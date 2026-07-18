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'தி ஒடிசி' இந்திய பாக்ஸ் ஆபீஸில் அசுர வேட்டை| முதல் நாள் வசூல் எவ்வளவு தெரியுமா?

கிறிஸ்டோபர் நோலன் இயக்கியுள்ள ’தி ஒடிசி’ திரைப்படம் சினிமா வரலாற்றில் ஐமேக்ஸ் தொழில்நுட்பத்தில் உருவாக்கப்பட்ட முதல் முழு நீள திரைப்படம் என்ற சாதனை படைத்துள்ளது.

’தி ஒடிசி’ திரைப்பட போஸ்டர்
’தி ஒடிசி’ திரைப்பட போஸ்டர் (Film Poster)
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By ANI

Published : July 18, 2026 at 12:23 PM IST

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சென்னை: கிறிஸ்டோஃபர் நோலன் இயக்கத்தில் வெளியான ‘தி ஒடிசி’ திரைப்படம் இந்தியாவில் முதல் நாள் வசூலில் புதிய சாதனை படைத்துள்ளது.

2 ஆயிரம் கோடி ரூபாய்க்கு மேல் பிரமாண்ட பட்ஜெட்டில் உருவான 'தி ஒடிசி' திரைப்படம், இந்தியாவில் ஆங்கிலம், தமிழ், ஹிந்தி, தெலுங்கு ஆகிய மொழிகளில் ஜூலை 18 அன்று வெளியாகியுள்ளது. பிரபல சினிமா வர்த்தக இணையதளமான ’சாக்னில்க்’ வெளியிட்டுள்ள தரவுகளின் படி, இந்தியாவில் 8,413 திரைகளில் 'தி ஒடிசி' திரைப்படம் வெளியானது. அதில் முதல் நாளில் 20.76 கோடி ரூபாய் வசூல் செய்துள்ளது.

இந்தியாவில் ஆங்கிலத்தில் 4,401 காட்சிகள் திரையிடப்பட்டு 13.75 கோடி ரூபாய் வசூல் செய்துள்ளது. தமிழில் 486 காட்சிகள் திரையிடப்பட்டு 65 லட்ச ரூபாய் வசூலித்துள்ளது.

ஒடிசி திரைப்படக் குழு
ஒடிசி திரைப்படக் குழு (ANI)

இந்தியாவில் பல மொழிகளில் வெளியானாலும், அதிகபட்சமாக 70 சதவீதம் பேர் ஆங்கில மொழியில் 'தி ஒடிசி' திரைப்படத்தை பார்த்துள்ளனர். இதன் மூலம் இந்தியாவில் முதல் நாள் வசூலில் சாதனை படைத்த ஹாலிவுட் திரைப்படங்கள் வரிசையிலும் இடம்பிடித்துள்ளது. இந்த வரிசையில் ’Avatar fire and ash’ மற்றும் ’Deadpool Wolverine’ ஆகிய படங்களும் ஏற்கெனவே இடம் பெற்றுள்ளன.

இது மட்டுமின்றி டிக்கெட் முன்பதிவிலும் 'தி ஒடிசி' திரைப்படம் சாதனை படைத்துள்ளது. முதல் நாளில் மட்டும் இந்தியாவில் 3 லட்சத்து 96 ஆயிரம் டிக்கெட்கள் விற்பனையாகியுள்ளன. இதன் மூலம் இந்தியாவில் டிக்கெட் முன்பதிவில் சாதனை படைத்த ஹாலிவுட் திரைப்படங்கள் வரிசையில் 'தி ஒடிசி' திரைப்படம் 4-வது இடம் பிடித்துள்ளது. வார இறுதி நாட்களில் 'தி ஒடிசி' திரைப்படம் இந்தியாவில் மட்டும் 50 கோடி ரூபாய்க்கு மேல் வசூலிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

நடிகர் டாம் ஹாலண்ட்
நடிகர் டாம் ஹாலண்ட் (ANI)

இத் திரைப்படம் உலகளவிலும் வசூல் சாதனை படைத்து வருகிறது. முதல் வார இறுதியில் அமெரிக்காவில் மட்டும், 1000 கோடி ரூபாய்க்கும் மேல் வசூல் செய்து சாதனை படைக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

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கிறிஸ்டோஃபர் நோலன் இயக்கத்தில் மேட் டாமன், டாமன், எம்மா ஹாத்வே, ராபர்ட் பாடின்சன் உள்ளிட்ட பலர் நடித்த ஒடிசி திரைப்படம் ஐமேக்ஸ் கேமராவில் முழுவதுமாக உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. சினிமா வரலாற்றில் ஐமேக்ஸ் தொழில்நுட்பத்தில் உருவாக்கப்பட்ட முதல் முழு நீள திரைப்படம் ’தி ஒடிசி’.

மேலும் இந்த தொழில்நுட்படத்தின் முழு அனுபவத்தை 70MM திரையில் மட்டுமே பெற முடியும். உலகளவில் 41 திரையரங்குகளில் மட்டுமே இந்த வசதி உள்ள நிலையில், இந்தியாவில் 70MM திரை கொண்ட ஐமேக்ஸ் திரைகள் இல்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

TAGGED:

THE ODYSSEY BOX OFFICE COLLECTIONS
தி ஒடிசி வசூல் சாதனை
CHRISTOPHER NOLAN
தி ஒடிசி முதல் நாள் வசூல்
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