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‎சட்டப்பேரவையில் விஜய் சார் கலக்கிக் கொண்டிருக்கிறார்- நடிகர் நானி பெருமிதம்

நடிகை ‎கயாடு லோஹர் தற்போது மாரி செல்வராஜின் படத்தில் நடித்துக் கொண்டிருப்பதால் பத்திரிகையாளர் சந்திப்பிற்கு வரவில்லை என்று நடிகர் நானி விளக்கம் அளித்துள்ளார்.

தி பாரடைஸ் படக்குழுவினரின் செய்தியாளர் சந்திப்பு
தி பாரடைஸ் படக்குழுவினரின் செய்தியாளர் சந்திப்பு (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 17, 2026 at 11:00 PM IST

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சென்னை: சட்டப்பேரவை நிகழ்வுகளில் சில காணொளிகளை நான் பார்த்திருக்கிறேன்; சட்டப்பேரவையில் விஜய் சார் கலக்கிக் கொண்டிருக்கிறார் என்று நடிகர் நானி தெரிவித்துள்ளார்.

நடிகர் நானி நடிப்பில் இயக்குநர் ஸ்ரீகாந்த் ஒடேலா இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள திரைப்படம் ‘தி பாரடைஸ்’ (The Paradise). நானி- இயக்குநர் ஸ்ரீகாந்த் ஒடேலா கூட்டணி ஏற்கனவே ‘தசரா’ திரைப்படத்தில் இணைந்து பணியாற்றிய நிலையில், இந்தப் படம் அவர்களின் அடுத்த கூட்டணியாக உருவாகியுள்ளது.

இந்த திரைப்படம் வரும் செப்.24- ஆம் தேதி அன்று உலகம் முழுவதும் திரையரங்குகளில் வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் இப்படமானது தமிழ், தெலுங்கு, இந்தி, கன்னடம், மலையாளம், பெங்காலி, ஆங்கிலம் மற்றும் ஸ்பானிஷ் உள்ளிட்ட எட்டு மொழிகளில் படம் வெளியாக உள்ளது. படத்தில் பாலிவுட் நடிகரும், நடனக் கலைஞருமான ராகவ் ஜுயால் வில்லன் கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளார்.

இந்த நிலையில் ‘தி பாரடைஸ்’ படக்குழுவினர் சென்னையில் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்தனர். அப்போது பேசிய நடிகர் நானி, "‎அனைவருக்கும் வணக்கம், ‎நான் நல்ல நடிகனா, இல்லையா என எனக்கு தெரியாது; ஆனால் நான் ஒரு நல்ல ஆடியன்ஸ். உங்கள் மாதிரி தான் நானும். மாஸ் ஃபிலிம் தான் 'தி பாரடைஸ்'. என்னுடைய திரைப்படத்தில் மிகவும் உழைப்புப் போட்ட படம் இது, மிகவும் எதிர்பார்க்கிற படம் இது, தரமான சம்பவம் காத்திருக்கிறது. தமிழ் சினிமா எனக்கு ஒரு பைபிள் போன்றது.

‎எனது சினிமா அறிவும், சினிமா மீதான காதலும், ஆர்வமும் இங்கிருந்துதான் தொடங்கியது. கமல் சார், மணி சார், பாரதிராஜா சார், பாக்யராஜ் சார் உள்ளிட்ட பல முன்னணி ஜாம்பவான்களின் படைப்புகளைப் பார்த்தே சினிமாவை அணுகும் விதத்தை கற்றுக்கொண்டேன். ‎ஒவ்வொரு முறையும் சென்னை வரும்போது, சொந்த வீட்டிற்கு வருவது போன்ற உணர்வு ஏற்படுகிறது. இந்த நகரத்துடன் எனக்கு மிகவும் நெருக்கமான, தனிப்பட்ட ஒரு பிணைப்பு இருப்பதை உணர்கிறேன். முதல் நாளிலிருந்தே இங்குள்ள மக்கள் என்னை தங்கள் குடும்பத்தில் ஒருவராக ஏற்றுக்கொண்டுள்ளனர்.

‎எனக்கும், சென்னைக்கும் ஏதோ ஒரு முந்தைய பிறவித் தொடர்பு இருப்பது போன்ற உணர்வு எப்போதும் எனக்கு உண்டு. அதை என்னால் வார்த்தைகளால் விளக்க முடியாது. ஆனால், அந்த உணர்வை எப்போதும் உணர முடிகிறது. ‎அதனால்தான் நான் எங்கு சென்றாலும், என்னுடைய ஒருபகுதி எப்போதும் சென்னையுடன் இணைந்தே இருக்கும்" என்றார்.

‎படத்தின் முன்னோட்ட புகைப்படத்தில் நீங்களும், கதாநாயகியும் புகைப்பிடிப்பது போன்ற காட்சி இடம் பெற்றிருக்கிறது, இதனை தவிர்த்து இருக்கலாமே? என செய்தியாளர்கள் எழுப்பிய கேள்விக்கு பதிலளித்த நடிகர் நானி, "‎ஒரு திரைப்படத்தில் கொலை செய்வது போன்ற காட்சிகள் கூட இருக்கும். இது வெறும் சினிமா மட்டுமே. இருப்பினும் இதில் அதுபோன்ற காட்சி இடம் பெறுவதற்கு காரணமாவது குழந்தைகளை திரைப்படத்திற்கு அழைத்து வரும்பொழுது இதுபோன்ற காட்சிகள் இருக்கும் என்பதால் குழந்தைகளை அழைத்து வருவது தவிர்க்க வேண்டும் என்பதற்காகவே இந்த மாதிரி முன்கூட்டியே நாங்கள் வெளியிட்டோம்" என்றார்.

நடிகை ‎கயாடு லோஹர் பத்திரிகையாளர் சந்திப்புகளுக்கு ஏன் வரவில்லை? என்ற கேள்விக்கு பதிலளித்த நடிகர் நானி, "‎ அவர் தற்போது மாரி செல்வராஜின் படத்தில் நடித்து கொண்டிருப்பதால் வரவில்லை; மற்றபடி வேறு ஒன்றும் இல்லை" என்றார்.

சினிமாவில் இருந்து முதலமைச்சர் விஜய் வந்திருக்கிறார், இதை நீங்கள் எப்படி பார்க்கிறீர்கள்? என்ற கேள்விக்கு பதிலளித்த நடிகர் நானி, "இது மிகவும் ஆச்சரியமாக இருக்கிறது சார். நடிகர்களாகிய எங்களுக்கு மக்கள் அளிக்கும் அன்பு அப்படிப்பட்டது. இங்கு மிகப்பெரிய நட்சத்திரமாக விஜய் சார் இருக்கிறார். அவர் மீது தமிழ்நாட்டு மக்கள் வைத்திருக்கும் நம்பிக்கை மிகப்பெரியது.

திரையரங்க வசூலில் அதிகம் ஈட்டும் நட்சத்திரம் என்பதற்காக மட்டுமே மக்கள் அவருக்கு வாக்களிப்பதாக நான் நினைக்கவில்லை. பல ஆண்டுகளாக 'விஜய் நம்மில் ஒருவர்' என்ற உணர்வை மக்களிடம் ஏற்படுத்தியிருக்கிறார். அனைவரையும் ஒரு குடும்பமாக உணர வைத்திருக்கிறார். அதன்மூலம் பல ஆண்டுகளாக ஒரு நம்பிக்கை உருவாகியுள்ளது.

அடுத்த சில ஆண்டுகளின் ஆட்சி சிறப்பாக அமையும் என்று நம்புகிறேன். சட்டப்பேரவை நிகழ்வுகளில் சில காணொளிகளை நான் பார்த்திருக்கிறேன். அங்கு விஜய் சார் கலக்கிக் கொண்டிருக்கிறார்" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

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TAGGED:

நடிகர் நானி பேட்டி
‎சட்டப்பேரவை
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