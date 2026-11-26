’ராமாயணா’ படக்குழுவினரை அழைத்து பாராட்டிய மத்திய அமைச்சர் அமித்ஷா
ரன்பீர் கபூர், யாஷ் உள்ளிட்ட பலர் நடித்த ராமாயணா திரைப்படம் வெளியானது முதல் இதுவரை ரூ.1,700 கோடிக்கு மேல் வசூல் செய்து சாதனை படைத்துள்ளது.
By PTI
Published : November 26, 2026 at 4:15 PM IST
ஹைதராபாத்: மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா 'ராமாயணா' திரைப்படக் குழுவை நேரில் அழைத்து பாராட்டியுள்ளார்.
மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ள பதிவில், “ராமாயணா திரைப்படக்குழுவை டெல்லியில் சந்தித்தேன். நீதியின் உருவமான ஸ்ரீராமர், தனது வாழ்வில் நிலை நாட்டிய கடமை, தியாகம், மற்றும் நேர்மை ஆகிய விழுமியங்களை, நவீன திரைப்பட தொழில்நுட்பத்தின் வாயிலாக இன்றைய சந்ததியினருக்கு கொண்டு சேர்க்கும் இந்த முயற்சிக்கு ஒட்டுமொத்த ராமாயணா படக்குழுவினருக்கும் வாழ்த்துகள்” என தெரிவித்துள்ளார்.
நிதேஷ் திவாரி இயக்கத்தில் ரன்பீர் கபூர், யாஷ், சாய் பல்லவி உள்ளிட்ட பலர் நடித்த திரைப்படம் ’ராமாயணா’. இரண்டு பாகங்களாக கிட்டதட்ட 4000 கோடி ரூபாய் பட்ஜெட்டில் உருவான ராமாயணா படத்தில் ரன்பீர் கபூர் ராமராகவும், யாஷ் ராவணனாகவும், சாய் பல்லவி சீதையாகவும் நடித்திருந்தார். இந்த படத்திற்கு ஏ.ஆர்.ரகுமான் மற்றும் ஹாலிவுட் இசையமைப்பாளர் ஹான்ஸ் சிம்மர் இணைந்து இசையமைத்துள்ளனர். இந்த திரைப்படத்தின் யாஷ் மற்றும் சாய் பல்லவி ஆகியோரின் நடிப்பு பெரும் பாராட்டை பெற்றது.
'रामायण' फ़िल्म की टीम से नई दिल्ली में भेंट की। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम ने अपने जीवन से कर्तव्यपालन, त्याग व सत्यनिष्ठा के जो आदर्श स्थापित किए, उन्हें सिनेमा की आधुनिक तकनीक के माध्यम से नई पीढ़ी तक पहुँचाने के इस अभिनव प्रयास के लिए पूरी टीम को बधाई। https://t.co/I8pJTuzWm1— Amit Shah (@AmitShah) November 26, 2026
மேலும் இந்த திரைப்படத்தில் காட்சிகள் தத்ரூபமான கிராஃபிக்ஸ் உடன் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளதாக பாராட்டை பெற்றது. அதன் பலனாக ராமாயணா திரைப்படம் சிறந்த விஷுவல் எஃபெக்ட்ஸ் பிரிவில் ஆஸ்கர் விருதிற்கு பரிந்துரை செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த பரிந்துரை பட்டியலில் கிறிஸ்டோபர் நோலன் இயக்கிய தி ஒடிசி, மற்றும் அவெஞ்சர்ஸ் டூம்ஸ்டே ஆகிய திரைப்படங்கள் இடம்பெற்றுள்ளது.
ராமாயணா திரைப்படத்திற்கு பிரபல ஹாலிவுட் கிராஃபிக்ஸ் தயாரிப்பு நிறுவனமான 'DNEG' கிராஃபிக்ஸ் (Visual Effects) வடிவமைத்துள்ளனர். முன்னதாக இந்த DNEG நிறுவனம் சிறந்த கிராஃபிக்ஸ் காட்சிகளுக்காக எட்டு முறை ஆஸ்கர் விருதுகளை வென்றுள்ளது. இந்த நிறுவனம் ‘DUNE’ மற்றும் ’இன்டர்ஸ்டெல்லார்’ ஆகிய படங்களுக்கு விஷ்வல் எஃபெக்ட்ஸ் பணிகளை மேற்கொண்டுள்ளனர்
மேலும் ராமாயணா திரைப்படம் வெளியானது முதல் இதுவரை ரூ.1,700 கோடிக்கு மேல் வசூல் செய்து சாதனை படைத்துள்ளது. இந்த வசூல் சாதனை மூலம் புஷ்பா 2 திரைப்பட வசூலை ராமாயணா திரைப்படம் முறியடித்துள்ளது. அதுமட்டுமின்றி, உலகளவில் அதிக வசூல் செய்த இந்திய திரைப்படங்கள் வரிசையில் 3-வது இடம் பிடித்துள்ளது. இந்நிலையில் ராமாயணா திரைப்படத்தின் இரண்டாம் பாகம் வரும் 2028ஆம் ஆண்டு வெளியாகிறது.