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’பதவி மேல ஆசை இல்லை’: முதலமைச்சர் விஜய் மகன் ஜேசன் சஞ்சய்யின் ’சிக்மா’ பாடல் வெளியீடு

ஜேசன் சஞ்சய் இயக்கத்தில் சந்தீப் கிஷன், ராஜூ சுந்தரம் உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ள சிக்மா படத்திற்கு தமன் இசையமைத்துள்ளார்.

சிக்மா பாடல் போஸ்டர்
சிக்மா பாடல் போஸ்டர் (LYCA PRODUCTIONS)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 5, 2026 at 11:59 AM IST

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சென்னை: முதலமைச்சர் விஜய்யின் மகன் ஜேசன் சஞ்சய் இயக்கியுள்ள ’சிக்மா’ படத்தின் முதல் சிங்கிள் வெளியாகியுள்ளது.

லைகா புரொடக்‌ஷன் தயாரிப்பில், முதலமைச்சர் விஜய் மகன் ஜேசன் சஞ்சய் இயக்கியுள்ள திரைப்படம் ‘சிக்மா’ (Sigma). இப்படத்தில் சந்தீப் கிஷன் கதாநாயகனாக நடிக்க, இசமையமைப்பாளர் தமன் இசையமைத்துள்ளார். மேலும் இப்படத்தில் ராஜு சுந்தரம், சம்பத், அன்புதாசன் ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளனர்.

வரும் ஜூலை 31ஆம் தேதி சிக்மா திரைப்படம் திரையரங்குகளில் வெளியாகும் என என படக்குழு அதிகாரபூர்வமாக அறிவித்துள்ளது. இந்நிலையில், இப்படத்தின் முதல் சிங்கிள் ‘sigma style' பாடல் வெளியாகி, ரசிகர்கள் மத்தியில் வைரலாகி வருகிறது. தமன் இசையில் இந்த பாடலை ஸ்மைல் துப்பாகிஸ், எம்.சி ரூட் ஆகியோர் இணைந்து பாடியுள்ளனர்.

குறிப்பாக, பாடல் வரிகள் கவனம் பெற்றுள்ளது. இப்பாடலில், "எல்லோருக்கும் எல்லாம் வேண்டும், தகுதி தரம் பார்த்து பேசுறதில்ல Moral.. பதவி மேல ஆசை இல்லை.." போன்ற வரிகள் இடம்பெற்றுள்ளது. மேலும் ரசிகர்களை உற்சாகப்படுத்தும் வகையில், ஜேசன் சஞ்சய் நடனம் ஆடியுள்ளார்.

இப்பாடலின் இறுதியில் ‘போக்கிரி’ படத்தில் விஜய் கைதாகி புகைப்படம் எடுப்பது போன்ற காட்சியும், சிக்மா படத்தின் முதல் சிங்கிள் பாடலில் இடம்பெற்றுள்ளது. இப்பாடல் வரிகளை முதலமைச்சர் விஜய்யின் சினிமா ரசிகர்கள் சமூக வலைதளத்தில் பகிர்ந்து வருகின்றனர். மேலும் இளம் வயது விஜய்யை பார்ப்பது போல இருப்பதாகவும் ரசிகர்கள் கருத்து தெரிவித்து வருகின்றனர்.

முதலமைச்சர் விஜய் தனது திரை வாழ்க்கையில் ஆரம்ப காலகட்டம் முதல் தனது பாடல்களில் சமூகம் சார்ந்த கருத்துக்களை வெளிப்படுத்தியுள்ளார். மேலும், அவரது படங்களில் சர்ச்சைக்குரிய வசனங்களும் அப்போதைய காலகட்டங்களில் பேசுபொருளானது. இதனைத்தொடர்ந்து, தமிழ் சினிமாவில் உச்சத்தில் இருக்கும் போதே அதிலிருந்து விலகி, அரசியல் களம் கண்டு வெற்றி விஜய் வெற்றி பெற்றார்.

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இந்நிலையில், அவரது மகன் ஜேசன் சஞ்சய் இயக்கியுள்ள படத்தின் பாடல் வரிகளிலும் சமூகம் சார்ந்த கருத்துக்கள் இடம்பெற்றுள்ளது கவனம் ஈர்த்துள்ளது. முதலமைச்சர் விஜய் இனி சினிமாவில் நடிக்கப் போவதில்லை என அறிவித்துவிட்ட நிலையில், ஜேசன் சஞ்சய் இயக்கியுள்ள சிக்மா படத்திற்கு எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது. முன்னதாக முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான தவெக கட்சி பாடலுக்கும், ’சிக்மா’ படத்தின் இசையமைப்பாளர் தமன் இசையமைத்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

TAGGED:

JASON SANJAY
CM VIJAY SON
ஜேசன் சஞ்சய்
சிக்மா
SIGMA FIRST SINGLE

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