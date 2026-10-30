என் பெயரில் ரசிகர் மன்றமா? ஜேசன் சஞ்சய் அறிக்கை வெளியிட்டு விளக்கம்
ஜேசன் சஞ்சய் ’Dude’ திரைப்பட இயக்குநர் கீர்த்திஸ்வரன் இயக்கத்தில், அட்லீ தயாரிப்பில் கதாநாயகனாக நடிக்கப் போவதாக கோலிவுட் வட்டாரத்தில் பேசப்படுகிறது.
Published : October 30, 2026 at 10:57 AM IST
சென்னை: நான் எந்தவித ரசிகர்கள் மன்றமும், சங்கமும் தொடங்கவில்லை என இயக்குநர் ஜேசன் சஞ்சய் அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளார்.
தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய்யின் மகனும், இயக்குநருமான ஜேசன் சஞ்சய், சிக்மா திரைப்படம் மூலம் தமிழ் சினிமாவில் இயக்குநராக அறிமுகமானார். லைகா புரொடக்ஷன்ஸ் தயாரித்த சிக்மா படத்தில் சந்தீப் கிஷன், ஃபரியா அப்துல்லா, சம்பத் ராஜ், ராஜ சுந்தரம் உள்ளிட்ட பலர் நடித்திருந்தனர். தமன் இசையமைத்த 'சிக்மா' திரைப்படம் தமிழ், தெலுங்கு, ஆகிய மொழிகளில் வெளியானது.
இந்நிலையில், ஜேசன் சஞ்சய் திரைப்படங்களில் ஹிரோவாக நடிக்க வேண்டும் என அவரது ரசிகர்களும், விஜய் ரசிகர்களும் சமூக வலைதளத்தில் விருப்பம் தெரிவித்து வந்தனர். இந்நிலையில், ஜேசன் சஞ்சய் தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் தனது அதிகாரப்பூர்வ மற்றும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட சமூக ஊடக கணக்குகளை அறிவித்துள்ளார். மேலும் ஃபேஸ்புக், எக்ஸ், இன்ஸ்டாகிராம் ஆகிய தளங்களில் தனது அங்கீகரிக்கப்பட்ட, அதிகாரப்பூர்வ கணக்குகளை வெளியிட்டுள்ளார்.
My only official accounts are Instagram - jason.sanjay_official , Facebook - JasonSanjay , and X - @official_jsj — Jason Sanjay https://t.co/xdGYHQJqYC— Jason Sanjay Official (@official_jsj) October 29, 2026
மேலும் அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், பிற டிஜிட்டல் தளங்களில் என் பெயர், புகைப்படம், அல்லது அடையாளத்தை பயன்படுத்தி இயக்கும் மற்ற அனைத்டு கணக்குகளும், பக்கங்களும் முற்றிலும் போலியானவை. எனவே மேலேல் குறிப்பிடப்படாத வேறு எந்த கணக்குகளில் இருந்து வரும் பதிவுகள், கருத்துக்கள் (Comments), நேரடிச் செய்திகள் (Messages), அல்லது வணிகத் தொடர்புகளுக்கு நான் எந்த வகையிலும் பொறூப்பல்ல” என தெரிவித்துள்ளார்.
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மேலும் தனது அறிக்கையில், “நாங்கள் எந்தவொரு அதிகாரப்பூர்வ ரசிகர் மன்றத்தையோ, சங்கத்தையோ அல்லது சமூக குழுவையோ அங்கீகரிக்கவில்லை, தொடங்கவில்லை அல்லது அதற்கு அனுமதி அளிக்கவில்லை என்பதை தெரிவித்து கொள்கிறோம்.
எங்களது ‘அதிகாரப்பூர்வ ரசிகர் மன்றம்’ அல்லது ‘அங்கீகரிக்கப்பட்ட குழு’ என்று உரிமை கோரும் எதவொரு குழுக்களும், பக்கங்களும் அல்லது கணக்குகளும் முற்றிலும் அதிகாரப்பூர்வமற்றவை மற்றும் அங்கீகரிக்கப்படாதவை ஆகும்” என கூறியுள்ளார்.
ஹீரோவாக நடிக்கும் ஜேசன் சஞ்சய்?
ஜேசன் சஞ்சய் சிக்மா திரைப்பட ப்ரமோஷன்களில், எதிர்காலத்தில் திரைப்படங்களில் நடிப்பேன் என கூறினார். இந்நிலையில், ‘Dude’ திரைப்பட இயக்குநர் கீர்த்திஸ்வரன் இயக்கத்தில், அட்லீ தயாரிப்பில் ஜேசன் சஞ்சய் ஹீரோவாக ஒரு படத்தில் நடிக்கப் போவதாக கோலிவுட் வட்டாரத்தில் பேசப்படுகிறது.
கீர்த்திஸ்வரன் இயக்கத்தில், சிலம்பரசன் நடிக்கப் போவதாக வெகு நாட்களாக கோலிவுட் வட்டாரத்தில் கிசுகிசுக்கப்படுவது குறிப்பிடத்தக்கது.