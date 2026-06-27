பாக்யராஜ் திரைக்கதையை பாராட்டிய அமிதாப் பச்சன்: பன்முகக் கலைஞரின் திரைப் பயணம்
25க்கும் மேற்பட்ட படங்களை இயக்கியுள்ள அமிதாப் பச்சன், 75க்கும் மேற்பட்ட படங்களில் கதாநாயகனாகவும், குணச்சித்திர வேடங்களிலும் நடித்துள்ளார்.
Published : June 27, 2026 at 1:18 PM IST
சென்னை: தமிழ் திரையுலகில் தனி முத்திரை பதித்த கே. பாக்யராஜ், பாலிவுட் சூப்பர் ஸ்டார் அமிதாப் பச்சனை இயக்கி அசத்தியது பலருக்கு தெரிந்திருக்காது; அவர் இயக்கிய ‘ஆக்ரி ராஸ்தா’ திரைப்படம், தனது தலைசிறந்த 10 படங்களில் நிச்சயமாக இருக்கும் என அமிதாப் பச்சன் கூறியிருப்பது பாக்யராஜின் தங்க கிரீடத்தில் பதித்த வைரக்கல்லாக பார்க்கப்படுகிறது.
1980களின் 'திரைக்கதை மன்னன்' என்று திரையுலகினரால் போற்றப்படும் கே.பாக்யராஜ் 1951ஆம் ஆண்டு, ஜனவரி மாதம் 7ஆம் தேதி ஈரோட்டில் உள்ள கிருஷ்ணசாமி நாயுடு - அமராவதி தம்பதியருக்கு மகனாகப் பிறந்தார்.
சிறுவயதில் இருந்து சினிமாத்துறையில் மிகுந்த ஈடுபாடு கொண்ட பாக்யராஜ், துவக்க காலத்தில் கதாநாயகனாக வேண்டும் என்கிற ஆசையில், சென்னை வந்து பல்வேறு ஸ்டூடியோக்களில் சென்று வாய்ப்பு தேடியுள்ளார். அப்போது வாய்ப்பு கிடைக்காத நிலையில், இயக்குநராக ஆக வேண்டும் என்று தீர்க்கமாக முடிவெடுத்து, உதவி இயக்குனராக வேண்டும் என அப்போதைய காலகட்டத்தில், பிரபலமாக இருந்த இயக்குநர்களை அணுகியுள்ளார்.
திரைக்கதை மூலம் தடம் பதித்த பாக்யராஜ்
அப்போது, 1978-ஆம் ஆண்டு ’16 வயதினிலே’ படம் மூலம் இயக்குநர் பாரதிராஜாவிடம் உதவி இயக்குநராக சேர்ந்த பாரதிராஜா, அப்படத்தின் திரைக்கதையிலும் பணியாற்றினார். தொடர்ந்து, பாரதிராஜாவின் இரண்டாவது படமான 'கிழக்கே போகும் ரயில்' படத்தில் கவுண்டமணியுடன் ஒரே ஒரு காட்சியில் தோன்றி நடித்தார். முதல் படத்தில் தற்செயலாக ஒரு காட்சியில் தோன்றிய பாக்யராஜ், பாரதிராஜாவின் மூன்றாவது படமான 'சிகப்பு ரோஜாக்கள்' படத்தில் இரண்டு காட்சிகளில் நடித்து, வசனமும் எழுதினார்.
கதாநாயகனாக அறிமுகம்
பின்னர் பாரதிராஜா இயக்கிய ’புதிய வார்ப்புகள்’ படம் மூலம் கதாநாயகனாக அறிமுகமானார். கதாநாயகனாக வெற்றி பெற்ற பின்னர் சுதாகர், சுமதி நடித்த 'சுவர் இல்லாத சித்திரங்கள்' படத்தின் மூலம் இயக்குநராக அறிமுகமான பாக்யராஜ், அதில் ஒரு குணச்சித்திரப் கதாபாத்திரத்திலும் நடித்திருந்தார். இப்படம் மக்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பை பெற்றது.
ராஜேஷ் அறிமுகமான 'கன்னிப்பருவத்திலே' படத்திற்கு திரைக்கதை வசனம் எழுதி, வில்லனாக நடித்த பாக்யராஜ், ‘ஒரு கை ஓசை’ என்கிற படத்தின் மூலம் தயரிப்பாளராகவும் உயர்ந்தார். தொடர்ந்து அவர் இயக்கிய 'மௌன கீதங்கள்' 'இன்று போய் நாளை வா', படங்கள், மாபெரும் வெற்றிப் படங்களாக அமைந்தன. இப்படங்கள் அவரை அனைத்து தரப்பு மக்களிடமும் கொண்டு சேர்த்தது. ’இது நம்ம ஆளு’ படத்தின் மூலம் இசையமைப்பாளர் அவதாரம் எடுத்த பாக்யராஜ், அதன்பின்னர் பல படங்களுக்கு இசையமைத்தார்.
பாக்யராஜை பாராட்டிய அமிதாப் பச்சன்
நீண்ட இடைவெளிக்குப் பிறகு இவர், தனது குருநாதர் பாரதிராஜாவுடன் இணைந்து, பணியாற்றிய படம் ’ஒரு கைதியின் டைரி’. கமல்ஹாசன் இரட்டை வேடங்களில் நடித்த அந்தப் படம், மிகச் சிறந்த வெற்றிப்படமாக அமைந்தது.
மேலும் ‘ஒரு கைதியின் டைரி’ திரைப்படத்தின் இந்திப் பதிப்பில் அமிதாப் பச்சன் கதாநாயகனாக நடிக்க, ’ஆக்ரி ராஸ்தா’ என்ற பெயரில் பாக்யராஜ் இயக்கினார். மேலும் இந்தி படம் தொடர்பாக மேடை நிகழ்ச்சிகள் அமிதாப் பச்சனின் தலைசிறந்த 10 படங்களில் நிச்சயமாக ’ஆக்ரி ராஸ்தா’ இருக்கும் என மகிழ்ச்சியோடு கூறினார்.
பாக்யராஜ் தமிழில் இயக்கிய பல படங்கள் இந்தி, தெலுங்கு உள்ளிட்ட பல மொழிகளில் ரீமேக் செய்யப்பட்டு வெற்றி பெற்றுள்ளன. திரைப்படத் துறையோடு மட்டுமில்லாமல், எழுத்துலகிலும் தன் முத்திரையைப் பதித்த இவர், கடந்த இருபது ஆண்டுகளாக ’பாக்யா’ என்ற வார இதழின் ஆசிரியராக இருந்து வருகிறார். இந்திய சினிமாவில் பிரபல திரைக்கதை ஆசிரியராக திகழ்ந்த பாக்யராஜ், பல விருதுகளை பெற்றுள்ளார்.
அதன்படி, 'புதிய வார்ப்புகள்' படத்தின் சிறந்த வசனத்திற்காகவும், 'தாய்க்குலமே தாய்க்குலமே' படத்தின் சிறந்த திரைக்கதைக்காகவும் தமிழ்நாடு அரசின் விருது பெற்ற இவர், 'ஒரு கை ஓசை' படத்தில் சிறந்த நடிப்பிற்காக தமிழ்நாடு அரசின் விருதினைப் பெற்றார். மேலும் பாக்யராஜ் பிலிம்பேர் மற்றும் சினிமா எக்ஸ்பிரஸ் விருதுகளைப் பலமுறை பெற்றுள்ளார். தமிழ் சினிமா ஹீரோக்கள், ஆக்ரோஷமாக நடித்துக் கொண்டிருந்த கால கட்டத்தில், இலகுவான மற்றும் இயல்பான நடிப்பால் ரசிகர்களை கவர்ந்தார்.
மறைந்த முன்னாள் முதலமைச்சர் எம்.ஜி.ஆர் நடித்து பாதியில் நின்று போன ’அண்ணா நீ என் தெய்வம்’ திரைப்படத்தின் காட்சிகளை வைத்து, அதற்கு புதிய திரைக்கதை எழுதி ’அவசர போலீஸ் - 100’ என்ற பெயரில் புதிய படத்தை உருவாக்கினார். அந்த படத்தை வெளியிட்டது பாக்யராஜின் தனித் திறமை சான்று என பலரால் பாராட்டப்பட்டது.
இவர் உதவி இயக்குனராக இருந்த போது இவருக்கு உதவியவர் பிரவீணா என்ற நடிகை. அப்போது முதலே இவர்கள் இருவருக்குமிடையே காதல் இருந்தது. கதாசிரியராக அறிமுகமாகி இயக்குனராக உயர்ந்து வெற்றிகரமான கதானாயகன் என்ற இடத்தைப் பிடித்த பிறகு, 1981 ஆம் ஆண்டில் பிரவீணாவை மணந்து காதலுக்கு ஒரு கவுரவத்தை ஏற்படுத்தித் தந்தவர் இவர்.
பாக்யராஜ் தான் நடித்த ’பாமா ருக்மணி’ படத்தில் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்த நடிகை பிரவீணாவை கடந்த 1981ஆம் ஆண்டு திருமணம் செய்து கொண்டார். ’இன்று போய் நாளை வா’, ’மௌன கீதங்கள்’, போன்ற பலபடங்களில் இவருடன் நடித்த பிரவீணா, மஞ்சள் காமாலை நோய் காரணமாக 1983ஆம் ஆண்டில் மறைந்தார்.
பின்னர் ’டார்லிங் டார்லிங்’ திரைப்படத்தில் நாயகியாக நடித்த பூர்ணிமா ஜெயராமை பாக்யராஜ் இரண்டாவதாக மணந்தார். இவர்களுக்கு, சரண்யா என்ற மகளும் சாந்தனு என்ற மகனும் உள்ளனர். தனது மகள் சரண்யாவை ’பாரிஜாதம்’ என்ற திரைப்படத்தில் தன் இயக்கத்திலேயே கதாநாயகியாக அறிமுகம் செய்தார். அதேபோல் சாந்தனு ’சக்கரக்கட்டி’ படத்தில் கதாநாயகனாக அறிமுகமாகி, தொடர்ந்து நடித்து வருகிறார்.
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கதாநாயகனாக நடித்த பின், ஒரு கால கட்டத்தில் குணச்சித்திர வேடங்களுக்கு நடிக்கத் தொடங்கிய பாக்யராஜ், ’உனக்கும் எனக்கும்’ ’சம்திங் சம்திங்’, ’உத்தம புத்திரன்’, ’வாகை சூட வா’, துப்பறிவாளன் என எண்ணற்ற படங்களில் நடித்துள்ளார். பாக்யராஜின் தனித்துவமான படைப்புகள் தமிழ் சினிமாவில் என்றென்றும் நிலைத்திருக்கும்.