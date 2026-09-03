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சானிட்டரி நாப்கின் விவகாரம்: சின்னத்திரை நடிகை லதா ராவ் விமர்சனத்துக்கு சென்னை விமான நிலைய அதிகாரிகள் விளக்கம்

அந்த நம்பரில் தொடர்பு கொண்டால் அடுத்த இரண்டு நிமிடங்களில் விமான நிலைய பெண் ஊழியர் சானிட்டரி நாப்கின் கொண்டு வந்து கொடுப்பார் என விமான நிலைய அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.

சென்னை விமான நிலையம் - கோப்புப்படம்
சென்னை விமான நிலையம் - கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 3, 2026 at 11:02 PM IST

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சென்னை: சின்னத்திரை நடிகை லதா ராவ் விமர்சனத்துக்கு சென்னை விமான நிலைய அதிகாரிகள் விளக்கம் அளித்துள்ளனர்.

பிரபல சின்னத்திரை நடிகை லதா ராவ் சென்னையில் இருந்து ஹைதராபாத் செல்வதற்காக சென்னை விமான நிலையத்திற்கு வந்துள்ளார். விமான நிலையத்திற்குள் நின்று கொண்டிருந்தபோது எப்போதுமே இல்லாத வகையில் திடீரென அவருக்கு மாதவிடாய் ஏற்பட்டுள்ளது.

அப்போது லதா ராவ் தனது கைப்பையில் சானிட்டரி நாப்கின் இருக்கிறதா? என திறந்து பார்த்திருக்கிறார். ஆனால் நாப்கினை கைப்பையில் எடுத்து வர மறந்து விட்டது தெரியவந்துள்ளது. இதனால் அவர் பதற்றத்துக்கு ஆளாகியுள்ளார்.

இதையடுத்து, சென்னை விமான நிலையத்தில் சானிட்டரி நாப்கினை பெற்றுக் கொள்ளும் வசதி இருக்கிறதா? என அங்கு பணியில் இருந்த பெண் ஊழியர்களை விசாரித்தபோது, அந்தமாதிரியான ஓர் சேவை விமானநிலையத்தில் இல்லாமல் போனது அவருக்கு தெரிய வந்தது.

இதனால் சின்னத்திரை நடிகை லதா ராவ், மிகுந்த பதற்றத்துடன் கேட் எண் 1 இல் இருந்து கேட் 7க்கு அருகில் இருந்த மெடிக்கல் ஷாப் பார்மசிக்கு விரைந்து சென்று நாப்கின் கேட்டிருக்கிறார். அப்போது, பார்மசியில் ஊழியர் இல்லை என கூறப்படுகிறது.

இதையடுத்து, சில நிமிடங்கள் காத்திருந்து அவர் வந்ததும் நாப்கின் வாங்கிவிட்டு சென்றுள்ளார். இதனால் கடும் மன உளைச்சலுக்கு ஆளான லதாராவ் சென்னை விமானநிலையத்தில் இருந்து வீடியோ ஒன்றை வெளியிட்டார்.

அதில், "இந்த மாதிரியான விஷயங்களைப் பற்றிச் சமூக வலைதளங்களில் பேசுவது ஒன்றும் கேவலமானதோ அல்லது சங்கடமானதோ கிடையாது. பீரியட் என்பது எல்லா பெண்களுக்கும் ஏற்படக்கூடியது தான். பெண்கள் பயணங்களின்போது வீட்டை விட்டுப் புறப்படும் முன்பு கேஸ் ஸ்டவ் ஆஃப் செய்துவிட்டோமா வீட்டுச் சாவியை எடுத்துவிட்டோமா என்று பார்ப்பது போல பெண்களின் கைப்பைகளில் சானிட்டரி நாப்கின் இருக்கிறதா என்பதையும் அனைவரும் கட்டாயம் சோதித்துக் கொள்ள வேண்டும்.

அவ்வாறு செய்வது சம்பந்தப்பட்ட அந்தப் பெண்களுக்கோ அல்லது பயணத்தில் இருக்கும் வேறு பெண்களுக்கோ நிச்சயம் உதவியாக இருக்கும்" என கூறியிருந்தார்.

இந்த வீடியோ வைரலான நிலையில் இதுகுறித்து சென்னை விமான நிலைய அதிகாரிகள் விளக்கம் அளித்துள்ளனர். அதில், "சென்னை விமான நிலையத்தில் பெண்கள் கழிவறைகளில் சானிட்டரி நாப்கின் வெண்டிங் மெஷின்கள் செயல்பாட்டில் உள்ளன. அதை தவறாக உபயோகிப்பதாக புகார்கள் வந்ததால் அந்தத் திட்டம் தற்காலிகமாக நிறுத்தப்பட்டுவிட்டது.

அதற்குப் பதிலாக சென்னை விமான நிலையத்தில் பெண்கள் கழிவறைகளில் சானிட்டரி நாப்கின் அவசர தேவைக்கு தொடர்பு கொள்ளவும் என்று போன் நம்பர் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

அந்த நம்பரில் தொடர்பு கொண்டால் அடுத்த இரண்டு நிமிடங்களில் விமான நிலைய பெண் ஊழியர் சானிட்டரி நாப்கின் கொண்டு வந்து கொடுப்பார். இது தற்காலிக ஏற்பாடு தான்.

அடுத்த கட்டமாக சென்னை விமான நிலையத்தில் உள்ள அனைத்து பெண்கள் கழிவறைகளிலும் புதிதாக 36 சானிட்டரி நாப்கின் வெண்டிங் மிஷின்கள் பொருத்தப்பட்டுள்ளன" என தெரிவித்தனர்.

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