ETV Bharat / entertainment

'என்ன வேண்டுமென்று கேளுங்கள், செய்து தருகிறேன்' என்றார் முதல்வர் விஜய் - திரைப்பட இயக்குநர்கள் பெருமிதம்

எம்.ஜி.ஆருக்கும், ஜெயலலிதாவுக்கும் என்ன விமர்சனங்கள் இருந்ததோ அதே போல இவருக்கும் உள்ளது. சினிமா துறையில் இருந்து வந்தவர்கள் அனைவரும் சிறந்த முறையில் ஆட்சி செய்தார்கள். இவரும் செய்வார்.

செய்தியாளர்களை சந்தித்த இயக்குநர்கள்
செய்தியாளர்களை சந்தித்த இயக்குநர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 19, 2026 at 7:36 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: முதல்வருக்கு நேரம் தர வேண்டும். இப்போது தான் குழந்தை பிறந்திருக்கிறது. அதற்குள் நடக்கவில்லை, ஓடவில்லை என்று கூறக் கூடாது என தமிழ்நாடு திரைத்துறை இயக்குநர்கள் சங்க நிர்வாகிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.

சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் தமிழ்நாடு திரைத்துறை இயக்குநர்கள் சங்க நிர்வாகிகள், முதலமைச்சர் விஜய்யை இன்று சந்தித்தனர். இதன் பிறகு சங்கத்தின் செயலாளர் ஆர்.வி.உதயகுமார் மற்றும் பொருளாளர் பேரரசு உள்ளிட்டோர் கூட்டாக செய்தியாளர்களை சந்தித்தனர்.

அப்போது பேசிய அவர்கள், "தமிழ் திரைத்துறை இயக்குநர்கள் சங்கம் சார்பாக, முதல்வர் விஜய்யை சந்தித்து வாழ்த்து தெரிவித்தோம்.

என்ன வேண்டுமென்று கேளுங்கள், நான் செய்து தருகிறேன் என்று முதல்வர் கேட்டார். அந்த பாசத்தை எங்களால் மறக்க முடியவில்லை.
அமைதியானவராகவும், வேகமாக செயல்படும் முதல்வராகவும் விஜய் உள்ளார். இதற்கு முன் இப்படி ஒரு முதல்வரை நாங்கள் பார்த்ததில்லை.

அவர் இப்போது தான் முதல்வராகி இருக்கிறார். வந்த உடனே இது வேண்டும், அது வேண்டும் என்று நாங்கள் எந்தக் கோரிக்கையும் வைக்கவில்லை.

நாங்கள் எல்லோரும் முதலமைச்சர் விஜய்யுடன் நெருங்கிப் பழகியவர்கள். அவர் அரசியலில் பெரும் வளர்ச்சி பெற வேண்டும். திரைத் துறைக்காக நிறைய செய்ய அவர் காத்திருக்கிறார். முதலமைச்சராக இப்போது தான் வந்திருக்கிறார். அவருக்கு நேரம் கொடுக்க வேண்டும்.

எம்.ஜி.ஆருக்கும், ஜெயலலிதாவுக்கும் என்ன விமர்சனங்கள் இருந்ததோ அதே போல இவருக்கும் உள்ளது. சினிமா துறையில் இருந்து வந்தவர்கள் அனைவரும் சிறந்த முறையில் ஆட்சி செய்தார்கள். இவரும் செய்வார்.

திரைத்துறையில் இருந்து யார் அரசியலுக்கு வந்தாலும் கூத்தாடி, கூத்தாடி என்பார்கள். ஆனால் கடவுள் சிவனும், நடராஜரும் கூத்தாடிகள் தான். கூத்தாடி என்பதை நாங்கள் பெருமையாக எடுத்துக் கொள்கிறோம்.

தமிழ் குடிமகனாக நாங்கள் வைக்கும் கோரிக்கை என்னவென்றால், முதல்வருக்கு நேரம் தர வேண்டும். இப்போது தான் குழந்தை பிறந்திருக்கிறது. அதற்குள் அந்த குழந்தை நடக்கவில்லை, ஓடவில்லை என்று கூறக் கூடாது. அவருக்கு நேரம் தாருங்கள். நாங்களும் அவருக்கு நேரம் தருவோம்" என்றனர்.

திரைத் துறையினரை பற்றி யார் என்ன விமர்சன வார்த்தைகள் சொன்னாலும் சொல்லிக் கொண்டே இருக்கட்டும் என்று திரைத்துறையை தமிழக முதல்வர் வைத்திருக்க வேண்டும் என விஷால் கூறியதற்கு பதில் அளித்த அவர்கள், "திரைத் துறையை கவனிக்கும் அமைச்சர் ராஜ்மோகனையும் பார்த்தோம். 10 ஆம் வகுப்பு தேர்வு முடிவுகள் நாளை வெளியாக உள்ள சூழலிலும் எங்களை சந்தித்தார்.

முதல்வர் ஆட்சி பொறுப்பேற்றுடன் டாஸ்மாக் தொடர்பாக நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருகின்றன. கடந்த ஆட்சியில் இருந்த திட்டங்களையும் முதல்வர் தொடர்ந்து செயல்படுத்தி வருகிறார். ஒரு நல்ல அரசு செய்ய வேண்டிய விஷயங்களை முதல் மூன்று நாட்களிலேயே செய்து காட்டி முதல்வர் விஜய் அசத்தியுள்ளார். இந்த ஆட்சி சிறப்பாக தொடர வேண்டும் என்று அனைவரும் ஆசைப்படுகிறோம்.

அவரை இதற்கு முன்பு எப்படி பார்த்தோமோ, அதே போலத் தான் இப்போதும் பார்க்கிறோம். மிகச் சிறப்பான ஆட்சி அமையும்" என்றனர்.

TAGGED:

TN CM VIJAY
TN CINEMA
TN CINEMA DIRECTORS ASSOCIATION

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.