கில் நடிகர் பாலகிருஷ்ணா நடிப்பில் வெளியான 'பகவந்த் கேசரி' திரைப்படத்தின் ரீமேக் என தகவல் பரவியது. ஆரம்பத்தில் இந்த தகவல் குறித்து படக்குழு மௌனமாக இருந்த நிலையில், பின்னர் இயக்குநர் ஹெச்.வினோத் விஜய்யின் விருப்பத்திற்கு ஏற்ப ‘பகவந்த் கேசரி’ திரைப்படத்தின் கதைக்கருவை கொண்டு ஜனநாயகன் படத்தை உருவாக்கியதாக தெரிவித்தார்.
ஓடிடியில் ஜனநாயகன்
முதலில் பொங்கல் பண்டிகைக்கு ரிலீஸ் என படக்குழு அறிவித்திருந்த நிலையில், சென்சார் சான்றிதழ் கிடைப்பதில் தாமதம் ஏற்பட்டது. ஜனநாயகன் படத்தில் சர்ச்சைக்குரிய காட்சிகள் இருப்பதாக தணிக்கை வாரியம் படத்தை மறு ஆய்வு குழுவிற்கு அனுப்பியது.
இதனையடுத்து ஜனநாயகன் திரைப்படம் திரையரங்குகளில் வெளியாவதற்கு முன்பே இணையத்தில் கசிந்தது படக்குழுவையும், விஜய்யின் ரசிகர்களையும் அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியது. பின்னர் ஒரு வழியாக ஜூலை முதல் வாரம் ஜனநாயகன் திரைப்படத்திற்கு தணிக்கை வாரியம் 'A' சான்றிதழ் வழங்கியது.
அதனைத்தொடர்ந்து இப்படம் பல்வேறு கட்ட சட்ட போராட்டங்களுக்கு பிறகு கடந்த ஜூலை 23ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியானது. அப்போதும் ஜனநாயகன் திரைப்படம் உலகம் முழுவதும் 322.80 கோடி ரூபாய் வசூல் செய்து சாதனை படைத்துள்ளது.