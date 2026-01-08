பாக்யராஜின் ஒரு படத்தை கூட நான் தவறவிட்டது கிடையாது - முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் நெகிழ்ச்சி
சென்னையில் படம் பார்த்தால், கூட்டம் அதிகமாக இருக்கும் என்பதால் குரோம்பேட்டை வெற்றி திரையரங்குக்கு சென்று பாக்ஸில் அமர்ந்து படம் பார்ப்பேன் என முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் கூறினார்.
சென்னை: மனதை தொடக்கூடிய திரைக்கதை அம்சத்துடன் படம் எடுப்பவர் பாக்யராஜ் என்றும், அவரது ஒரு படத்தை கூட நான் பார்க்காமல் தவறவிட்டது கிடையாது எனவும் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தெரிவித்தார்.
நடிகரும், இயக்குநருமான பாக்யராஜ் திரைத்துறையில் தனது 50 ஆண்டுகளை நிறைவு செய்ததை கொண்டாடும் வகையில், ‘பாக்யராஜ் 50’ பாராட்டு விழா சென்னை கலைவாணர் அரங்கில் நடைபெற்றது. இதில் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் கலந்துகொண்டார். இவ்விழாவில் அமைச்சர் சேகர்பாபு, நடிகர்கள் கமல்ஹாசன், சரத்குமார், ராதிகா, பார்த்திபன் உள்ளிட்ட பலர் கலந்துகொண்டனர்.
விழாவில் பேசிய முதலமைச்சர், “எழுத்தாளர், திரைக்கதை வசனகர்த்தா, கதையாசிரியர், இயக்குநர், நடிகர், அரசியல்வாதி என பன்முகத்தன்மை கொண்டவர் பாக்யராஜ். இவர் பெரும்பாலும் குடும்பப்பாங்கான திரைப்படங்களை எடுப்பது உண்டு. அவருடைய படங்கள் ஒவ்வொன்றையும் நான் பார்த்திருக்கிறேன். ஒரு படத்தை கூட நான் தவறவிட்டது கிடையாது. சென்னையில் படம் பார்த்தால், கூட்டம் அதிகமாக இருக்கும்; வசதியாக பார்க்க முடியாது. இன்றைக்கு துணை முதலமைச்சராக இருக்கக்கூடிய உதயநிதி அப்போது கைக்குழந்தையாக இருந்தார்.
அதனால் எங்கேயாவது அழைத்துக் கொண்டு சென்றால் அழுது கொண்டிருப்பான். அதற்காக குரோம்பேட்டையில் இருக்கக்கூடிய வெற்றி தியேட்டர் மற்றும் பல்லாவரத்தில் உள்ள தியேட்டருக்கு சென்று பாக்ஸில் உட்கார்ந்து படம் பார்ப்பேன்.
பாக்யராஜ் திரைப்படங்களை நாம் கவனித்துப் பார்த்தால், கதைக்காக பாக்யராஜா? பாக்யராஜுக்காக கதையா? என்று சொல்லக்கூடிய அளவிற்கு, நம் மனதை தொடக்கூடிய அளவிற்கு, வெற்றிப் படங்களாக குவித்து, வெற்றி நாயகனாக வலம் வந்தவர். 50 ஆண்டுகாலம் நிறைவு பெற்றிருக்கக்கூடிய அவருக்கு, என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துகள். பாக்யராஜ் எப்படி கலைஞரை நினைத்து என்னை அழைத்திருப்பதாக சொன்னாரோ, அதை உணர்ந்து நானும் என்னுடைய சார்பில் அல்லாமல், கலைஞர் கருணாநிதி அவர்களின் சார்பில், அவரை மனதார வாழ்த்துகிறேன்” என்றார்.
பாக்யராஜ் 50
நடிகர் பாக்யராஜ், இயக்குநர் பாரதிராஜாவின் முதல் படமான ‘16 வயதினிலே’ திரைப்படத்தில் உதவியாளராக தமது திரை பயணத்தை தொடங்கினார். தொடர்ந்து ‘கிழக்கே போகும் ரயில்’ படத்தில் உதவி இயக்குநராக பணியாற்றினார். இதனையடுத்து, ‘புதிய வார்ப்புகள்’ படத்தின் மூலம் வசனக்கர்த்தாவாக மட்டுமன்றி, கதாநாயகனாகவும் அறிமுகமமானார். பின்னர், ‘சுவர் இல்லாத சித்திரங்கள்’ என்ற படத்தை இயக்கி, கதாநாயகனாகவும் நடித்திருந்தார்.
அடுத்து வெளியான ‘மௌன கீதங்கள்’, ’இன்று போய் நாளை வா’ ஆகியவை பாக்யராஜாவிற்கு வெற்றியை தேடி தந்தது. அவரது ‘சின்ன வீடு’, ’எங்க சின்ன ராசா’, ’இது நம்ம ஆளு’ போன்ற படங்களுக்கு பெரிய வசூலையும், விருதுகளையும் பெற்றுத்தந்தன. 1977-ல் தனது திரப்பயணத்தை தொடங்கிய பாக்கியராஜ் திரையுலகில் 50 ஆண்டுகளை தற்போது நிறைவு செய்துள்ளார்.