தளபதி ரசிகர்கள் ரெடியா? ஜனநாயகன் ரிலீஸ் தேதி அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு
ஜனநாயகன் படத்தில் காட்சிகள், வசனங்கள் உட்பட 12 கட்களை பரிந்துரை செய்து, சென்சார் குழு ’ஏ’ சான்றிதழ் வழங்கியுள்ளது
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 15, 2026 at 3:45 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாடு முதலமைச்சரும், நடிகருமான விஜய் நடித்துள்ள ஜனநாயகன் திரைப்படம் வரும் ஜூலை 23ஆம் தேதி வெளியாகும் என படக்குழு அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது.
கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு 'ஜனநாயகன்' திரைப்படத்திற்கு சென்சார் குழு ’ஏ’ சான்றிதழ் வழங்கியது. மேலும் படத்தில் காட்சிகள், வசனங்கள் உட்பட 12 கட்களையும் பரிந்துரை செய்தது.
மொத்தம் 3 மணிநேரம் 3 நிமிடங்கள் ஓடக் கூடியதாக சென்சார் செய்யப்பட்டு, பின்னரே இந்த ஏ சான்றிதழும் கிடைத்துள்ளது. அதன்படி, படத்தில் 20 நொடி காட்சிகள், 10 நொடி காட்சிகளாக குறைக்கப்பட்டுள்ளது. இதனையடுத்து வரும் ஜூலை 23ஆம் தேதி ஜனநாயகன் வெளியாகும் என அப்படத்தின் தயாரிப்பு நிறுவனமான கேவின் புரொடக்ஷன்ஸ் அதிகாரப்பூர்மாக அறிவித்துள்ளது. இப்படம் தமிழ், தெலுங்கு ஆகிய மொழிகளில் வெளியாகிறது. மேலும் ஜனநாயகன் படத்தின் புதிய டிரெய்லர் கட் இந்த வார இறுதியில் வெளியாகும் என கோலிவுட் வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
நடிகர் விஜய்யின் கடைசி படமாக அறிவிக்கப்பட்ட ஜனநாயகன் திரைப்படம் கடந்த ஜனவரி மாதம் 9ஆம் தேதி பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டது. ஆனால் சென்சார் சான்றிதழ் கிடைப்பதில் தாமதம் ஏற்பட்டதால் படக்குழு நீதிமன்றத்தை நாடியது. இதனால் ஜனநாயகன் படத்தின் ரிலீஸ் தள்ளிப்போனது.
Tested by fire.— KVN Productions (@KvnProductions) July 15, 2026
Forged by time.
Built for history.
The tougher the battle,
The louder the victory.#JanaNayaganFromJuly23#JanaNayakuduFromJuly23#JanNetaFromJuly23
The Hon'ble Chief Minister @actorvijay @KvnProductions #HVinoth @hegdepooja @anirudhofficial @thedeol… pic.twitter.com/21xjixgUBM
இதனிடையே ஜனநாயகன் திரைப்படம் ஹெச்டி தரத்தில் இணையத்தில் கசிந்து தமிழ் சினிமா வட்டாரத்தில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. எனினும், முதலமைச்சர் விஜய் இனி சினிமாவில் நடிக்கப் போவதில்லை என அறிவித்துள்ளார். இதன் காரணமாக விஜய் ரசிகர்களும், தவெக தொண்டர்களும் அவரது கடைசி படத்தை திரையரங்கில் பார்க்க ஆவலுடன் உள்ளனர். குறிப்பாக இதுவரை விஜய் திரைப்படங்களில் ‘தளபதி’ என்ற டைட்டில் கார்டு இடம்பெற்று வந்த நிலையில், முதன்முதலாக ‘முதலமைச்சர் விஜய்’ என்ற டைட்டில் கார்டு இடம்பெறவுள்ளது.
இதனால் முன் எப்போதும் இல்லாத அளவிற்கு ஜனநாயகன் திரைப்படம் 1000 திரையரங்குகளுக்கு மேல் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஹெச்.வினோத் இயக்கத்தில் விஜய், பூஜா ஹெக்டே, மமிதா பைஜூ, பாபி தியோல், கௌதம் மேனன் உள்ளிட்ட பலர் நடித்த திரைப்படம் ‘ஜனநாயகன்’. கேவிஎன் புரொடக்ஷன்ஸ் தயாரித்துள்ள இப்படத்திற்கு அனிருத் இசையமைத்துள்ளார்.