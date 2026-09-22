நடிகை ராதாவுக்கு போலீசார் 'சம்மன்' - அம்பிகா மீதான செக் மோசடி முயற்சி புகார் குறித்து விசாரணைக்கு ஆஜராக உத்தரவு
நடிகை ராதாவிடம் முழுமையான விசாரணை நடத்தப்பட்ட பிறகே, அதனை அடிப்படையாக வைத்து நடிகை அம்பிகாவிற்கும் சம்மன் அனுப்ப சென்னை மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார் திட்டமிட்டுள்ளனர்.
Published : September 22, 2026 at 8:59 PM IST
சென்னை: நடிகை அம்பிகா மீது செக் மோசடி முயற்சி தொடர்பாக கொடுத்த புகாரில் விசாரணைக்கு ஆஜராகும்படி நடிகை ராதாவுக்கு சென்னை மத்திய குற்றப் பிரிவு போலீசார் சம்மன் அனுப்பியுள்ளனர்.
1980-களில் தமிழ் திரைப்படங்களில் மிகவும் பிரபலமான நடிகைகளாக வலம் வந்த சகோதரிகள் அம்பிகா மற்றும் ராதா. இவர்கள் அனைத்து முன்னணி கதாநாயகர்களுடன் நடித்துள்ளனர். இந்நிலையில் சகோதரிகள் இருவருக்கும் இடையே தற்போது சொத்து பிரச்சனை வெடித்துள்ளது.
இந்த சூழ்நிலையில் நடிகை ராதா சென்னை காவல் ஆணையர் அலுவலகத்தில் நேற்று தனது சகோதரியும் நடிகையுமான அம்பிகா மற்றும் சகோதரரும் நடிகருமான மல்லிகார்ஜுனன் மீது செக் மோசடி முயற்சி தொடர்பாக புகார் ஒன்றை அளித்தார்.
அதில், தான் வசித்து வந்த வீட்டில் வைக்கப்பட்டிருந்த கையெழுத்திட்ட வெற்று காசோலைகள் ஐந்தை மோசடி செய்து சுமார் 49 கோடி ரூபாய் அளவிற்கு அபகரிக்க முயன்றதாக நடிகை அம்பிகா மற்றும் சகோதரர் மல்லிகார்ஜுனன் மீது குற்றம் சாட்டி இருந்தார்.
இந்த விவகாரம் தொடர்பாக விளக்கம் அளித்த நடிகை அம்பிகா, தங்களுக்கு நடிகை ராதா கொடுக்க வேண்டிய செட்டில்மெண்ட் தொடர்பான காசோலைகள் தான் அவை என கூறியிருந்தார். இது தொடர்பாக செய்தியாளர்களை சந்தித்து விரிவான விளக்கம் அளிக்க இருப்பதாகவும் நடிகை அம்பிகா கூறியிருந்தார்.
இந்த நிலையில் நடிகை ராதாவிடம், அவர் அளித்த புகார் தொடர்பாக விரிவான விசாரணை நடத்தி வாக்குமூலம் பெற சென்னை மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார் முடிவு செய்துள்ளனர். இதனையடுத்து, நடிகை ராதா குற்றச்சாட்டு தொடர்பான ஆவணங்களுடன் ஆஜராகும் படி சம்மன் அனுப்பியுள்ளனர். நாளை மறுநாள் அதாவது செப்டம்பர் 24 அன்று சென்னை காவல் ஆணையர் அலுவலகத்தில் விசாரணை அதிகாரி முன்பு நேரில் ஆஜராகும்படி நடிகை ராதாவை போலீசார் கேட்டுக் கொண்டுள்ளனர்.
நடிகை ராதாவிடம் முழுமையான விசாரணை நடத்தப்பட்ட பிறகே, அதனை அடிப்படையாக வைத்து நடிகை அம்பிகாவிற்கும் சம்மன் அனுப்பி விசாரணை நடத்த திட்டமிட்டிருப்பதாக சென்னை மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர்.